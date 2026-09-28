Las grandes guerras no siempre empiezan cuando un ejército cruza una frontera. A veces comienzan mucho antes, cuando una potencia descubre que puede violar un espacio aéreo, sabotear una instalación, interferir comunicaciones, lanzar drones, hostigar infraestructura crítica o provocar deliberadamente al adversario y comprobar que la respuesta será otra protesta, otra reunión y otra advertencia. Ése es el territorio peligroso en el que Europa siente que está entrando frente a Rusia: no necesariamente el de una invasión convencional inmediata, sino el de una sucesión de provocaciones destinadas a averiguar hasta dónde puede avanzar Moscú antes de encontrar una respuesta que realmente le cueste.
No parece razonable afirmar hoy que Vladimir Putin esté preparando columnas de tanques para marchar sobre París, Berlín o Londres, pero tampoco parece sensato ignorar que Rusia mantiene una guerra abierta contra Ucrania y, al mismo tiempo, multiplica señales de presión sobre el resto de Europa. Drones, ciberataques, sabotajes, interferencias, incursiones aéreas y amenazas a infraestructura estratégica forman parte de una zona gris en la que resulta cada vez más difícil distinguir entre un incidente, una provocación calculada y una prueba deliberada de los reflejos de la OTAN.
Un dron que cruza una frontera puede explicarse como error, un cable submarino dañado puede atribuirse inicialmente a un accidente, un ciberataque puede tardar semanas en ser adjudicado, un incendio en una instalación estratégica puede comenzar como investigación criminal y una campaña de desinformación no produce cadáveres inmediatos. Cada incidente aislado permite discutir, investigar y dudar. El problema aparece cuando el conjunto deja de parecer accidental.
Eso es lo que preocupa especialmente a Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Para esos países Rusia no es una abstracción estratégica ni un capítulo lejano de política exterior. Está al otro lado de la frontera o a muy poca distancia de ella. La experiencia histórica pesa y la guerra de Ucrania terminó con cualquier ilusión de que en Europa las fronteras ya no podían modificarse por la fuerza. Polonia ha endurecido su postura, los países bálticos refuerzan defensas y protegen infraestructura, Finlandia, que durante décadas evitó integrarse militarmente a Occidente, ya forma parte de la OTAN, Suecia hizo lo mismo, Alemania incrementa su papel militar y asume responsabilidades que durante años evitó, mientras Francia y Reino Unido elevan su nivel de alerta y revisan capacidades.
Europa, que durante mucho tiempo creyó que podía vivir de la paz como si fuera una condición permanente, ha vuelto a hablar de municiones, defensas antiaéreas, brigadas, reservas, industria militar y preparación civil. Durante décadas, buena parte del continente redujo gasto militar, cerró instalaciones, disminuyó efectivos y asumió que Estados Unidos seguiría garantizando la parte más dura de su seguridad. La invasión rusa a Ucrania primero, y las dudas sobre la previsibilidad estadounidense después, alteraron ese cálculo. Europa se rearma no porque haya decidido necesariamente que una guerra con Rusia sea inevitable, sino porque ya no puede permitirse creer que es imposible.
Prepararse para una guerra no significa quererla, pero no prepararse puede hacerla más probable si el adversario interpreta la debilidad como permiso. Ésa parece ser una de las cuestiones centrales alrededor de Putin. No necesita conquistar Europa para obtener una ventaja estratégica enorme. Le bastaría con convencer a parte de Europa de que la OTAN puede dudar, que Estados Unidos quizá no responda automáticamente y que las provocaciones suficientemente pequeñas pueden quedar sin castigo.
La esencia de una alianza defensiva no está únicamente en cuántos soldados, aviones o misiles posee, sino en la certeza de que si uno es atacado los demás responderán. El artículo 5 de la OTAN vive de esa expectativa. Si Moscú consiguiera instalar una duda seria sobre esa garantía, habría debilitado a la alianza sin necesidad de derrotar militarmente a ninguno de sus miembros. Putin no necesita llegar a Berlín; le bastaría con hacer que Varsovia, Tallin o Vilna se pregunten si Washington realmente llegaría por ellos.
