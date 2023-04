Lo anterior viene a colación por todo lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, sobre todo con una carretera de información tan fluida como es la Internet y las redes sociales. Los videos de TikTok, los reels en Facebook, los vídeos cortos en YouTube, todo se vuelve una mezcolanza tremenda de pensamientos, de emociones de opiniones; todas ella encaminadas o la gran mayoría, a monetizar, buscando ganarse unos pesos, sin importar que clase de contenido compartan, lo satisfactorio es ganar adeptos, sin cuantificar cual sea el precio que se tenga que pagar por ello.

Últimamente hemos hablado mucho sobre la Revolución de las conciencias. Todo esto aparejado con el tema que desde Presidencia de la República el Licenciado López Obrador, nos ha manifestado en muchas de sus conferencias, dónde hace mención, y da referencias claras sobre esta frase en particular.

Eso nunca lo hemos puesto en tela de juicio, pero si se habla de revolucionar conciencias y no siempre será el mejor referente, dependerá de lo que cada individuo pueda encontrar, digerir y retransmitir.

Cuando se trata de manipulación emocional, parece no importar el grado escolar; al parecer aquí no aplica el grado intelectual, el grado de estudios que manejas o los títulos enmarcados en la sala que poseas. Lo que podemos ver que se califica es el índice de inteligencia emocional que los ciudadanos o los internautas poseen… ¡Y ahí vaya que presentamos serías carencias!; ¿Que lleva todo esto?

Hablar sobre diferentes tópicos y temas que youtubers, tiktokers e influencers manejan mañosamente en las diferentes redes.

Todo con la finalidad de ganar adeptos, de sumar likes, de monetizar, y con ello sentirse los nuevos dirigentes, los líderes de ciertos grupos; al final terminan convirtiéndose remedos de flautistas de Hamelin. Lo más triste de esto es percatarnos que hay personas con grados de licenciaturas, maestrías, incluso con doctorados académicos en el extranjero, compartiendo y cayendo en las falacias que desde la pantalla de un celular comparte un hombre o una mujer de bella apariencia, que es otro método para discutir, los filtros infaltables te compartirán un rostro o cuerpo casi perfecto que te dirá lo que tu carencia desea escuchar, y obviamente viniendo de una cara bonita y un discurso estudiado o editado, ¿Cómo podrías tú ponerlo en tela de juicio?

Un caso interesante acaba de pasar y fue lo que motivó la escritura de esta columna, pues hizo “match” (Se empató) con información recopilada en mi paso por el aprendizaje de Psicología Jurídica…

Hace poquito tiempo un querido amigo, después de ciertas diferencias en pensamientos, me comparte un vídeo de una mujer, ella se encuentra recostada y está hablando sobre los hombres, haciendo claras referencias; es lógico entender que si un hombre te comparte este video está tomando las palabras como suyas, y dice así:

“El hombre que ha estado soltero por mucho tiempo no le importa estar solo, no le importa comer solo, no le importa hacer sus cosas solo, él ya ha pasado mucho y se ha hecho más fuerte. Y no está para juego de niños, entonces si conoces a un hombre así y te da la oportunidad de estar en su vida, no pienses que puedes llegar y hacer con él lo que te da la gana, porque él tiene claro que quién no lo trata bien se va de su vida inmediatamente, por qué su paz no se la quita nadie.”