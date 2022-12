El senador morenista Ricardo Monreal sigue aferrado y una vez más aseguró que estará en las boletas presidenciales de las elecciones 2024.

Durante una visita a Chihuahua, Ricardo Monreal dijo que estará en las boletas presidenciales, pues es una ambición natural.

Aunque criticó que hasta el momento, no ha recibido el trato ni la cortesía política, así como tampoco el “piso parejo” en la contienda por la candidatura de Morena a la presidencia en 2024.

¿Movimiento Ciudadano le hace el feo a Ricardo Monreal? Dante Delgado no ha hablado con el senador sobre las elecciones 2024

“He dicho que voy a estar en las boletas presidenciales, esa es la aspiración natural que no es una ambición vulgar y estamos en la reflexión. Nuestros límites, como lo dije yo para estar en las boletas y seguir en Morena es la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido”

El líder de los senadores de Morena hizo nuevamente un llamado a la dirigencia nacional para establecer reglas de comportamiento, un trato igualitario y que no se haga una imposición adelantada.

Insistió que es uno de los fundadores de Morena, así como que tiene 26 años luchando en el movimiento y aseguró que “mucho antes que los actuales dirigentes yo ya estaba acompañando al presidente López Obrador”.

Ricardo Monreal señaló que quiere ser el sucesor del presidente AMLO en las elecciones 2024, por considerse “el mejor, el más capacitado y el de mayor experiencia”, entre otras cualidades.

“Lo digo abiertamente sin ninguna actitud de simulación y lo he dicho siempre: quiero suceder al presidente López Obrador, porque me considero, sin una falsa modestia, me considero el mejor, el más capacitado, el más preparado, el de mayor experiencia política y con la lucidez suficiente para enfrentar los grandes retos que el país tiene ahora”

Ricardo Monreal