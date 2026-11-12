El precio de la vivienda en México registró un incremento anual de 4.3% durante octubre de 2026, con un promedio de 32 mil 682 pesos por metro cuadrado, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI). En comparación con septiembre, el valor de los inmuebles aumentó 0.6%.

El reporte, publicado el 11 de noviembre, analiza el comportamiento del mercado inmobiliario en 15 entidades federativas y muestra diferencias en los precios y variaciones mensuales. La Ciudad de México registró el costo promedio más alto, mientras que Tamaulipas presentó el más bajo.

Ciudad de México registra el precio de vivienda más alto del país

En octubre, el precio promedio por metro cuadrado en la Ciudad de México llegó a 60 mil 222 pesos, con un crecimiento anual de 4.2% y un avance mensual de 0.7%. Los departamentos representaron 78% de la oferta inmobiliaria analizada en la entidad y las casas, el 22% restante.

En el Estado de México, el precio promedio se ubicó en 39 mil 355 pesos por metro cuadrado, luego de registrar un aumento anual de 2.9% y una variación mensual de 0.4%. En este mercado, los departamentos concentraron 56.4% de la oferta y las casas, 43.6%.

En contraste, Tamaulipas tuvo el precio promedio más bajo, con 19 mil 935 pesos por metro cuadrado. Sin embargo, también registró el mayor crecimiento mensual entre las entidades analizadas, con un avance de 1.3%.

Banorte reporta diferencias en el crecimiento del precio de vivienda por estado

El análisis de Banorte identificó distintos comportamientos en los mercados estatales. Hidalgo presentó el mayor crecimiento anual, con 9.1%, seguido de Guanajuato, con 6.3%, y Jalisco, con 6%.

En Nuevo León, el precio promedio alcanzó 57 mil 138 pesos por metro cuadrado, con un aumento anual de 5.2%. Por su parte, Puebla registró un crecimiento de 4.4%, ligeramente superior al promedio nacional, y un precio de 26 mil 907 pesos por metro cuadrado.

En el extremo de las variaciones mensuales, Querétaro presentó la mayor disminución, con una baja de 0.1% respecto a septiembre. Morelos también registró un ajuste mensual de 0.1%, mientras que su precio promedio se ubicó en 21 mil 335 pesos por metro cuadrado y su variación anual fue de 2.3%.

El Indicador Banorte de Precios de Vivienda utiliza información recopilada de páginas inmobiliarias mediante técnicas de web scraping. De acuerdo con el reporte, combina metodologías de ventas repetidas y ajustes por antigüedad para elaborar mediciones mensuales del mercado habitacional a nivel nacional y estatal.