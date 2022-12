Ricardo Monreal ha tomado esa decisión desde hace tiempo. Ahora con tal de ser el candidato presidencial de “Va por México”, negocia con Santiago Creel y Miguel Ángel Mancera; dignos representantes de la enraizada corrupción de los partidos a los que pertenecen y de los que ahora solo quedan restos. Partidos que perdieron su poderío, que están hechos añicos, y que uniéndose quieren reconstruirse a costa de lo que sea para competir con el candidato o candidata que surja de Morena. Partido al que Monreal con su falsa sonrisa ha “pertenecido”; del que se ha aferrado para lograr mantenerse y así lograr sus deseos.

Tal vez no ha podido con la decepción de no haber sido elegido jefe de gobierno de la Ciudad de México; quizá sigue sin concebirlo y menos aún que una mujer lo haya vencido y que ahora ella misma, por primera vez en la historia tenga la fuerza para ser la primer presidenta del país… muy a pesar también del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, su ahora colega, quien se empecinó en ponerle toda clase de obstáculos a Claudia Sheinbaum para evitar que fuese la jefa de gobierno del entonces Distrito Federal. Pero Mancera fracasó en sus intentos, así como el gobierno que encabezó, catalogado como el peor en los últimos veinte años.

El jefe de la fracción de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, confirmó que ha sostenido negociaciones en torno a su candidatura presidencial con los dirigentes de la alianza “Va por México”.

Y sí, quieren ir por México para volverlo a saquear, para exprimirlo, para enriquecerse y recobrar sus inmerecidos beneficios como servidores públicos. ¿Servidores públicos? Nada de eso tienen ninguno de los tres porque nunca sirvieron al país, solo tejieron redes de complicidad para enriquecerse, conservar el poder que ante sus ojos los hace grandes y ante los nuestros los hace corruptos, ambiciosos y tramposos, desconocedores de lo que es la empatía y el amor por México.

Salen a escena Santiago Creel y Miguel Ángel Mancera entrando “por la puerta de atrás”, después de estar con el perfil bajo, silenciosos, maquinando cómo volver.

En una conferencia en Madrid donde participó en una reunión interparlamentaria entre México y España, sigue Monreal: “Está en proceso de definición, no está tomada la última decisión” Por esa “imprescindible” razón, Monreal no acudió a la marcha que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 27 de noviembre; sabía que al presentarse iba a ser abucheado y llamado miles de veces “traidor”…

Monreal no tuvo el “valor” para enfrentarse a esa multitud…

Afirmó en dicha mesa que: “Si se percibe que hay indefinición, la política es un proceso no precipitado, no arrebatado, tiene ritmos. Me precio de conocer la política, tengo 42 años de ser servidor público. “He platicado con todos los partidos, no me gusta avergonzarme de ello. Dialogar y platicar con grupos políticos distintos al mío no nos hace menos”, afirmó.

No, no lo hace menos. Es verdad. Hace que muestre su verdadera cara, su verdadero interés. No importa con quién tenga alianzas, ni qué pasado tengan, lo único que importa es recobrar el poder para seguir con el saqueo y recuperar sus privilegios para vivir como zares…

Santiago Creel confirmó las negociaciones y anunció que él y Monreal comenzaran antes de que concluya diciembre unas visitas a los 32 Estados de la República para sostener mesas y conferencias en un recorrido al que llamarán de “Diálogo y Reconciliación”. Santiago Creel Miranda el mismísimo coordinador de Ricardo Anaya…

¿Será un recorrido tan absurdo y vano como el que hizo Ricardo Anaya? ¿O se atreverán a instalar sus mesas en la Sierra de Guerrero, en comunidades lejanas en las que saben que los repudian? ¿Harán los incansables recorridos a los mismos lugares a los que va el presidente sin ningún tipo de protección? Ya lo veremos…

Santiago Creel ¿se pondrá las pilas para seguir a Monreal con la misma prisa que llevaba cuando estaba a unos días de dejar la Secretaría de Gobernación del sexenio de Vicente Fox?

Una semana antes de su salida de la Secretaría de Gobernación y listo para iniciar su campaña como aspirante presidencial, otorgó permisos a un grupo de acaudalados empresarios mexicanos entre ellos algunos con medios de comunicación como Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, Olegario Vázquez Raña, de Grupo Imagen y Carlos Enrique Abraham Mafud, concesionario de TV Azteca en Yucatán.

Nada más al dueño de Televisa le autorizó 170 centros de apuestas y salas de sorteos de números; al propietario del diario Excélsior, Cadena 3 le dio permisos para operar 20 salas de sorteos de número y al de TV Azteca en Yucatán, le dio 36 autorizaciones para operar centros de apuestas y salas de sorteos de números.

En tan solo cinco días, el entonces secretario autorizó en su conjunto 432 centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números por un periodo de 25 años.

En 2008 Santiago Creel Miranda fue denunciado por supuesto tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones al otorgar de manera discrecional 450 autorizaciones para la apertura de salas de juego.

La situación quedó archivada, sin consecuencias

Con Santiago Creel Miranda en la Secretaría de Gobernación se documentó un fraude superior a 800 millones de pesos al “Fondo Nacional de Desastres Naturales” (FONDEN). El expediente consta del uso electoral de los recursos de ese fondo para favorecer gobiernos panistas, principalmente de Guanajuato, Aguascalientes y Yucatán.

