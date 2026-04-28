TÚ DECIDES

En una época donde todo parece girar en torno al placer inmediato, decir que el sexo puede “enfermar” suena exagerado. Pero no lo es.

La conversación que sostuve con Christopher West —uno de los principales divulgadores del pensamiento de Juan Pablo II en torno a la sexualidad— pone el dedo en una herida que pocos quieren reconocer: hemos reducido el sexo a algo demasiado pequeño para lo que realmente es.

Y eso tiene consecuencias.

El problema no es el sexo… es lo que hicimos con él

Durante años se nos ha repetido que el sexo es libertad, que es solo placer, que mientras haya consentimiento todo está bien. Pero esa visión, aunque popular, es pobre, incompleta.

West lo explica con una idea sencilla pero disruptiva: nuestro cuerpo no es solo biología, también tiene un significado profundo.

En otras palabras, lo que hacemos con el cuerpo no es neutral. Dice algo. Comunica algo. Nos construye… o nos rompe.

Cuando el sexo se convierte únicamente en un medio para obtener placer, deja de ser un encuentro y se vuelve consumo. Y consumir personas nunca ha sido una forma sana de relacionarse.

El placer no basta (y todos lo sabemos)

Hay una razón por la que, a pesar de la hiperlibertad sexual, muchas personas siguen sintiéndose vacías.

No es moralismo. Es experiencia.

El propio West lo plantea con ejemplos muy humanos: puedes tener acceso a todos los placeres y aun así sentir que “no es suficiente”.

¿Por qué?

Porque el ser humano no está hecho solo para sentir, sino para amar y ser amado en serio.

El placer sin vínculo profundo termina siendo repetitivo. Y lo repetitivo, tarde o temprano, se vuelve insatisfactorio.

Cuando el cuerpo dice algo que la vida no sostiene

Uno de los puntos más incómodos —y más verdaderos— es este: el sexo tiene un lenguaje.

Aunque no lo pensemos, cuando dos personas se unen sexualmente están diciendo con el cuerpo algo muy fuerte: entrega, aceptación, unión.

Pero si esa entrega no es real en la vida —si no hay compromiso, si no hay vínculo profundo— se genera una contradicción.

El cuerpo dice “todo”, pero la realidad dice “nada”.

Esa incoherencia no es inocua. termina pasando factura emocional y psicológica.

El sexo como debería ser

Frente a esta visión reducida, la propuesta no es reprimir ni prohibir. Es elevar.

Entender el sexo como una experiencia verdaderamente humana implica verlo como un acto unitivo, donde las personas se encuentran en todas sus dimensiones:

Física.

Emocional.

Afectiva.

Espiritual.

No es solo contacto. Es reconocimiento. No es solo placer. Es comunión.

Y cuando eso falta, lo que queda —aunque se disfrace de libertad— es una versión empobrecida de algo que podría ser mucho más grande.

No todo lo que se siente bien, hace bien

Quizá la pregunta incómoda no es si el sexo da placer. Eso es evidente.

La pregunta es otra: ¿nos está haciendo mejores personas o solo más vacíos?

En una cultura que evita profundizar, recuperar el sentido del sexo no es retroceso. Es, en realidad, una forma de avanzar.

Porque el ser humano no está hecho para usarse… sino para encontrarse.