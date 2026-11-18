El senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó su expectativa de que la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizado en China, genere resultados favorables para la economía mexicana.

En conferencia de prensa, el legislador señaló que México cuenta con condiciones de certeza jurídica para las inversiones, además de estabilidad política. También destacó la presentación del Plan México ante empresarios durante la APEC CEO Summit 2026.

Ignacio Mier destaca expectativas de inversión por el Plan México

Mier Velazco señaló que existe una amplia expectativa en torno al Plan México, presentado por Claudia Sheinbaum ante representantes del sector empresarial. El proyecto contempla una inversión pública, privada y mixta de 432 mil millones de dólares, orientada al desarrollo económico y al bienestar.

El senador indicó que la mandataria expuso los objetivos del plan y algunos resultados económicos de su administración. Entre ellos, mencionó el dato atribuido al Banco Mundial sobre 17 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza.

Asimismo, destacó que Sheinbaum planteó ampliar la inversión en infraestructura y energía para generar condiciones que permitan a las empresas desarrollar proyectos en el país.

Senador espera resultados favorables para la economía mexicana tras cumbre APEC

El presidente de la Junta de Coordinación Política consideró que México tiene condiciones para atraer inversiones y recordó que forma parte de las 12 economías más grandes del mundo.

En ese contexto, afirmó que la participación de la presidenta en el encuentro empresarial representa una oportunidad para presentar las perspectivas económicas del país y promover el Plan México ante inversionistas internacionales.

Finalmente, Ignacio Mier sostuvo que la mandataria representa a México en el escenario internacional y manifestó su respaldo a su participación en la cumbre. Sus declaraciones se dieron en el marco de las actividades de Claudia Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.