Ahí aparece Estados Unidos. Donald Trump ha insistido en que Europa debe gastar más en su propia defensa y asumir mayores responsabilidades. En eso, incluso muchos europeos terminan concediéndole parte de la razón. Durante años, varios países de la OTAN se acostumbraron a depender de la cobertura militar estadounidense mientras mantenían presupuestos defensivos relativamente bajos. Eso está cambiando. Pero la imprevisibilidad de Trump produce otra consecuencia: una cosa es exigir a los aliados que paguen más y otra hacerles dudar sobre la solidez del compromiso estadounidense.
Y cuando un aliado empieza a dudar, comienza a buscar alternativas. Europa ya lo está haciendo. No está rompiendo con Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí está intentando construir mayor autonomía estratégica, aumentar producción militar, reforzar inteligencia, ampliar defensa aérea y crear capacidades propias que reduzcan su dependencia absoluta de Washington.
Canadá también empieza a jugar en ese espacio. Geográficamente sigue siendo América del Norte, por supuesto, pero estratégicamente está cada vez más integrado con Europa en materia de seguridad. Canadá pertenece a la OTAN, comparte la defensa continental con Estados Unidos a través de NORAD y, al mismo tiempo, fortalece cooperación con los países nórdicos y bálticos. El Báltico, el Atlántico Norte y el Ártico comienzan a verse como un solo arco defensivo.
Eso cambia la forma de mirar el mapa. Antes podíamos pensar en Europa por un lado y América del Norte por otro. Hoy existe una continuidad estratégica que parte de Polonia y los países bálticos, atraviesa escandinavia, cruza el Atlántico Norte y llega al Ártico canadiense. Groenlandia ocupa ahí un lugar central. Forma parte del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, está directamente vinculada al espacio estratégico europeo y atlántico. Su posición geográfica, sus rutas, sus recursos y su proximidad con América del Norte la convierten en una pieza mucho más importante de lo que durante décadas pareció.
El Ártico ya no es una periferia congelada. Es un espacio de competencia. Rusia posee una enorme presencia militar allí, China ha mostrado creciente interés en rutas, recursos e infraestructura, Canadá refuerza vigilancia y capacidades, Dinamarca presta mucha más atención a Groenlandia y Estados Unidos observa el área desde la lógica de defensa continental. Por eso decir que Canadá “ya es Europa”, si se entiende literalmente, sería incorrecto, pero si se entiende estratégicamente la idea tiene sentido: Canadá está cada vez más vinculado a la seguridad europea porque la frontera entre seguridad europea y seguridad norteamericana en el Ártico se vuelve cada vez menos clara.
Y luego está China. Aquí hay que evitar una simplificación muy frecuente. China es socio estratégico de Rusia, sí. Pekín y Moscú comparten interés en limitar la predominancia estadounidense, cuestionan partes del orden internacional dominado por Occidente y buscan una estructura global más multipolar. Rusia depende mucho más de China desde que empezó la guerra en Ucrania y China obtiene energía, materias primas y respaldo geopolítico de Moscú.
Pero eso no significa que China quiera exactamente todo lo que quiere Rusia. Pekín necesita estabilidad, necesita vender, necesita mercados europeos y estadounidenses, necesita rutas marítimas abiertas, cadenas de suministro previsibles y crecimiento económico. Una guerra directa entre Rusia y la OTAN podría provocar exactamente lo contrario: crisis financiera, interrupciones comerciales, sanciones más profundas, fragmentación tecnológica y presión para que China defina hasta dónde estaría dispuesta a acompañar militarmente a Moscú.
China puede querer una Rusia suficientemente fuerte para impedir que Estados Unidos domine sin contrapesos el sistema internacional. Eso no significa que le convenga una Rusia que incendie Europa. Ésa es una diferencia enorme.
Y lo mismo ocurre con los BRICS. Hablar de BRICS como si fueran una especie de OTAN encabezada por China y Rusia es un error. No son una alianza militar. Son un espacio político y económico mucho más heterogéneo. Allí conviven China y Rusia con India, Brasil, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Egipto, Etiopía, Irán y otros participantes con intereses muy diferentes. India mantiene una relación histórica con Rusia, pero también profundiza vínculos con Estados Unidos y Europa. Brasil busca autonomía internacional, pero no es satélite de Moscú. Emiratos tiene relaciones estrechas con Washington. Indonesia mantiene su propia lógica regional. Algunos quieren reducir dependencia del dólar, otros reformar instituciones financieras y otros aumentar la voz del llamado Sur Global. Eso no significa que todos estén dispuestos a acompañar a Putin en una confrontación con Europa.
