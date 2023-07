Ante la indiferencia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador , ya suma 40 el número de periodistas asesinados en lo que va del sexenio. El gremio periodístico continúa enlutado y abandonado a su suerte frente a la feroz violencia que padecen sus miembros sin que se les brinde la protección y seguridad que corresponde en un país en que ya se sabe, ser periodista es una profesión de alto riesgo.

El pasado sábado 8 de julio fue localizado sin vida el corresponsal de La Jornada, Luis Martín Sánchez Iñiguez, en el poblado de Huachines en el municipio de Tepic. El cuerpo del periodista fue hallado atado de las manos, cubierto con bolsas y con un mensaje clavado al cuerpo.

La organización Artículo 19 informó que había documentado la desaparición de Sánchez Íñiguez, según información publicada por el medio en el que trabajaba, y que se desconocía su paradero desde la noche del miércoles 5 de julio.

Según La Jornada, la esposa del reportero, Cecilia López, reportó a la Fiscalía de Nayarit que el periodista no se encontraba en su domicilio y que personas desconocidas se lo habían llevado junto con algunos materiales de trabajo como su computadora, su celular, un disco duro, así como su acreditación del medio.

En tanto, la Fiscalía estatal reportó, también el sábado, los daños padecidos por tres periodistas desaparecidos en la región durante la semana pasada, con un saldo de un reportero asesinado Sánchez Iñiguez; uno desaparecido, Osiris Maldonado de la Paz, y uno hallado con vida, Jonathan Lora Ramírez.

LUIS MARTÍN SÁNCHEZ ÍÑIGUEZ, JONATHAN LORA Y OSIRIS MALDONADO DE LA PAZ, PERIODISTAS DESAPARECIDOS EN EL ESTADO DE NAYARIT (@Notytend / @Notytend)

Organizaciones de defensa de la libertad de expresión apuntaron que el corresponsal, de 59 años, sería el cuarto periodista asesinado en lo que va de 2023.

De esos cuatro casos, en dos se ha confirmado que su muerte ocurrió por su labor periodística y los otros dos se siguen documentando.

En 2022, México se apuntó como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar el 20% de los asesinatos de periodistas en el mundo, con 13 casos, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

De acuerdo con la organización Artículo 19, un total de 160 periodistas han sido asesinados en México desde 2000 en posible relación con su labor.

De ese total, 47 asesinatos se registraron durante el mandato del anterior presidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), y 40 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

Periodistas asesinados 2023

11 Mayo.- Gerardo Torres Rentería, excamarógrafo de Telemundo. Asesinado afuera de su casa en Acapulco, Guerrero

23 Mayo.- Marco Aurelio Ramírez, periodista y exfuncionario de Tehuacán, Puebla, fue asesinado mientras conducía su vehículo, en esta ciudad.

2 Junio.- Pablo Salgado, locutor de radio asesinado en el auto en el que viajaba en Iguala, Guerrero

8 Julio.- Luis Martín Sánchez Iñiguez, corresponsal de La Jornada y colaborador del portal criticadn.mx. Fue sacado de su casa en Tepic, Nayarit, el 5 de julio y encontrado sin vida el sábado 8 de julio.

Periodistas asesinados en 2022

Enero

1.- José Luis Gamboa, Veracruz (10)

2.- Margarito Martínez, Tijuana, BC (17)

3.- Lourdes Maldonado, Tijuana, BC (23)

4.- Roberto Toledo, Zitácuaro, Michoacán (31)

Febrero

5.- Heber López, Salina Cruz, Oaxaca (10)

6.- Jorge Camero, Empalme, Sonora (24)

Marzo

7.- Juan Carlos Muñiz, Fresnillo, Zacatecas (4)

8.- Armando Linares, Zitácuaro, Michoacán (15)

Mayo

9.- Luis Enrique Ramírez, Culiacán, Sinaloa (5)

10.- Yessenia Mollinedo, Cosoleacaque, Veracruz (9)

11.- Sheila Johana García Olivera, Cosoleacaque, Veracruz (9)

Junio

12.- Antonio de la Cruz, Ciudad Victoria, Tamaulipas (29)

Agosto

13.- Ernesto Méndez, San Luis de La Paz, Guanajuato (2)

14.- Juan Arjón López, San Luis Río Colorado, Sonora (16)

15.- Fredid Román Román, Chilpancingo, Guerrero (22)

El pasado miércoles 5 de julio, el periodista Carlos Jiménez fue amenazado de muerte por un grupo de hombres quienes le enviaron un video y aseguraron que conocen toda la información acerca del reportero que cubre temas de seguridad con su programa C4jimenez.

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer en sus redes sociales que le llegó un video a su celular.

En dicho video, que el periodista compartió en su cuenta de Twitter, se puede ver a varios hombres encapuchados mientras uno de ellos corta cartucho al momento de expresar sus amenazas.

En la grabación, los cinco hombres, quienes aparecen en una zona con varios árboles, señalan que matarán a Jiménez además que enseñan una caja en la que precisan que ahí colocarán los restos del periodista.

Sólo uno de los sujetos habla ante la cámara y explica que Carlos Jiménez se metió con “el león equivocado”; sin embargo, no se identifican con algún grupo criminal u organización delictiva.

“Pon mucha atención, sabemos dónde vives, dónde trabajas, dónde entrenas, dónde comes, dónde vive tu familia, en qué vehículos y en qué motocicletas te mueves, no hay lugar donde te puedas esconder de nosotros”, se escucha decir.

El video tiene una duración de poco más de 30 segundos y según reveló Jiménez, no es el único material que le ha llegado, pues también le mandaron un audio y le hicieron una llamada con el mismo tono.

En una entrevista con el periodista Edén Dorantes para su canal oficial de YouTube aseguró que la delincuencia ya lo trae en la mira, y en algún momento podrían llegar a atentar en su contra, aunque no ofreció mayores datos, ni de dónde es que sacó esa información.

A través de su programa C4 En Alerta, el periodista Carlos Jiménez pidió que si se tiene información de que alguna persona quiere atentar en contra de su vida, le cuente a él y a las cámaras de televisión lo que sabe, quién se lo ha dicho, y todos los pormenores de las amenazas, o en caso contrario acuda a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Si le molestó que lo dejé en evidencia con este video, eso no es mi culpa. Si tiene algo en mi contra, tome una ficha, fórmese y espere su turno junto a todos los que al igual que a usted les molesta que les diga la verdad y que sólo hablan por hablar”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez y los secuestros de otros dos reporteros en Nayarit, México. La organización pidió a las autoridades protección y atención inmediata a la situación de riesgo que padecen los comunicadores durante el desempeño de su trabajo en el país.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó “la solidaridad de la organización a la familia y colegas de Sánchez Íñiguez”. Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, instó a las autoridades “a no bajar la guardia e investigar de manera expedita y profunda el asesinato y los secuestros”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, añadió que “indagar para conocer el móvil, señalar y juzgar a responsables del crimen y los secuestros es la ruta para enfrentar la impunidad de la violencia contra los y las periodistas en el país”.

El informe del Índice Chapultepec de la SIP sobre libertad de prensa ubica a México en el puesto 17 entre 22 países. Entre los problemas más significativos de la libertad de prensa, el Índice destaca que “la violencia ejercida contra el gremio periodístico puede considerarse en este momento como incontenible. La omisión de las autoridades continúa siendo una acción continua; no realizan las investigaciones para procurar justicia ni para prevenir ataques a los periodistas y defensores de derechos humanos ”.

