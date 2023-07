En un país en donde el presidente de la República se saluda de mano con la mamá de quien en su momento fue el hombre más buscado por el FBI y la Interpol; en el que alcaldesas desayunan con líderes de carteles; donde gobernantes y autoridades son incapaces de enfrentar a los criminales, y en donde la instrucción a las policías y militares es dar abrazos y no balazos, no es de sorprender que estos ocupen 80 por ciento del territorio nacional, y que cada vez se hable con mayor certeza de que vivimos en un narco estado.

Y en este contexto parecería que el presente no puede ser mas complejo y el futuro más oscuro, sin embargo platiqué con dos aspirantes a responsables del Frente Amplio por México, quienes aún con diferentes estrategias, consideran posible erradicar al narco del gobierno.

¿Cómo podría el próximo presidente separar a su gobierno del hampa y de los carteles que generan la mayor violencia histórica en nuestro país? La pregunta se la hice el pasado jueves 13 de julio al diputado Santiago Creel Miranda, quien aspira a ganar la representación del Frente Amplio por México, y estuvo de visita en Jalisco por invitación del Foro Plural Jalisco (FPJ) del cual soy miembro fundador.

La respuesta fue contundente por parte del también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Sostuvo, se debe atacar las redes de inteligencia del crimen organizado con una estrategia internacional coordinada.

“Conozco esto, estuve 5 años a cargo de la seguridad interior en la dimensión civil de este país; conozco las tuberías no es algo que vaya yo a aprender”. Santiago Creel Miranda

Creel Miranda, habló de dos dimensiones para resolver el problema; la primera dijo, tiene que ser una dimensión internacional; “lo primero que yo haría es convocar como presidente de la República a una conferencia en Naciones Unidas”. Esto, añadió, con objeto de avocarse a los tratados internacionales en materia del combate al crimen organizado, “pues no se trata de un problema de país, se ha convertido en un tema intercontinental que debe atacarse en conjunto”. La segunda dijo, es considerar el problema a nivel continental, pues recordó que cuando se llevó a cabo el plan Colombia no se consideró que ese espacio de poder sería ocupado por alguien más y resultó que se empoderó a los carteles mexicanos.

El político adelanto cambiaría la estrategia del actual gobierno, generaría una policía especializada para combatir al crimen organizado bajo un mando civil, pondría en orden las cárceles y municipios y se coordinaría con Estados Unidos y países amigos como Canadá y algunas naciones europeas.

Creel también apuntó, es claro el deterioro del orden del Estado de derecho que se vive, y lo primero que tenemos que hacer al igual que en seguridad y combate a la violencia es reordenar las instituciones y hacer valer la constitución; y aquí no hay a medias, la constitución es el pacto de coexistencia pacífica y si la constitución no se respeta y no la hace respetar el Estado lo demás es lo de menos”. Agregó, lo que necesita el país es que forjemos entre todos nosotros la coalición más grande, más amplia, más poderosa que haya existido en el país y eso es fundamental para poder reconstruir las instituciones”.

Silvano Aureoles Conejo participando en el Foro Plural Jalisco (Especial)

Un día después en el mismo escenario, la sala de Consejo de la Cámara de Comercio de Guadalajara (CANACO), el turno fue para el ex gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, quien también aspira a obtener la representación del Frente Amplio por México.

En esta oportunidad el cuestionamiento que expresé al invitado fue el siguiente: ¿cuál sería la fórmula que aplicaría para pacificar el Estado mexicano?.

El ex presidente de la Cámara de Diputados, subrayó que lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública en nuestro país es una tragedia nacional, y acentuó que desde 2008 no se habían visto, -hasta ahora en Guanajuato -, los coches bomba, y las granadas unipersonales.

“No nos imaginamos nunca en llegar a estos niveles de derramamiento de sangre. Ni siquiera en las guerras más sangrientas como la de Vietnam hubo tantas muertes”. Silvano Aureoles Conejo

El también ex senador, afirmó que lo anterior es resultado de la complacencia y complicidad del gobierno con grupos delictivos, tras afirmar que cada vez existe mayor evidencia de que López Obrador entró en contubernio con el crimen organizado y por eso ellos está metidos en el 80 por ciento del territorio nacional.

Apuntó que para combatir la violencia y la criminalidad se debe regresar a una policía civil bien capacitada, con tecnología, con seguridad, con protocolos como ya se ha hecho con éxito en otros países.

