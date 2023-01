El PT se equivocó en Coahuila . No sé si fue una rebelión, pero sí es un capricho el de romper la alianza que no han querido reconocer.

Qué mejor que Morena hubiera ido en alianza con el PT en el estado de Coahuila. Eso, sin duda, hubiese fortalecido y legitimado más el triunfo del senador con licencia, Armando Guadiana. De hecho, sigo pensando que él, en aquella entidad, ganará la elección que se avecina pues algunas tendencias anticipan un escenario cerrado entre la expresión lopezobradorista y la alianza Va por México, que puede caer en excesos de confianza.

Es importante considerar que, pese a la salida de Ricardo Mejía de las filas de Morena, el escenario no luce tan catastrófico como muchos han anticipado. Incluso, esta semana será clave para ver la dimensión de la grieta que dejó el exfuncionario de seguridad cuando se publique alguna encuesta que mida el pulso de la ciudadanía en aquel territorio.

Sin duda, el gran desafío que tiene Armando Guadiana es sobreponerse lo más rápido posible de la herida que provocó la salida de Ricardo Mejía. Muchas veces pasa desapercibida una situación de esa naturaleza, sobre todo porque, en este momento, el partido de Morena sigue capitalizando gran arrastre gracias a los altos niveles de popularidad que goza el presidente López Obrador.

En cuanto a la salida de Mejía es evidente que la noticia significó un golpe duro para Morena. Sin embargo, el PT todavía no tiene la capacidad de convocatoria que jala Morena, así como un perfil altamente competitivo y atractivo para la ciudadanía.

De hecho, la diferencia entre un partido y otro sigue siendo abismal conforme a la estructura territorial. No hay duda que ha sido un gran aliado durante muchos años; no obstante, el Partido del Trabajo no es tan atractivo como lo es Morena, especialmente por la imagen del presidente que es, hoy por hoy, su mayor activo político y el motor de inspiración de millones de ciudadanos.

Basta con recordar las elecciones del 2021 y 2022 donde el gran ganador fue Morena. Además de ello, fue muy importante la carta que mandó el dirigente nacional de Morena a los gobernadores de las entidades para abrir la cancha a los presidenciables. Eso es, en este momento, una muestra de unidad que puede abonar al proceso electoral del Estado de México, y especialmente en Coahuila porque -más que una misiva- es la propia lectura del presidente López Obrador que le apostará con todo para triunfar en ambos territorios.

No fue una casualidad la publicación y divulgación de la carta que mandó el dirigente nacional en compañía del secretario de Gobierno, Adán Augusto . Dada la salida de Ricardo Mejía, el presidente no quiere más fisuras en el movimiento y ha decidido dar condiciones equitativas para todos los aspirantes presidenciables. Sería un error, en este momento, inclinar la balanza hacía una de las corcholatas porque eso significa -a futuro- grietas más profundas para el movimiento lopezobradorista, especialmente por los perfiles de gran peso que constituyen los aspirantes que juegan por la sucesión presidencial.

Eso hará la gran diferencia en el proceso electoral de Coahuila. Seguramente el senador con licencia recibirá el respaldo de los cuatro aspirantes a la silla presidencial. Eso reforzará la campaña de Armando Guadiana, incluso puede ser el margen que marque la diferencia en una elección cerrada. No veo, por ningún lado, un ejercicio de tercios, ni mucho menos una división profunda por la salida de Ricardo Mejía de las filas de Morena.

Lo que sí percibo es, en este momento, condiciones para que Armando Guadiana gane la elección porque -a pesar de la salida de Mejía- el senador con licencia está conectando con la población civil de aquella entidad.

Creo, más bien, que el presidente AMLO está asumiendo perfectamente ese papel a través de la interlocución de Mario Delgado que mandó un mensaje claro de unidad con la misiva que se publicó en varios espacios de comunicación. Fue, simplemente, el llamado a cerrar filas y el respaldo total a los candidatos del Estado de México y Coahuila, así como a los cuatro presidenciables de Morena.

En otras palabras, AMLO activó el plan B y medirá, eso parece, la capacidad de reacción y conexión que logren capitalizar los cuatro suspirantes por la silla presidencial; obviamente en igualdad de condiciones, al menos esa es la lectura de la CEN.

Pese al conflicto que generó la salida de Mejía, Armando Guadiana recibirá todo el respaldo del presidente Obrador. Primero, evitando más conflictos internos; por ello, fue indispensable salir a mostrar unidad y garantía, al menos en la lingüística implícita en una carta, que muestra voluntad de cancha pareja en la sucesión presidencial.

Notas finales

Zacatecas

Quien arrancó con el pie derecho el 2023 fue el gobernador de Zacatecas, David Monreal. Resulta que, la entidad, se ha convertido en uno de los territorios más atractivos para la inversión, incluso el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, abrió el compás desde el 2022 cuando visitó el Estado. De hecho, comentó que la entidad tiene las condiciones dadas para impulsar el desarrollo extranjero y capitalizar, así, mayor progreso social.

Seguramente eso motivó a que cientos de inversionistas fijaran la mirada en la entidad que es, en nuestro territorio nacional, uno de los epicentros de mayor producción de minería, así como cultivos principales que son indispensables para la mayúscula gastronomía del país. Por tal motivo, el gobernador anunció -con representantes empresariales- una estrategia para atraer mayor inversión extranjera. Resulta, en este momento, una noticia trascendental siendo que, esa situación, constituye una palanca de progreso, especialmente para generar fuentes de empleo .

Es importante mencionarlo porque, ese tipo de noticias, son las que motivan a los lectores, sobre todo cuando se trata de profundizar las políticas públicas. En otras palabras, un anuncio que motiva a seguir adelante ya que es de esa forma como los gobiernos tienen que actuar para resolver las inquietudes de la población civil.