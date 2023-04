Han sido -y siguen siendo- múltiples los intentos chicaneros del equipo de abogados encabezados por Peña Neder, para evitar que los bienes y marcas de Mexicana de Aviación sean adquiridos por el Gobierno Federal, en los términos que pactó con los sindicatos y asociaciones. ¿Por qué fueron estos los que se sentaron a negociar con el gobierno? Porque son los que tienen acreditada la representación legal de los interesados en los diferentes procesos que integran lo que llamamos “El caso Mexicana”.

Un grupo de trabajadores jubilados, desde 2015 decidieron entablar demandas laborales de manera individual. Lo siento, sé que les molesta que diga que es un grupo “reducido”, pero 239 jubilados, comparados con los 8,500 compañeros “activos” y 361 sobrecargos jubilados es un grupo reducido.

Uno de ellos, Iván Enríquez Barragán, es hoy por hoy quien da la cara por estos compañeros ante los medios de comunicación, y en la retahíla de videos que cuelga en su perfil de Facebook. Desconozco las verdaderas casusas por las que fue nombrado “vocero” o “representante” de este grupo, y no el CEO o alguno de los abogados de Connection Mexico Global, el despacho que los representa judicialmente.

Conocí a Iván Enríquez como compañero sobrecargo en Mexicana de Aviación; además trabajamos juntos en el sindicato de sobrecargos, ASSA de México, cuando él estuvo en la Comisión de Vigilancia y yo era adjunta a la Secretaría de Actas. También después, cuando fue el responsable del Centro de Estudios; no puedo omitir que trabajamos codo a codo en la Vicepresidencia de Asuntos, Económicos, Políticos y Sociales (VAEPS) ante la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), sin olvidar que ocupó de manera interina la Secretaría del Trabajo del sindicato, justo cuando yo fui titular de la Secretaría de Actas.

En la aviación tenemos un dicho: “entre gitanos no nos leemos las manos”, y es porque en el gremio nos conocemos todos. Una realidad es que este grupo de 239 jubilados promovió Juicios de Amparo (no sé cuántos, porque cada día aparecen más) contra la venta de la marca y los bienes.

Los jueces les han sobreseído dos amparos; en uno de los muchos juicios recientemente iniciados, ahora en materia laboral, obtuvieron una suspensión provisional, en lo que el juzgador determina si su solicitud de protección de la Justicia de la Unión es procedente o no lo es, pero todo indica que el resultado será el mismo que los dos anteriores, ya sea porque no es competencia laboral, o porque es un acto consumado, o porque no son los titulares del derecho que dicen está siendo violentado, o porque simple y sencillamente su incidente de suspensión es declarado “sin materia jurídica”.

El sindicato de pilotos, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) incluso publicó el boletín 185/23, firmado por el Capitán Jorge F. Farrel Chávez, vocal de la delegación de Compañía Mexicana de Aviación, en los términos siguientes:

“Estimadas compañeras y compañeros: Nos es grato informarles que ayer (17 de abril) se llevó a cabo la audiencia sobre la revisión de las demandas del grupo del licenciado Peña Neder, el juez analizó los amparos interpuestos y decidió sobreseerlos por falta de materia jurídica; sin embargo es importante señalar que podrían interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Colegiado. Esta resolución nos permitirá continuar con el proceso de enajenación de los bienes y así lograr concluir el acuerdo que firmamos las asociaciones de trabajadores de Mexicana de Aviación ante la autoridad del trabajo. Los mantendremos informados sobre los avances que se tengan en los diversos temas de Mexicana de Aviación”. Capitán Jorge F. Farrel Chávez

Desconozco sí este grupo representando por Peña Neder haya interpuesto un recurso de revisión. Lo que sí es un hecho es que el 18 de abril - un día después sobreseído su amparo-, interpuso un nuevo amparo ante un Juez Federal en materia laboral.

De acuerdo a nuestra Carta Magna, a toda petición que el ciudadano haga por escrito a una autoridad, debe recaer una respuesta también por escrito. En nuestro sistema judicial a esta respuesta se le conoce como “Acuerdo”, y el que recayó a esta nueva demanda de amparo, comienza así: “ En dieciocho de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta de copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, 4342/2022, promovida por Juan Iván Peña Neder, apoderado legal de los quejosos. Conste .”

La petición del litigante estuvo conforme a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más conocida como Ley de Amparo, y en ese orden de ideas, se les concedió la suspensión provisional solicitada, previa la exhibición de una garantía de $10,000 pesos, en tanto se averigua si procede o no una suspensión definitiva.

Esta suspensión provisional obtenida la ha “cacareado” hasta el hartazgo el vocero oficial Iván Enríquez en redes sociales , a través de varios videos; pero desafortunadamente lo hace con la finalidad de confundir, y de “llevar agua a su molino”, como se dice coloquialmente, o más exacto aún: “para llevar agua al molino de sus abogados”.

Francamente creo que Enríquez Barragán se limita a repetir lo que le indican que diga, porque en estos últimos videos su falta de convicción es patente, sin dejar de lado las múltiples contradicciones en las que cae con la información compartida en videos anteriores. De plano termina inventando cosas que ni siquiera están en el acuerdo que recayó a su solicitud de amparo.

