¡Bienvenidos amantes de la gastronomía ! ¿Qué me dirían ustedes acerca de que existe una Simi Cafetería? A mí en lo personal, al principio me causó mucha gracia, pues me puse a pensar en un Simi café, o sea en algo que “no es café”, sino algo “similar”.

Esto me llevó a pensar que en lugar de usar granos de café, se usaron garbanzos o raíz de achicoria para la elaboración de este Simi café, para obtener “lo mismo, pero más barato”.

Pero no, en realidad la Simi Cafetería es parte de un concepto inmersivo del recién abierto museo dedicado al creador del Dr. Simi, Víctor González Torres. La “Simi Casa”, ubicada en una casona de 1912, en lo que durante el porfiriato era conocida como la “Hacienda de la Teja”, en la calle de Río Neva 17, a tan solo dos calles de la avenida más importante de la Ciudad de México: el Paseo de la Reforma.

Para hacer más atractivo este museo dedicado a la vida y obra del creador de las “Farmacias Similares”, recientemente abrió un café. Sobre todo, está pensado para la gente que ama todo el merchandising del famosísimo Dr. Simi; ya ven que lo disfrazan de todo, y es super popular en los conciertos.

La juventud ha conectado con este personaje de una forma increíble, por lo tanto, aprovechando ese “boom”, es que crean este museo para que conozcan a la persona detrás de la “celebridad”. Ahora, si le sumas una cafetería, pues la experiencia de visitar el museo termina por ser completamente redonda.

Pero a todo esto ¿qué ofrecen? ¡No!, definitivamente no ofrecen “cafés similares”; su carta es sencilla, tienen cafés, afogatos, pan y snacks. En cuanto a los cafés, la oferta va desde el clásico café americano, pasando por espresso, latte, capuccino, moka, flat white (que tan de moda está) y el cold brew.

Para la elaboración de algunos de estos cafés ofrecen la opción de “leche vegetal”, ya saben, para la gente que es intolerante a la lactosa. También como “extra” tienen un shot de “espresso”, por si quieres tu café un poco más cargado.

Los precios de estas bebidas van desde los $40 pesos hasta los $70, y tienen un capuccino con la cara del Dr. Simi, que nos enteramos, es de lo más solicitado por los clientes, porque lo elaboran con la espuma y tiene colores; dicen los comensales que “hasta da pena darle un trago”, de lo bonito que está.

Para acompañar el cafecito, tienen variedad de panes: desde croissant, chocolatín, conchas, galletas, crufinn Nutella, bigote de canela y rol de pistache. Pero también hay ensalada verde y de jitomate, chapatas de chorizo y queso gouda, y los clásicos croissant de jamón y queso, así como una baguette de jamón serrano con queso curado, y también hay hummus.

Pero sí eres de paladar dulce, no te puedes perder sus “afogatos”, como el “Veracruz”, hecho con helado de vainilla y café espresso; o el “Oaxaca” este se hace con helado de chocolate y café espresso, ¿qué les parecería el “Tabasco”? un afogato de helado de plátano y café espresso, ¿se atreven?

Por si quieres acompañar tu café, también tienen dentro de su carta agua mineral y natural, para acompañar como “chaiser”, para no saturar el paladar y disfrutar un poco más.

Durante este mes de junio, que ya está por acabar, la entrada al Simi Café es gratis. Para poder ir, solamente tienes que reservar en la página de la Simi Casa, que incluye recorrido por el museo y la visita a la cafetería. A partir del mes de julio esta experiencia tendrá un costo de $100 pesos, así que hay que aprovechar en estos días para ir a darse una vuelta. Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera