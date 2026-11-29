Parónimos, significación y significado

Aquí van dos parónimos: Naza / Gaza; Naza / Nazi. Esto es, un fenómeno fonético y visual llamado paronimia o paranomasia. De acuerdo a las reglas de la RAE, a él pertenecen palabras que se parecen en sonido y escritura pero que tienen distinta significación.

Por ejemplo: aptitud (capacidad) y actitud (postura o disposición); afecto (cariño) y efecto (resultado); infringir (quebrantar una ley) e infligir (causar un daño o castigo); hombre y hombro. Están también, por su lado, las palabras homófonas con diferente significado pero que suenan igual (al menos en el habla castellana, en italiano es más estricta la articulación): tubo / tuvo; o las homógrafas cura (sacerdote) y cura (de sanar).

Después de ver el filme documental NAZA (o NASA), habría que modificar las reglas lingüísticas, porque en él lo visual y lo fonético se convierten en significado: Naza es Nazi; Naza es Gaza. Y no la película o sus realizadores, sino su contenido.

Naza, es un acrónimo de nezek agavi, en lengua hebrea, que significa daño colateral. Daño colateral, en el contexto del genocidio israelí contra Palestina y Gaza en particular, significa las decenas de miles de muertos inocentes (asesinados) en la caza ordenada por Benjamin Netanyahu (Satanyahu, vox populi dixit) contra los supuestos terroristas del 7 de octubre de 2023. Evento polémico que incluso especialistas han dicho fue planeado y organizado por el propio Netanyahu y el sionismo (sería más literal y onomatopéyico, menos sutil, escribir zionismo, como en inglés) para lanzar un ataque criminal, terminal si posible, y sin piedad contra el pueblo palestino. Por otro lado, se ha establecido con claridad que la historia no comenzó ese 7 de octubre sino desde los planes para crear Israel en los territorios palestinos (leer ‘‘¿Palestina o Argentina?’’ en El Estado judío, de Theodor Herzl, publicado en 1896) y, físicamente, al menos desde 1948, cuando Israel se autonombró independiente al término del mandato británico sobre Palestina y comenzó la Nakba, la catástrofe para el pueblo palestino; y esto es un decir, porque también había comenzado antes, con los primeros asentamientos de colonizadores judíos a finales del siglo XIX.

En México también hemos tenido nuestro propio violento, sanguinario y doloroso daño colateral que aún continúa: las víctimas inocentes derivadas de la “guerra contra el narco” declarada y ejecutada por Calderón Hinojosa desde finales de 2006. Ambos términos lanzados formalmente por ese jefe del Ejecutivo mexicano: guerra y daño colateral, contra su propio pueblo. Por tanto, no resulta extraño en México el término y su significado: “daño colateral”, muertes inocentes tangenciales a causa de la guerra. Pero en Palestina, como todos vemos y sabemos, no hay guerra, no hay daño colateral: hay exterminio.

En todo caso, más allá de los parónimos, Gaza es el daño colateral completo, radical y absoluto, de la inserción e imposición de Israel en tierra Palestina; cualquier justificación religiosa o libresca (es decir, bíblica), es solamente una argucia tramposa para fanáticos y tontos, y una argumentación discursiva para el poder económico y político que la sostiene, porque no hay historia ni herencias fantasiosas que valgan, a menos que sean impuestas con dolor y sangre. En este sentido, naza es una acción nazi contra Gaza.

El documental

El documental NAZA, de los directores Yuval Abraham y Rachel Szor, fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2026. Obtuvo una ovación de pie, pero su derrotero ha sido irregular, pues aunque ha sido vista por casi dos millones de personas en el mundo, hace falta que sea difundido de forma globalmente masiva para exponer el horror –ese sí– que vive el pueblo palestino. La nacionalidad de los documentalistas es israelí, su gobierno exige arrancárselas, e incluso han sido amenazados de muerte; de hecho, no han regresado a Tel Aviv desde que salieron para el estreno del filme.

