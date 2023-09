La gira de Claudia Sheinbaum por Sinaloa ha sido por demás comentada, las redes sociales, el cotilleo en los cafés y grupos de WhatsApp han tenido mucho que debatir. Lo cierto es que ha sido la propia coordinadora nacional para la defensa de la 4T quien explicó a los militantes el porqué de sumar y abrir la puerta de Morena a más ciudadanos.

Tuve oportunidad de entrevistarla nuevamente, esta vez, la Dra. acompañada por el presidente de Morena, Mario Delgado y el diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña, quien funge como coordinador de vocerías de la coordinadora.

Entrevista

Tras el primer encuentro con la militancia de Morena en el estado de los once ríos. Y la duda sobre el porqué abren las puertas a liderazgos externos; Claudia Sheinbaum dijo: “Más que Morena como partido político, es un partido social, nosotros sí somos un partido político, pero representa un movimiento de millones de mexicanos y mexicanas, hoy de la mayoría del pueblo de México. Y hay muchas personas intelectuales, escritores, empresarios y empresarias, que quieren decir públicamente que están con nosotros, deportistas también, porque están contentos con lo que está ocurriendo en México con esta transformación.”

Sobre la presencia de personas de otros partidos políticos dijo que: “saben que en el PRIAN lo único que hay es un negocio, es regresar al pasado, no hay ideales, el bienestar del pueblo de México no pasa por sus cabezas, y hay mucha gente buena, de buena voluntad que dice no quiero pertenecer allá y quiero ser parte de este movimiento, pero es importante que nuestra militancia sepa que no se trata de ofrecer una candidatura”.

Claudia Sheinbaum Pardo coordinadora de los comités de defensa de la 4T en entrevista con Vanessa Félix (Vanessa Félix)

La futura candidata a la presidencia por Morena en 2024 explicó cuáles son los cimientos que mantienen el proyecto de transformación; “además de la unidad, los cimientos tienen que ver con las causas y los principios que nosotros representamos, que son los derechos del pueblo de México, que es la verdadera democracia, que son las libertades, el futuro de prosperidad compartida, que en realidad cuando decimos ‘por el bien de todos primero los pobres’ es que nuestro movimiento siempre ha luchado por la justicia social, porque cada mexicano y mexicana tenga derecho a la educación, acceso a la salud, tenga derecho a un salario digno, derecho al trabajo, esa es la esencia de nuestro movimiento y esa no se pierde. Lo fundamental y por supuesto como personas y como militantes, el no robar, no mentir y no traicionar nunca al pueblo de México”.

Claudia y su equipo ya recorrieron Morelia, Chiapas, Sonora y Sinaloa, ¿cuál es el balance?, ¿cómo ven a la militancia?, su respuesta fue: “muy contenta, felices, hay una gran algarabía, pero no solamente los militantes de Morena, lo vemos en las calles, en los aeropuertos, la gente nos dice; ‘bien, sigan adelante, no se echen para atrás, no nos vayan a traicionar’, entonces realmente es una algarabía lo que está ocurriendo en el país.

Desde el día uno la Dra. Claudia Sheinbaum ha sido una fuerte crítica del fiscal Uriel Carmona , ¿qué pasa en el poder judicial? Fue tajante y directa en su respuesta, “lo dije el poder judicial en vez de hacer justicia, hace impunidad, porque es un personaje público y notorio que ocultó un feminicidio, lo que es increíble es que hay ministros de la corte que se visten de feministas y que hablan en contra de los feminicidios y cuando se trata de sancionar a una persona que además de encubrir un feminicidio, está acusado de tortura, de vínculos con la delincuencia, resulta que le reconocen algo que en realidad no tiene, que supuestamente es un fuero y que no es así para delitos locales. Hoy está libre”.

