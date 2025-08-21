Esta es la biografía de Ricardo Raphael, tal como la publica el diario en el que escribe, Milenio: “Es columnista en Milenio Diario, y otros medios nacionales e internacionales. Es autor, entre otros textos, de la novela Hijo de la Guerra, de los ensayos La institución ciudadana y Mirreynato, de la biografía periodística Los socios de Elba Esther, de la crónica de viaje El otro México y del manual de investigación Periodismo urgente. Escribe todos los lunes, jueves y sábado su columna Política zoom“.

En un artículo del pasado 18 de agosto me pregunté si se iban a disculpar con Beatriz Gutiérrez Müller algunos periodistas mexicanos que dieron por buena la falsa información del diario ABC de España sobre la mencionada mujer, esposa de AMLO.

No lo han hecho Sergio Sarmiento, Ciro Gómez Leyva, Mario Maldonado y Ramón Alberto Garza. Les ha faltado sentido de la ética profesional.

Sí se disculpó con Gutiérrez Müller, hoy jueves 21 de agosto, Ricardo Raphael, a quien no conozco excepto por sus textos . Demostró que es un gran periodista. Lo hizo en Milenio. Cito enseguida lo más relevante de su artículo “Disculpa a Gutiérrez Müller”:

√ "Joan Guirado es un periodista dedicado a cubrir política española, lo mismo que David Yagüe. Por eso cuando afirmaron que contaban con fuentes diplomáticas para decir que Beatriz Gutiérrez Müller había solicitado la nacionalidad española, así como la residencia en Madrid, era de suponerse que los datos habían sido proporcionados por la cancillería de su país".

√ “Aseguraron además que la esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se mudaría a vivir al barrio de La Moraleja , el más caro de toda España, y que su hijo estaba ya inscrito en una universidad ibérica".

√ “Los periodistas cuentan con una larga trayectoria y trabajan para el diario ABC, que ocupa el quinto lugar entre los más leídos. El sesgo hacia la derecha no vuelve al diario menos creíble (no soy de los que lee únicamente las notas que refuerzan mis creencias)“.

√ “Era difícil suponer que Guirado y Yagüe se atrevieran a fabricar una noticia cuyas repercusiones en México serían previsiblemente graves. Por esta razón, varios de sus colegas mexicanos —incluido quien escribe estas líneas— dimos por buena la información".

“Sin embargo, una carta (de Beatriz) y un audio enviado a Maca Carriedo refutaron al ABC. Si bien Gutiérrez Müller no respondió al tema de la residencia en Madrid, sí afirmó que su hijo está inscrito en una universidad en Ciudad de México y que ni ella ni él tienen en lo inmediato pensado abandonar el país".

√ “Tocaba entonces a Guirado y Yagüe presentar pruebas solventes de sus dichos. Algo más que una mención etérea sobre unas supuestas fuentes diplomáticas . Pero no lo hicieron. O fueron engañados por tales fuentes, o bien se prestaron a fabricar esta noticia".

√ “En su mensaje a Carriedo, Gutiérrez Müller dijo, sin embargo, que no cierra la posibilidad, hacia delante, de mudarse al extranjero. Pero tal cosa no podría suceder en breve ya que, de ser cierta la petición de residencia, ella tendría que estar haciendo maletas ya”.

√ “Argumentado de otro modo: si ella dice que no se mudará pronto, tal cosa querría decir que es falso que haya pedido la residencia”.

√ " Zoom : Lamento sinceramente haber tomado por buena una información tan defectuosa" .

Merecen Ricardo Raphael y Milenio que se les felicite. No es fácil reconocer lo que se ha hecho en forma indebida. Ojalá otros periodistas aprendan la lección de profesionalismo y ética que este columnista y el diario de Francisco González han dado.