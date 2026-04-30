No nos hagamos.

Lo que está pasando con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , no puede leerse como un simple trámite judicial más.

Hay una acusación desde Estados Unidos. Sí. Y como cualquier acusación, debe sostenerse con pruebas, no con titulares. Pero aquí el punto no es solo el expediente.

Es el mensaje.

Porque en este caso, el señalamiento no se quedó en los pasillos de una corte ni en documentos técnicos. Salió a la arena pública por voz del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson. Y eso no es menor. Eso es política.

Cuando una potencia habla así, no solo informa. Marca territorio.

¿Casualidad? Difícil creerlo.

Y hay otro elemento que vuelve aún más incómoda la lectura.

En paralelo, en México comenzaban a surgir señalamientos y cuestionamientos sobre la posible presencia y operación de agentes extranjeros en Chihuahua, presuntamente bajo el amparo de instancias locales. Un tema delicado, que toca fibras sensibles como la soberanía y la legalidad.

No es un hecho probado. Pero sí es un debate público que empezaba a tomar fuerza.

Y es justo en ese momento —cuando se abre esa conversación— que aparece con fuerza esta acusación desde Estados Unidos.

¿Coincidencia? Puede ser.

¿Sincronicidad que merece ser analizada? También.

Porque en política, los tiempos rara vez son inocentes.

Estados Unidos no actúa sin calcular. Y cuando decide exhibir, señalar o presionar, lo hace porque hay algo en juego. Siempre lo hay.

Por eso, más allá de si la acusación se sostiene o no —que deberá probarse—, hay otra lectura que no podemos ignorar:

Esto también parece un movimiento de presión.

Un recordatorio.

Una advertencia.

No es la primera vez que ocurre. Gobiernos, líderes y actores políticos en distintas partes del mundo han sido colocados bajo el reflector de investigaciones justo en momentos políticamente sensibles. No es teoría: es práctica.

Y México no es excepción.

Aquí la pregunta incómoda no es solo si Rocha Moya es culpable o inocente.

La pregunta es otra:

¿Por qué ahora?

¿Por qué así?

¿Y por qué con ese nivel de exposición política?

Porque cuando el mensajero es un embajador, el mensaje deja de ser técnico.

Se vuelve estratégico.

No se trata de defender a nadie.

Se trata de no ser ingenuos.

Las acusaciones existen, sí.

Pero también existen los contextos.

Y también existen los intereses.

Pensar que todo esto ocurre en un vacío, sin cálculo político, es creer que la política internacional funciona como un juzgado de barrio.

Y no.

Funciona como un tablero.

La acusación contra Rocha Moya tendrá que probarse en su propio terreno.

Pero lo que ya está ocurriendo —la forma, el momento y el canal— también debe leerse como lo que es:

Un acto de poder.

Y en ese tipo de actos, pocas veces hay inocencia.