El bastón de mando, se siente la fuerza y la responsabilidad, vienen decisiones para 9 gubernaturas, ¿qué sigue? “hacerle caso al pueblo de México. Es muy sencillo, el bastón de mando no es nada más que te den el mando para que ahora tu autoritariamente decidas las cosas. El bastón de mando es para seguir obedeciendo, de eso se trata, y nosotros obedecemos al pueblo en todo sentido y también en la decisión de quién va a representar a un estado, a un distrito, a un municipio, a través del método de encuestas que ha resultado ser prácticamente infalible, eficaz.”

Ante el revuelo de críticas de la oposición y por qué se integró al equipo a quienes eran sus contrincantes, ¿cómo se evaluará el trabajo de Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo F. Noroña?

Claudia respondió: “bueno ahora estamos en el periodo previo, son tiempos, es un periodo de organización y movilización, estamos trabajando juntos, después ya vendrá la precampaña, luego lo que será la campaña y cada uno de nosotros jugará un papel muy importante”.

Claudia Sheinbaum Pardo coordinadora de los comités de defensa de la 4T (Vanessa Félix)

Sheinbaum Pardo señaló que recorrerá el país las veces que haga falta, ahora y después: “el presidente ha dicho una frase con la que estamos totalmente de acuerdo, nosotros no somos solo de escritorio, somos de territorio.”

Mensaje para los sinaloenses: “este es el movimiento de la esperanza de México, eso no ha dejado de ser, al contrario, cada vez se fortalece más, y ¿porqué de la esperanza?, porque somos los únicos que planteamos el bienestar del pueblo de México, la defensa de la democracia, las libertades y la justicia. Eso es Morena, eso son los tres partidos políticos y eso es el movimiento social que nos une.

En el mismo espacio pude preguntar a Mario Delgado, sobre ¿cómo ve la configuración de las alianzas en lo local? “vamos muy bien a nivel nacional con el PT y el Partido Verde, de hecho, ya el PT nombró a la Dra. Sheinbaum su coordinadora de la transformación, el Partido Verde está por hacer ese nombramiento, vamos en alianza, nuestro consejo nacional dio la instrucción de empezar a configurar esa alianza, y en lo local vamos a hacer una evaluación muy precisa de en qué vamos y en que no, siguiendo estrategia política, porque lo que más nos interesa es tener un gran número de votos para la presidencia y tener para ganar la mayoría en el Congreso de la Unión, vamos a ir a los detalles haciendo una evaluación en lo local, para tener una mayor fuerza.”

El diputado federal Gerardo F. Noroña es un personaje que no tiene desperdicio, y le pregunté sobre el proceso de sanción del INE en su contra: “yo fui sancionado injustamente por violencia de género, pero supongamos que fuese justa la sanción, pues ya hubo sanción, y fui relegido diputado en 2021. Y ahora pretenden, no sólo juzgarme dos veces sin derecho a defensa, sino sancionarme a perpetuidad, es un absurdo”.

Y agregó; “a Layda Sansores que denunció a Alejandro Moreno, al padrote ahora sí que perdón por lo duro de la palabra, pero es así, a ella la sancionan, vale más que sea una discusión política en el Senado, a ella la acusan de violencia política de género. Bueno y al compañero presidente que dice que la señora Gálvez tiene contratos con el poder lo acusan de violencia política de género, es una perversidad eso”.

Fernández Noroña fue enfático al expresar; “tenemos que erradicar toda la violencia contra las mujeres, es inaceptable la discriminación, el abuso y el atropello que sigue habiendo, pero no debemos permitir el uso perverso, que esto que además el INE no tiene facultades legislativas para ir más allá de la ley 3 de 3, que dice que tienes que estar en un padrón de violentadores, suspendidos tus derechos para que no participes, están yendo lejos y quieren que porque alguna vez te hayan acusado, inclusive administrativamente te inhabiliten de por vida, es un absurdo, es inconstitucional” señaló.

También aprovechó para promover la rifa del famoso #NoroñaBus , dijo que la fecha oficial será el próximo 20 de noviembre debido a que muchos compañeros no alcanzaron a registrarse. La página para registrarse y obtener su boleto es https://noronaespueblo.mx/. La dinámica será trasmitida a través del canal de YouTube: GFNorona Oficial y Facebook: Gerardo Fernández Noroña.