No obstante lo anterior, ambos experimentados políticos coincidieron en que “Sí se puede arreglar este país”, y los dos aseguraron contar con el conocimiento y la experiencia para limpiar y apartar al siguiente gobierno del narco, de los carteles y de los criminales que hoy cogobiernan con el actual régimen.

En otro orden de ideas, todos sabemos que lo que hoy gobierna al país no es izquierda, es un régimen autoritario y populista con un mentiroso y merolico de presidente. A México lo gobierna una izquierda rabiosa; por ello cuestione a Silvano Aureoles “¿Cuál es la diferencia entre la izquierda sólida, sería, tradicional, y la izquierda rabiosa, polarizante y ridícula que hoy padecemos en este narco estado gobernado por un presidente que es cómplice y abraza a los delincuentes y persigue a los ciudadanos?”.

El ex gobernante michoacano, reconoció que Andrés Manuel López Obrador engañó a una inmensa mayoría -entre la que él no se encuentra- porque ya sabía que era “falso, mentiroso, engañabobos, tartufo, e hipócrita”.

En cuanto a las izquierdas, expuso que el pensamiento de esta corriente es progresista, democrático, incluyente, no descalifica, no estigmatiza, no hace escarnio de los adversarios, no divide a su país en ricos y pobres, en fifís y chairos, o en conservadores y liberales.

“La izquierda en todo el mundo lucha por los derechos y las libertades, respeta las reglas, las leyes, la constitución, las instituciones democráticas. Una izquierda verdadera defiende los derechos humanos, el medio ambiente, la educación, la salud, el acceso a los servicios, el combate a la desigualdad. Y aquí vemos todos los días todo lo contrario. Una verdadera izquierda no entrega y le cede el poder al crimen organizado”, sentenció el perredista.

Por último, los dos invitados por el Foro Plural Jalisco al programa “Diálogos por México”, fijaron posiciones en torno a un tema que es fundamental en la aspiración de la oposición en su interés de arrebatar la presidencia de la República al partido en el poder, y me refiero a la pretendida integración de que el Partido Movimiento Ciudadano se sume a la Alianza.

En este sentido, Santiago Creel expresó:

“Yo confío en Dante Delgado, Dante es opositor no tengan la menor duda, él está tratando de buscar un espacio para sentarse a la mesa en un proceso de negociación que es altamente complejo; finalmente es oposición y terminará entendiendo que la única manera de ganarle a Morena y sus ‘corcholatas’ en las elecciones de 2024 es si se unen todas las propuestas políticas.

Las voces que hemos escuchado de Enrique Alfaro, de Luis Donaldo Colosio, de Agustín Basave, de Samuel (García), por el pleito interno que tiene, y lo vamos a arreglar ese pleito en Nuevo León, lo tenemos que arreglar, aquí no hay salida, o lo arreglamos o lo arreglamos, finalmente pienso que después de un recorrido complejo vamos a estar todos los partidos de oposición juntos”.

En tanto, Aureoles comentó:

“Yo quiero reconocer el posicionamiento del gobernador jalisciense Enrique Alfaro porque se plantó bien frente al dirigente Dante Delgado, aunque es razonable su posición porque no quiere perder Jalisco, mientras que Dante está más interesado en el 2030 para medir a los jóvenes Samuel García y Luis Donaldo Colosio; está esperando que crezcan los niños para tener baraja para jugar, pero si MC no se decanta antes del ‘24 corre el riesgo de perder el registro”.

Además dijo, es muy mezquina la postura de Dante porque lo que está en juego es el país.

Así las cosas, Creel y Aureoles se sienten con la capacidad de sacar al narco del gobierno, pero el camino a la elección aún es largo y en este momento quien encabeza las encuestas del Frente Amplio con mayor número de simpatizantes es una mujer llamada Xóchitl Gálvez.

Y hablando al respecto, el Foro Plural Jalisco se decantó por seis de los doce aspirantes a encabezar el Frente que le disputará la presidencia de la República a Morena , y es que, aunque son 12 hombres y mujeres valiosos los que completaron su registro y están actualmente como aspirantes concurrentes buscando responsabilidad, al interior del Foro Plural Jalisco consideramos que solo seis de ellos merecen un enfoque especial toda vez que cuentan con mayores posibilidades y simpatizantes, como es el caso de las senadoras Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, el senador Miguel Ángel Mancera, el diputado Santiago Creel, el ex gobernador Silvano Aureoles, y el ex Secretario Enrique de la Madrid.