Rusia tiene socios. No tiene un bloque militar disciplinado detrás de ella.
Entonces, ¿qué quiere Putin? No podemos saber con certeza qué calcula en cada momento, pero sus objetivos generales son bastante visibles. Moscú quiere impedir que Ucrania quede definitivamente integrada al sistema militar occidental, conservar influencia en el espacio postsoviético, demostrar que Rusia sigue siendo una potencia capaz de condicionar la seguridad europea y aprovechar cualquier fractura entre Estados Unidos y Europa.
En ese sentido, la incertidumbre occidental es una herramienta estratégica para Moscú. Si Europa duda, Rusia gana margen. Si Estados Unidos y Europa discuten, Rusia gana margen. Si algunos gobiernos europeos se cansan de financiar Ucrania, Rusia gana margen. Si una provocación no recibe respuesta, Rusia aprende algo.
Y ahí está quizá la parte más peligrosa. Rusia observa qué hace Washington, qué dice Trump, qué gobiernos europeos están más cansados de la guerra, cuánto apoyo recibe Ucrania, qué tan rápido produce municiones Occidente, qué tan cohesionada está la OTAN y, sobre todo, qué ocurre después de cada provocación.
Por eso la mayor amenaza quizá no sea que Putin tenga un plan secreto para conquistar Europa. Puede ser algo mucho más simple y mucho más peligroso: que decida probar una vez más, y después otra, hasta descubrir el límite. Ésa es la lógica que puede convertir una confrontación controlada en algo que deje de serlo. Un dron derribado, un misil que mata civiles, un avión militar que cruza una frontera, una instalación energética destruida, una acción de sabotaje con víctimas o un gobierno que concluye que ya no puede responder con otra protesta diplomática.
Las guerras grandes muchas veces no empiezan como fueron planeadas. Empiezan con errores de cálculo, con decisiones que parecían pequeñas, con una provocación que alguien creyó que el otro toleraría, con una respuesta más dura de la esperada y después con otra respuesta. Ahí es donde el riesgo aumenta.
Europa se está preparando precisamente para evitar que Rusia concluya que puede avanzar sin costo. Polonia, los bálticos y Finlandia se arman, Alemania incrementa capacidades, Francia y Reino Unido refuerzan coordinación, Canadá se vincula más con el espacio nórdico y atlántico, la OTAN reestructura su flanco oriental y la industria militar occidental vuelve a producir con una intensidad que hace algunos años parecía impensable.
Eso no significa que Europa esté buscando la guerra. Significa que está intentando evitar que Rusia crea que podría ganarla o provocarla sin consecuencias. La disuasión funciona precisamente así.
El problema aparece cuando ambas partes se rearman simultáneamente y cada una interpreta las acciones de la otra como amenaza. Moscú dice que Europa se está militarizando contra Rusia. Europa responde que se rearma porque Rusia invadió Ucrania y continúa presionando sus fronteras. Ambas cosas alimentan una espiral. Y las espirales estratégicas son peligrosas porque cada lado cree que está reaccionando defensivamente mientras el otro lo interpreta ofensivamente.
Ahí China tiene un papel potencialmente importante. Pekín puede ser uno de los pocos actores con verdadera capacidad de influir sobre Moscú sin pertenecer al bloque occidental. Pero China también aprovecha una Rusia enfrentada con Occidente porque esa confrontación distrae recursos estadounidenses y debilita la presión estratégica sobre Asia. Es un equilibrio delicado. A China le sirve una Rusia desafiante, no necesariamente una Rusia descontrolada. Y eso importa porque si algún día Moscú se acerca demasiado a una confrontación directa con la OTAN, Pekín tendría que decidir si intenta frenarlo o si asume los enormes costos de acompañarlo.
Y luego estamos nosotros. México está lejos del frente militar y no existe una razón seria para imaginar un ataque ruso sobre territorio mexicano. Nuestro riesgo sería distinto: económico, energético, financiero y comercial. Una confrontación grave entre Rusia y Europa afectaría precios de energía, fertilizantes, alimentos, transporte marítimo, seguros, mercados financieros y cadenas de suministro. Ya vimos después de 2022 cómo una guerra situada a miles de kilómetros podía trasladar inflación y escasez al resto del mundo.
