Ya no es cuánto poder tiene. Es cuántos le quedan… y cuántos ya lo soltaron.

El poder puede parecer absoluto mientras controla la escena, impone narrativa y ordena el espectáculo . Pero hay un punto en el que ese poder se desgasta, se fragmenta, se tensiona… y entonces deja de ser autónomo. Empieza a depender. Y cuando empieza a depender, deja de ser poder pleno.

Ese momento ya llegó.

Porque el problema ya no es el rechazo social —eso se volvió constante—, sino el desgaste del soporte real. Los pilares que sostenían al poder tiránico empiezan a moverse, a recalcular, a tomar distancia. No hay ruptura abierta. Hay algo más peligroso: retiro silencioso.

Y ese retiro pesa más.

Porque el poder no cae cuando lo enfrentan.

Cae cuando lo dejan de sostener.

Durante años, el poder desbordado se sostuvo en múltiples capas: aparato político, operadores, narrativa dominante, sectores económicos, respaldo institucional parcial, influencia cultural indirecta.

Hoy ese soporte ya no es el mismo.

Se adelgaza. Se enfría. Se distancia.

No es abandono total.

Pero ya no es respaldo.

Y cuando el respaldo se diluye, el poder entra en otra fase: la de la inercia.

Ahí es donde aparece el verdadero tamaño del círculo.

¿Quiénes quedan?

Un núcleo duro. Reducido. Ruidoso. Insuficiente.

El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Guerra Pete Hegseth, la vocería oficial —Karoline Leavitt— sosteniendo el relato, justificando, maquillando, echando incienso al exceso como si fuera orden.

Y en el entorno cercano, Melania Trump, presente más por inercia que por influencia, más por arrastre que por decisión.

Ese es el círculo.

Ese es el tamaño.

Y eso define el momento.

Ese no es un círculo de poder.

Es un círculo de resistencia.

Porque el problema ya no es la oposición.

Es la ausencia de sostén.

No hay alineación clara del empresariado. No hay cohesión institucional sólida. No hay respaldo consistente en liderazgos sociales. No hay acompañamiento cultural relevante. No hay consenso intelectual que legitime.

No es vacío absoluto.

Pero ya no es estructura.

Es tolerancia.

Y la tolerancia no sostiene poder.

Solo lo pospone.

Mientras tanto, el fondo no cambia.

La manada empuja.

Y empuja con fuerza.

Y no empuja desde fuera…

empuja desde dentro del propio sistema.

Migración fuera de control. Polarización creciente. Deterioro económico. Desgaste institucional. Fracaso de estrategias externas. Costos acumulados de decisiones erráticas. Escándalos que no desaparecen y siguen erosionando credibilidad.

Nada de eso se resolvió.

Todo se acumuló.

Y ahora presiona al mismo tiempo.

Ese es el verdadero punto de quiebre.

Porque cuando el poder pierde soporte externo y la presión interna crece… el margen desaparece.

Y entonces el tirano cambia de fase.

Deja de gobernar.

Se aferra.

Se endurece. Sobrerreacciona. Exagera. Escala.

No porque controle.

Porque ya no controla.

Y en ese punto la imagen se vuelve inevitable.

Como en esa narrativa que recuerda a la soledad del poder sin eco —esa sensación de “ya no tiene quien le escriba”—: un poder que habla… pero ya no recibe respuesta.

Y al mismo tiempo, la escena es más cruda:

Un viejo león, pesado, herido, al borde del desfiladero, sostenido apenas por una uña, raspando la roca para no caer. Una uña no es soporte: es el último punto de fricción entre la caída y el vacío. No sostiene, apenas retrasa. No garantiza equilibrio… solo confirma que la caída ya empezó.

No avanza. No domina. No ordena.

Resiste.

Pero resistir no es gobernar.

Es retrasar.

Y retrasar no es evitar.

Es preparar la caída.

En el frente internacional, ese desgaste ya no se puede disimular. El episodio con Charles III marcó un punto de inflexión: el tirano lanzó la bravuconada de que sin Estados Unidos los ingleses hablarían alemán, y la réplica —seca, histórica— devolvió el espejo: que sin Inglaterra, Estados Unidos hablaría francés. No fue un intercambio menor. Fue una corrección de escala.

Y a eso se suman las posiciones de Emmanuel Macron, que han dejado claro —con distancia calculada— que el liderazgo no se sigue por inercia ni por volumen, sino por consistencia.

Traducido: ya no hay alineamiento automático.

Hay distancia.

Y la distancia, en política internacional, es aislamiento en construcción.

Ese fue, para muchos, el momento de la puntilla.

Porque cuando el desgaste interno se combina con pérdida de estatura externa… el aislamiento deja de ser percepción y se vuelve condición.

Parafraseando a Gabriel García Márquez:

¿Será que, como el coronel, ya no tiene quien le escriba?

Porque cuando el poder tiránico se queda sin quien lo sostenga… no necesita que lo empujen.

La gravedad hace el resto.

Y la gravedad no negocia. No escucha. No espera. No perdona.

Por eso la pregunta ya no es si va a caer.

Es cuándo.

Porque esto ya no es un episodio. No es una polémica. No es una narrativa.

Es un proceso.

Un poder que perdió el respaldo y ahora intenta sustituirlo con ruido. Un poder que perdió estructura y ahora depende de lealtades frágiles. Un poder que perdió control y ahora reacciona.

Y el poder que reacciona… se equivoca. Y el poder que se equivoca… se precipita.

No por un golpe.

Por acumulación.

Por desgaste.

Por exceso de sí mismo.

Porque el poder tiránico no se derrumba cuando lo atacan.

Se derrumba cuando deja de sostenerse.

Y eso ya está ocurriendo.

Y cuando un poder entra en esa fase… ya no se sostiene por decisión.

Se sostiene por inercia.

Y la inercia siempre termina igual.

Se acabó lo que se vendía.

Y cuando eso pasa…

ni el miedo, ni el espectáculo, ni el ruido alcanzan.

Solo queda el tiempo.

Y el tiempo, en estos casos, no salva.

Se agota.

Y cuando se agota… no hay narrativa que lo rescate. No hay círculo que lo sostenga. No hay uña que resista.

Solo queda la caída.

Y como dicen en el pueblo:

“cantada, vale doble”.

¿Se aceptan apuestas… o ya es demasiado tarde para apostar?