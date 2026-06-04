¿Les platico? ¡Arre!

El mensaje de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular español, fue inmaculado y directo, fiel a su estilo.

El de Ricardo Salinas Pliego fue emotivo y contundente al señalar las incongruencias de un gobierno que pregona estar del lado de los pobres pero que los friega bien y bonito con impuestos disfrazados.

En el ámbito global, el presidente de Grupo Salinas y uno de los mejores pagadores del SAT, dijo que los gobiernos están gastando como degenerados.

También criticó al gobierno de la 4T, porque endeuda a México generacionalmente.

Se refirió a lo inequitativo del pacto fiscal, que concentra la mayor parte de los ingresos del gobierno en la CDMX, “alimentando una burocracia altamente ineficiente y además, corrupta”, en perjuicio del resto del país.

Fue genial su alusión a que nuestro esquema de recaudación fiscal es el peor modelo de extracción de renta colonialista, mucho peor que cuando España estaba en México.

Muy ilustrativo el caso que mencionó de Huatulco, que recibe CERO PESOS de los impuestos que recauda esa playa por el turismo.

Todo lo que ingresa Huatulco se manda a la CDMX para alimentar el voraz gasto público, burocracia y todo lo demás.

El gobierno federal recoge 10 y reparte 1.5 a los Estados en promedio y a Oaxaca le toca 0.6%, pero eso va a dar a la ciudad capital, a Huatulco le llega exactamente CERO.

Están despojando el valor producido a quienes lo producen y se lo llevan a la CDMX para fondear a una burocracia inepta, corrupta, intrigosa y mentirosa. (Yo le agregaría, metiche.)

Genial, sencillamente genial la exposición de Ricardo al respecto.

Al proponer acciones para sacar a la 4T, preguntó:

¿Qué tal si estos cuates no se quieren ir en el 2027? ¿Estamos preparados?

¡NO! Se respondió él mismo.

Se respondió él mismo. “Ya twitteamos, ya chateamos, ya nos metimos a las redes.

¿Qué más podemos hacer?

¿Votar?, pero los organismos electorales y del poder judicial están controlados por ellos y en caso de que hubiera una queja, pues ahí está el Tribunal Federal Electoral, a los magistrados de Morena les acaban de dar una pensión vitalicia de 17 años.

Oye, pues nos vamos a la Suprema Corte, pero esa está peor, es la Suprema del Acordeón. Pura gente “capaz”, cuya única asignación es que la verdad legal sea a favor del régimen.

Entonces, que investigue la FGR. ¡Por favor! si la señora (Ernestina Godoy) es incondicional de los morenarcos.

Nos estamos haciendo locos. Así no puede ser.

“Necesitamos (...hacer) algo nuevo. Rebeldía, desafío...”

Y entonces, encendió la mecha:

“¡NO PAGO!

Estos desgraciados zurdos de mierda no se van por la buena. Se van a tener que ir por la mala".

Nuestras prioridades son vida, propiedad y libertad, pero hay que defenderlas.

Hay que actuar. (... Debemos...) defender nuestras creencias, propiedad y libertad.

Una autoridad corrupta, inepta e ilegítima, no es autoridad.

Una que reescribe las leyes a placer, no es autoridad. No tenemos por qué obedecer leyes fabricadas al vapor.

Nos van a criticar de criminales; ni modo.

Nosotros no le robamos a la gente el producto de su trabajo".

Pero después de decir esto, APAGÓ LA MECHA, cuando reconoció que ÉL YA PAGÓ.

“... Pero ya me estoy recuperando porque esto no se acaba hasta que se acaba”.

Fue notorio el desconcierto (¿o desencanto?) de los consejeros de sus empresas, que llenaron el auditorio de la Universidad de la Libertad, parte de su portafolio de negocios junto a otros del Grupo Salinas: Banco Azteca, Tiendas Elektra, Italika, TV Azteca y Totalplay, Elektra Motos, Presta Prenda, Banco Azteca, Salinas y Rocha, más las que se acumulen esta semana, como en el MELATE.

¿Ya te estás recuperando después de pagarle al SAT $32,000 millones en abonos?

Te creemos, Ricardo. Basta echarle un vistazo a los siguientes números, obtenidos de los propios informes al Consejo de tus empresas:

Banco Azteca tiene más de 23 millones de clientes en México y cobra diferentes tasas de interés dependiendo del tipo de préstamo.

Para uno de $10,000, el costo total a pagar al final puede ser de aproximadamente $15,050, si se paga en un año.

La tasa de interés anual promedio es de... 102.2%

Elektra cuenta con más 7,000 puntos de contacto en México y cobra un interés fijo anual del 44.5% para los créditos que otorga a través de sus “pagos chiquitos”.

Pero la tasa de interés anual moratoria se eleva hasta 180%

Esto significa que si NO se cumple con los pagos, se aplica un interés adicional casi cinco veces superior al pactado.

Los segmentos socio económicos a los que atienden Banco Azteca y Elektra son C y D+ de la población, representados por los estratos medio y bajo.

Ahora, vean este revelador dato:

El índice de morosidad de la empresa se ubicó al cierre del año pasado en 4.4%, mientras que sus ingresos consolidados crecieron 6% en el segundo trimestre de 2025.

Esto significa que sus clientes no están pudiendo aguantar el peso de una situación económica de la cual Ricardo culpa al gobierno actual.

Pero el aumento de los ingresos consolidados de sus empresas quiere decir que la morosidad es un negocio para sus empresas.

El problema es que eso vendría a agravar aún más la situación económica de millones de familias, y lo que tanto critica Ricardo del gobierno que endeuda al País generacionalmente, Banco Azteca, Elektra y otros de sus negocios hacen lo mismo: Se mueren los padres y las deudas con el banco y las tiendas las pagan sus hijos... o sus nietos.

Cajón Desastre: