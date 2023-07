El Frente Amplio por México no se salva, ahora Morena buscará impugnar su registro por tener dos bloques opositores.

El diputado morenista Hamlet García Almaguer señaló que la impugnación se presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Apenas el pasado 19 de julio, el TEPJF aprobó avalar el proceso interno del Frente Amplio por México, luego de que la magistrada Janine Otálora promoviera un proyecto para suspenderlo.

No obstante, el Tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) regular el proceso interno rumbo a las elecciones 2024 mediante la definición de lineamientos.

Morena presenta impugnación a registro de Frente Amplio por México; acusan dos bloques opositores

En este contexto, ahora Morena impugnará el registro del Frente Amplio por México por tener dos bloques opositores : el de la alianza Va por México y el Frente Ciudadano por México.

Mientras que la alianza Va por México está conformada por el PAN-PRI-PRD, el Frente Ciudadano por México fue conformado entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Por ello, Morena acusó que no pueden existir dos bloques de oposición de forma simultánea , por lo que que deben de escoger uno y disolver el segundo para que exista igualdad de condiciones.

De no ser así, el diputado Hamlet García Almaguer dijo que la oposición “tiene frentitis”; también aclaró que Morena no está en contra de un nuevo frente opositor, sino de que no cancelen el primero.

“Hay un frente, PAN, PRD y MC y hay otro frente simultáneo PAN, PRD y PRI. Desde nuestra perspectiva, no pueden existir estos dos frentes de manera simultánea, tendrían que cancelar el primero o disolverlo para estar en condiciones”. Hamlet García Almaguer

Y es que el Frente Ciudadano por México fue conformado en 2017 y su vigencia es hasta diciembre de 2024, por lo que Morena impugnará el registro del Frente Amplio por México al ser de reciente creación.

Va por México (Especial)

Acusan a Frente Amplio por México de violar la ley; TEPJF avala su proceso interno pero INE lo regulará

La magistrada Janine Otálora promovió un proyecto para invalidar el proceso interno del Frente Amplio por México presuntamente por violar la ley al generar confusiones en la ciudadanía y atentar así la democracia.

No obstante, el TEPJF votó en contra del proyecto y avaló el proceso interno de Va por México, aunque pidió al INE regularlo.

En ese sentido, el INE resolvió que investigará los actos realizados tanto por Va por México como por Morena, así como regular y fiscalizar los eventos, espectaculares y propaganda de ambos partidos.