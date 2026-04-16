Desde que vi anunciada en cartelera la película “ Nuremberg: El juicio del siglo ”, pensé que sería un éxito cinematográfico e histórico, similar al que tuvo la película “Operación Valquiria”, en la que participó Tom Cruise, pero no fue así.

La actuación de Russell Crowe en “Nuremberg: El juicio del siglo” es admirable, hasta pareciera que a algún productor al verlo subir tanto de peso se le ocurrió que podía interpretar al también obeso Hermann Göring, y así surgió la idea de la película.

Una nueva versión cinematográfica sobre los juicios de Nüremberg sonaba fenomenal, pero en esta película les dieron mucha importancia a las entrevistas psiquiátricas de los acusados, incluyendo a las de Göring, lo cual no era tan necesario, todo el mundo ya sabía que eran criminales de guerra con todas las evidencias jurídicas en su contra, no importaba tanto su situación mental.

También exageraron en la manera en la que el fiscal de origen estadounidense no sabe interrogar a Göring, ya que se sabe que fue muy elocuente durante el juicio y que sus argumentos de defensa estaban muy bien preparados, pero esa actuación particularmente dejó en mal entredicho a la abogacía en general.

Y que el otro fiscal que aparece en la película, al parecer el de origen inglés, se presentara en el Vaticano para enfrentar al Papa Pío XII me pareció una escena históricamente no confiable, a los Papas, por lo menos en los últimos 500 años, siempre se les ha tratado con el más alto grado de respetabilidad por su investidura.

Lo interesante es la manera como Göring termina con su existencia en la vida real y como lo presentaron en la película, murió igual que lo hizo Himmler, Goebbels y el mismo Hitler: tomando una cápsula de cianuro, y al parecer, habría que investigarlo, aunque resulta un dato histórico muy controversial, dicho cianuro lo obtenían de fuentes de producción en Veracruz, México.

Por último, también en la película quedó muy inconclusa la participación de Rudolf Hess como criminal de guerra, el mismo nazi que le ayudó a Hitler a redactar su infame libro: “Mi Lucha”.