¿Ya entenderá la comentocracia mexicana que debe investigar un poco antes de dar por buena cualquier versión sobre nuestra política publicada en diarios extranjeros?

El diario español ABC —conservador, monárquico— aseguró que, según fuentes diplomáticas, Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús vivirán en una de las zonas más caras de Madrid, La Moraleja. Era una mentira, pero prácticamente toda la prensa mexicana la creyó.

La falsedad fue utilizada para otra campaña de linchamiento mediático —una más: ya son miles— contra Andrés Manuel López Obrador, al que nuestras empresas periodísticas y sus principales representantes odian porque el expresidente redujo notablemente el dinero que recibían de los gobiernos del PRI y del PAN.

Supongo que muy pronto se disculpará Sergio Sarmiento, de Reforma , por haber escrito el siguiente disparate: “Las groserías de López Obrador y Sheinbaum a España no han disuadido a varios políticos morenistas de vacacionar en este país. Tampoco han impedido que la esposa del expresidente busque no solo la residencia, para acompañar a su hijo mientras estudia una carrera, sino la nacionalidad española. El escritor Arturo Pérez Reverte, miembro de la Real Academia, ironizó en redes que Gutiérrez Müller se mudaba a España ‘violentando su honrada conciencia indigenista, imagino. Y la de su no menos honrado esposo’…”.

Espero que Ciro Gómez Leyva, de Excélsior , reconozca que fue muy poco profesional de su parte ni siquiera plantear la posibilidad de que ABC mintiera o al menos se equivocara: “Me es difícil comprender, en cambio, lo que leo en la prensa española, que siendo parte tan visible del proyecto de la 4T haya decidido fijar su residencia, no sólo en Madrid (la Madri-guera, escondite de la derecha, según los furiosos y romos propagandistas de ese movimiento), sino en la que podría considerarse la urbanización más glamurosa de Madrid: la zona de La Moraleja, quizás el espacio más rico de España, tierra de celebridades, lujos, golf, ostentación”.

No creo que vaya a rectificar con humildad un columnista engreído como Mario Maldonado, de El Universal, quien hablo de “la nueva vecina de La Moraleja”.

Cero ética de Ricardo Raphael, de Milenio: “La moraleja es que nada pasa desapercibido… Beatriz Gutiérrez Müller, quien lleva casi veinte años casada con Andrés Manuel López Obrador, exhibe una vida ostentosa”.

Fiel a su perfil mentiroso mi amigo Ramón Alberto Garza, de Código Magenta con olímpico cinismo expresó: “El hombre de Palacio Nacional se fue a La Chingada, su finca en Palenque. Ella dijo, públicamente, que no lo acompañaría, que se dedicaría a continuar educando a su hijo —ya mayor de edad— en la Ciudad de México. Pero mintió una vez más. La compañera Beatriz acabó guardando en un cajón sus filias y sus fobias ideológicas sobre la Madre Patria. Y esta semana, el diario ABC de España confirmó que la compañera Beatriz se fue con su hijo Jesús Ernesto a vivir al exclusivo barrio de La Moraleja”.

Beatriz desmintió la nota de ABC. El reportero que la firma, Joan Guirado, sostiene todo lo que difundió. Hay aquí una oportunidad para darle una lección a este arrogante periodista y a su empresa.

¿Podrán el periodista Guirado y sus editores demostrar que la esposa de AMLO tiene planes de residir en uno de los barrios más caros de Madrid? ¿Tendrán manera de exhibir documentos que prueban que el hijo de Beatriz y Andrés estudiará en la universidad complutense? La respuesta a ambas preguntas es: No pueden demostrar sus afirmaciones .

Como insistirán en sus mentiras, lo único que podría callarlos es una demanda por daño moral. Sobran buenos abogados mexicanos con contactos en Madrid como representar a Beatriz Gutiérrez. Le resultará muy sencillo ganar. Rápidamente logrará que se disculpen el reportero y la dirección de ABC. Y, también, aunque sea más tardado, esta empresa de comunicación tendrá que indemnizar a una mujer mexicana a la que ha calumniado.

Beatriz : Sé que el loco del que estás enamorada, Andrés Manuel, te aconsejará no demandarles. Pero deberás hacerlo porque perder dinero es lo único que los llevará a rectificar. AMLO en el pasado demandó a un periódico de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho lo mismo con un abogado extranjero. México exige que quienes representan a la 4T procedan legalmente contra quienes mientan

Y, en una de esas, es de tal magnitud la indemnización que podrás comprar una casa en La Moraleja. No la habitarás, Beatriz, porque la ostentación no es lo tuyo, pero podrás venderla en el futuro, si aumenta su valor, y ahorrar los recursos para que los disfrute tu hijo.