Como ejemplo: los recursos para tender los daños causados por el huracán “Isidore” en Yucatán en 2002, se liberaron 20 meses después de la tragedia, en plenas campañas por la gubernatura de esa entidad, donde el vencedor fue el candidato del Partido Acción Nacional.

Creel, Monreal y Mancera siguen en la creencia de que los mexicanos no tenemos memoria. Que el tiempo borra sus transas, alianzas, al fin la corrupción no estaba tipificada como delito. Roban sin medida… Después de sus mandatos, se pierden, se esfuman, deambulan en silencio en espera que el tiempo difumine o borre de nuestras mentes todo el daño que ocasionaron…

Creel y Mancera, tienen algo en común y no favorable. Destacable sí. Porque ambos desviaron recursos; y de los más importantes… aquellos que eran destinados para ayudar a las familias que habían perdido todo en desastres naturales. Ellos, inmunes a cualquier pena o necesidad ajena se hicieron de los recursos, como magos los desaparecieron dejando a los damnificados solos, perdidos, sin nada.

En 2017, miles de personas habían perdido su patrimonio; los más doloroso es que habían perdido a sus familiares, otros perecían bajo los escombros después del sismo del 19 de septiembre de 2017. México recibió donativos que sumaban más de 91 millones de pesos y nadie sabe, bueno, solo Miguel Ángel Mancera el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México a dónde o a qué bolsillo fueron a parar…

Tampoco se sabe dónde terminaron los donativos del Fideicomiso “Fuerza México” donde se concentró la ayuda nacional, porque no hubo mecanismos de control, de administración ni distribución, no hubo seguimiento al destino del dinero.

Miguel Ángel Mancera arrasó y se convirtió en el jefe de gobierno de la capital por la desafortunada decisión de los entonces habitantes del ex Distrito Federal. La aprobación de Mancera al inicio de su gobierno fue de 70%. Dejó el gobierno de la Ciudad de México en busca de un lugar en el Senado. Mancera salió calificado como “el peor Jefe de Gobierno evaluado en los últimos 20 años”. Gran parte de esa evaluación se debió a los niveles de inseguridad y a su negativa de que en la ciudad existiesen cárteles de drogas. Lo negó en varias ocasiones, hechos mostraron la presencia del crimen organizado.

Negó de manera contundente que los Caballeros Templarios, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo tenían operaciones en la ciudad. Aceptó solo hasta el final de su nefasto gobierno que en la Ciudad de México solo existía el narcomenudeo.

En su gobierno tras una supuesta encuesta a la ciudadanía la tarifa del Metro aumentó dos pesos. Incremento que derivó en una serie de protestas. El Sistema de Transporte Colectivo tendría mejoras, mismas que nunca vimos.

Otro negocio de Miguel Mancera fueron las fotomultas. Se instalaron cámaras en ciertos puntos de la ciudad para sancionar mediante fotografías violaciones a las leyes de tránsito. De lo recaudado, la Secretaría de Seguridad Pública estaba obligada a pagar el 46% a la empresa Autotraffic, S.A. de C.V la cual ganó la adjudicación del servicio en 2015. ¿Mancera, en manos de quién quedó el resto de lo recaudado?

El Distrito Federal fue un jugoso negocio para Mancera. Nada más. Él forma parte, del “boom” inmobiliario. Construcciones que estuvieron fuera de la ley. “El Cártel Inmobiliario” de la Ciudad de México creció y no solo fue ya en la ahora Alcaldía Benito Juárez, los tentáculos de la corrupción y la impunidad abrazaron las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo; que implicó la especulación de “uso de suelo”, el incumplimiento de cantidad de pisos en los edificios y por consecuencia el desplazamiento de la población.

Todo se construyó bajo el amparo de la impunidad, de las complicidades durante el desafortunado sexenio de Miguel Ángel Mancera. La fuerza de las constructoras imperó pisoteando cualquier ley, apoyadas por el gobierno de Mancera. Las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Medio Ambiente, el Sistema de Aguas, el Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, se dedicaron a justificar a las inmobiliarias, las cuales levantaron edificaciones de manera desmedida, sin importar, el uso de suelo y mucho menos, en la calidad de los materiales. En una ciudad de alta sismicidad, nada de lo que está prohibido le importó a Mancera; a él, para él, la ciudad se convirtió en un negocio millonario… salió, tiene una senaduría y ha permanecido en silencio, con bajo perfil, hasta ahora que empieza la carrera para las elecciones presidenciales apoyando a Ricardo Monreal.

Mancera y Creel creen que por haberse mantenido alejados, con bajo perfil, hemos olvidado lo que hicieron, como se enriquecieron a costa de los más necesitados de aquellos mexicanos en crisis extrema. Ellos son inmunes a las necesidades y sufrimiento de otros, para ellos el poder y el dinero es lo que los alimenta, por eso ahora salen por el “hueso” con la intención de “reconstruir” las migajas que quedan de los partidos…

Monreal está decidido desde hace tiempo… no cabe la menor duda.