México además tiene una característica particular: está profundamente integrado con Estados Unidos y Canadá. Si la seguridad norteamericana entra en una etapa de mayor tensión en el Ártico y el Atlántico Norte, o si Washington debe redirigir recursos militares, industriales y financieros hacia una confrontación europea, las consecuencias terminarán repercutiendo en nuestra economía. No necesitamos estar en la línea de fuego para pagar parte de la factura.
Y existe todavía otra dimensión. México necesita diversificar sus relaciones económicas y tecnológicas, precisamente para no depender excesivamente de un solo socio. Una nueva fragmentación del mundo entre bloques haría esa tarea mucho más difícil. Las cadenas productivas volverían a politizarse, las inversiones enfrentarían mayores controles de seguridad y los gobiernos serían presionados para decidir de dónde compran tecnología, con quién comercian y qué proveedores consideran confiables.
Una guerra europea ya no sería únicamente europea. En realidad, ninguna gran guerra moderna lo es.
Por eso México no debería mirar esta tensión como una historia lejana entre rusos y europeos. Nos interesa que no ocurra. Nos interesa una Europa estable, una Norteamérica estable, que China y Estados Unidos puedan competir sin romper completamente la economía mundial, que Rusia no lleve demasiado lejos su confrontación con Occidente y que la OTAN mantenga suficiente cohesión como para disuadir sin escalar innecesariamente.
El equilibrio es difícil. Europa no puede responder a cada provocación como si fuera el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero tampoco puede permitir que todas las provocaciones queden sin costo. Estados Unidos no puede tratar a sus aliados como si fueran prescindibles y, al mismo tiempo, esperar que sigan confiando ciegamente en Washington. Rusia no puede seguir probando indefinidamente los límites de una alianza nuclear sin asumir que algún día alguien puede responder. China no puede disfrutar eternamente de los beneficios de una Rusia enfrentada con Occidente sin preocuparse por la posibilidad de que esa confrontación escape de control. Y los países alejados geográficamente tampoco pueden seguir creyendo que una crisis entre grandes potencias se queda encerrada en el mapa donde comenzó.
La fotografía actual es inquietante. Rusia presiona, Europa se rearma, Canadá se integra cada vez más a la arquitectura del Atlántico Norte, Estados Unidos sigue siendo decisivo pero sus aliados buscan mayor autonomía, China acompaña estratégicamente a Moscú aunque no necesariamente quiere una guerra general, los BRICS ofrecen a Rusia espacios diplomáticos y económicos pero no constituyen una alianza militar detrás de ella, y Ucrania continúa siendo el lugar donde todas esas tensiones se encuentran cada día en forma de guerra real.
El mayor peligro quizá no sea que Putin haya decidido lanzar mañana una guerra contra Europa. Es que llegue a convencerse de que puede avanzar un poco más sin provocarla. Porque cuando una potencia empieza a medir los límites del adversario, cada respuesta débil puede convertirse en una invitación para la siguiente prueba. Y cuando finalmente aparece la respuesta que ya no es débil, puede ser demasiado tarde para regresar al punto anterior.
Esa es la advertencia que Europa parece haber entendido y debería entenderla también Washington. No porque la guerra sea inevitable, sino precisamente porque todavía puede evitarse. La paz no se conserva fingiendo que no existen amenazas. Se conserva haciendo suficientemente claro el costo de convertirlas en agresiones.
Putin no necesita conquistar Europa para ponerla en jaque. Le basta con convencerla de que Estados Unidos puede dudar, de que la OTAN puede dividirse y de que cada provocación tendrá un precio menor que responderla. Si consigue instalar esa convicción, habrá ganado mucho antes de disparar el primer tiro de una guerra mayor.
Las grandes guerras muchas veces no empiezan porque alguien quiera librarlas. Empiezan porque alguien cree que puede dar un paso más sin provocarlas, y después otro, y después otro, hasta que descubre que el último paso era uno de más.
El problema no comienza cuando Rusia cruza la última línea. Comienza cuando aprende que pudo cruzar todas las anteriores sin pagar ningún precio.
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