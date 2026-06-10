Es sumamente preocupante que las vidas de las personas defensoras de derechos humanos estén en peligro, en cualquier instante pueden ser secuestradas o asesinadas. La periodista Roxana Guzmán Rodríguez, directora del medio de comunicación “Impulso Informativo”, sigue desaparecida.

Un comando armado irrumpió en el domicilio de Roxana, ubicado en el municipio de Nanchital, en el estado de Veracruz, y se la llevaron, ya pasaron varios días del hecho criminal y sigue desaparecida.

Los periodistas de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos son testigos permanentes de las carencias de la población, y dan voz a las personas que todos los días exigen respuestas a sus demandas.

El cuarto poder exige justicia. El periodismo es “el oficio más hermoso del mundo”, frase inmortalizada por el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez. Sin embargo, el oficio más hermoso necesita las garantías para ejercerlo: ¡Respeto a los derechos humanos!

Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 condenaron el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, exigieron la localización pronta de la profesionista.

“Entre 2006 y 2024, más de 1700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo, y cerca del 85% de los casos no llegaron a los tribunales, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”. (ONU, 2024).

No basta con que las autoridades tengan buenas intenciones para trabajar por el bienestar de los seres humanos, es imprescindible e incuestionable la elaboración y aplicación de políticas públicas de talla internacional, que beneficien a un mayor número de personas.

La voz de las y los mexicanos tiene que ser escuchada, las necesidades más apremiantes tienen que ser atendidas, se tienen que elaborar más y mejores políticas públicas con la experiencia de los organismos internacionales, beneficiando a un mayor número de personas, con el objetivo de llegar al bien común. Los periodistas continuarán informando.

El pueblo seguirá levantando la voz para ser escuchado; en gobiernos democráticos como el establecido en México, con un régimen político presidencialista, la participación ciudadana es importante. No los acallen.

Necesitamos trabajar en la prevención del delito con un enfoque de equidad de género, justicia social y respeto a los derechos humanos, políticas en materia de seguridad para prevenir conductas delictivas, la sociedad debe involucrarse. Resultaría inconcebible que en el 2030 los medios de comunicación continuaran informando sobre el incremento de las atrocidades que se generan actualmente a nivel mundial; indignante y una vergüenza para las y los gobernantes seguir reportando sobre su ineficacia ante el incremento de los delitos.