Yo tuve oportunidad de ver la película durante mi reciente viaje a Europa. En una sala que no alcanzó el lleno, que al término del filme no dejó escuchar ninguna reacción, alguna guturalidad exclamativa. Tal vez porque la proyección deja sin palabras mientras trata uno de asimilar y reflexionar o se queda bajo el impacto de la impresión. Y sale uno a las calles europeas y la vida continúa, casi todo es bello, pacífico, no hay una reacción de masas contra los gobiernos europeos que continúan alimentando con armamento y compra-venta general la masacre de Israel, no hay una rebelión mundial contra el crimen. Los que han usado el argumento del holocausto de la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, aprendieron bien y están materializando su propio holocausto en tierra ajena (venidos de Europa y Europa del Este como la familia polaca Mileikowsky, que mutó a Netanyahu), en tierra robada. Incluso, es cierto: no todos los judíos, particularmente los que viven en Israel, fueron víctimas de Hitler, y sí, todos los palestinos son víctimas de Netanyahu; y de Trump y de Biden y de Obama, y del sionismo total. ¿Y del mundo entero?

Esperé este momento para hacer la presente nota porque The Guardian, quien ha producido el documental, ha dicho que estará disponible de manera gratuita a partir de principios de diciembre (antes dijeron que a finales de noviembre). En México, NAZA se estrenó a finales de octubre, pues bien, ahora estará disponible de manera abierta y hay que verlo por vez primera o de nuevo.

¿Cuál es la esencia de NAZA? Documenta testimonios anónimos de 24 soldados israelíes con voces deformadas y rostros ocultos, más bien en oscuro, contrastantes con las luces nocturnas de Tel Aviv. Mientras Abraham hace las preguntas, Szor filma. Soldados que son desarrolladores informáticos y agentes de inteligencia que desde las terrazas hablan de matanzas sin pudor y aun con placer. Ellos detallan el sistema de selección de objetivos de las fuerzas armadas mediante una inteligencia artificial llamada Lavender, que monitoriza y guía toda la acción contra Gaza, que proporciona el número de bajas civiles, los “daños colaterales”, los inocentes naza potenciales y los resultantes cuando se ataca un objetivo, es decir, un posible “terrorista” en la lista de Israel. Si en un edificio hay 50 o 100 naza y un solo objetivo, pues vuélenlo, háganlo polvo, que mueran todos incluidos los niños terroristas; no importa, Gaza es una fábrica de objetivos para los genocidas. Y bien subtitula el tráiler oficial de The Guardian, “NAZA: una ventana a los sistemas de matanza masiva”. La ventana es la mirada de los cineastas Abraham y Szor que, humanizados, muestran el crimen desde las entrañas malignas en las que se ha fraguado.

Israel tiene el control absoluto del sistema telefónico gazatí. Pero no de ahora, desde mucho tiempo atrás. Hay una escena del documental que muestra cómo familias palestinas se alegran y sonríen cuando reciben una línea telefónica al principio de los setenta del siglo XX de parte del gobierno israelí: esa felicidad será su desgracia. Hoy, la red celular es el blanco implacable de los cazadores impunes.

Un diálogo más que elocuente:

—¿Cuál fue la cifra más elevada en un ataque? —Una vez se aprobó matar a quinientos; para un solo objetivo. —Quinientas personas equivale a un pueblecito de Israel. [Una vez en México, en 2011, hubo un terrible naza, ese sí, naza, en un lugar llamado Allende, Coahuila; más de 300 naza]. —Sí. … —Si te digo que no te lo cuento todo, créeme. Debería decírtelo, pero hay cosas que no puedo.

Quien no se indigne, quien no sienta miedo, quien no tome partido contra el mal, quien no incorpore el sentido de lo humano con este brutal testimonio, quien no perciba que esto no es sólo contra Palestina sino contra el mundo, no es susceptible de sentir nada con nada, ya no digamos reflexionar, razonar; aunque que al parecer hay psicópatas que son capaces de ternura (no ahondemos ahora en el criminal de lesa humanidad, en el sádico, en el trastornado, el depredador, el monstruo, el genocida).

En diciembre entonces, el documental NAZA estará disponible de forma gratuita en internet en el sitio web de The Guardian, para todo público, y se puede hacer incluso el registro para recibir la notificación cuando se active el enlace de reproducción.

El tráiler del documental del productor The Guardian:

Tel Aviv nocturna al acecho de NAZA, que es GAZA / Foto: HP.

Héctor Palacio en X: @NietzscheAristo