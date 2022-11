Ricardo Monreal aseguró que no quiere salir de Morena “por la puerta de atrás” tras las declaraciones del líder nacional del partido, Mario Delgado, quien aseguró que existe repudio hacia el senador.

Ricardo Monreal recordó que ha estado en el servicio público de la mano de diferentes partidos, por lo que tiene una muy buena relación con todos los grupos parlamentarios, lo que puede ayudar a la reconciliación y llegar a acuerdos.

En entrevista para Adela Micha, aseguró que no quiere poner en su boca ninguna respuesta absoluta, pero aclaró que, de salir del partido, no quiere que sea por la puerta de atrás.

Ricardo Monreal lamentó que haya un clima de “purga” al interior de Morena en lugar de ser uno de unidad y reiteró que no ha considerado una decisión tajante de salir del partido.

Sin embargo, recordó que si las cifras de las encuestas más desfavorables, que lo colocan con un 10 a 12% en la preferencia del voto para él, ese porcentaje hará que Morena no pueda ganar si se va.

“Supongamos que tengo lo que dicen las encuestas más desafortunadas para mí que dicen que tengo el 10 o 12 % de la intención del voto. Sin ese 10, sin ese 12% no gana Morena en el caso que yo decidiera salirme”

Ricardo Monreal aseveró que quienes lo critican no van a decidir su futuro político y sus decisiones las tomará “con calma” sin considerar las críticas e intereses de quienes lo atacan.

“Si yo fuera un hombre que reaccionara con facilidad o con el intestino, sin la cabeza y con reacciones como las que están pasando: “frente al linchamiento ya no debo estar aquí”; sería muy fácil para ellos y no creo que para mí sea correcto que me salga por la puerta de atrás”

Ricardo Monreal