En uno de los videos asegura que esta suspensión provisional es un gran avance, pues asegura que el Juez ya ordenó: “ que les tienen que preguntar si están de acuerdo o no con la venta de la marca y los bienes ”; y se avienta la puntada de afirmar que “ ahora sí, se va a resolver de fondo el tema ”.

Pero eso no es cierto; todos y cada uno de los recursos que han interpuesto han sido para dilatar la venta de la marca y los bienes, pues ellos mejor que nadie saben que en sus demandas individuales no tienen nada embargado para garantizar su laudo ganado.

Los abogados que asesoran a este reducido grupo de trabajadores aprovechan que en México las consecuencias de “chicanear” no son tan graves como lo son en Estados Unidos, donde existen sanciones para aquellos litigantes que interponen recursos ociosos y acciones frívolas o temerarias, nuestra ley las contempla también, pero es raro que un Juez sancione por ese motivo.

Sé que es probable que soliciten airadamente, una vez más, su “derecho de réplica”; lo han hecho conmigo, con Juan Tolentino del medio Expansión y con quien se deje, cada vez que de manera errónea creen que se les “atropella” o “mancillan” su derecho de expresión.

Pero hay que decirlo: ellos tienen los canales y las posibilidades de acudir a medios a través de una conferencia de prensa o con los videos que hace su vocero oficial. Por cierto, dado que en su más reciente demanda de amparo el juzgador fijó una garantía de $10,000 pesos, es muy probable que a los compañeros que demandaron con Peña Neder en breve les pasen de charola, porque como el vocero ha dicho: los juicios no se pagan solos.

Quedaron fijadas las 09:45 horas del martes 25 de abril para la celebración de la audiencia incidental; lo más seguro es que soliciten diferirla para una nueva fecha, y así retrasen el momento en que les vuelvan a sobreseer su amparo, Su objetivo es ganar tiempo, porque en los hechos, no tienen otra cosa para negociar.

Las comisiones unidas de Comunicaciones, de Economía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, anunciaron que ya están listas las reformas a la Ley de Aeropuertos, y a la Ley de Aviación Civil: Una vez que el tema del cabotaje quedó fuera, se busca la recuperación a Categoría 1. Esto también abre la puerta a la operación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de una línea aérea, y sabemos que el titular del Poder Ejecutivo quiere que lleve el nombre de Mexicana de Aviación.

En ese sentido, gente que es cercana al gerente de Recursos Humanos de la aerolínea del ejército ha señalado que en los próximos meses estarán listos para reclutar nuevos trabajadores. Entonces, se robustece la teoría de que la verdadera intención de esta serie de amparos dilatorios, en el fondo lo único que pretenden es impedir que el Presidente de la Nación salga en una mañanera a dar el anuncio del arranque de la “Nueva Mexicana”.

Los orígenes, así como la trayectoria política de Peña Neder, son del conocimiento público. Así como también hay registro de que en ningún momento ha salido a dar la cara, como CEO del consorcio jurídico que asesora a estos compañeros.

Más que jurídicas, sus motivaciones son políticas: si logra retrasar la venta de la marca de Mexicana de Aviación, queda mejor colocado en el tablero para “negociar” el otorgamiento del registro a su partido político México Republicano, tal y como lo podemos encontrar en la nota del medio Latinus “Juan Iván Peña Neder, presidente del comité nacional de México Republicano —movimiento que defiende el capitalismo y buscará ser partido político después de las elecciones del 2024—, es uno de los participantes mexicanos en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), foro global de políticos de ultraderecha realizado en el país.” de fecha 19 de noviembre del 2022.

Las personas que han tenido en sus manos el expediente en materia laboral, saben perfectamente que este abogado solo está utilizando a los sobrecargos jubilados de Mexicana para su beneficio personal, además de ser una vendetta en contra de la 4T porque fue expulsado de Morena y rechazado por la 4T.

Al resto de trabajadores de Mexicana de Aviación de diferentes áreas, nos interesa de sobremanera que por fin podamos concluir con esta historia, y no queremos que un asunto personal nos termine hundiendo todavía más.

Termino por donde empecé: No te confundas Iván Enríquez, no invoques un “derecho de réplica”, cuando en realidad lo que pretendes es acallar todas las voces que no compran tu discurso y narrativa. Sabes muy bien que yo siempre saldré a dar mi opinión, y ni tu ni el abogado pueden atentar contra mi libertad de expresión . Dices que yo no puedo opinar por estar involucrada, y respondo coloquialmente: “pues tu no vendes piñas”; eres parte de la compañía como yo.

Independientemente de estos dimes y diretes, los sindicatos, las asociaciones de trabajadores y las autoridades están trabajando para que lleguemos a la venta de la marca y de los bienes. Somos más de 8,500 trabajadores en activo y 361 sobrecargos jubilados que sí están de acuerdo con la propuesta de compra del gobierno; son 239 sobrecargos jubilados, representados por el mismo abogado, los que quieren impedirlo, alegando que “su derecho” es primero, y que quieren pasar por encima de todos los demás.