Estamos en la etapa del todo se vale en la cruzada de algunos medios mexicanos emprendida para calumniar a dos infieles: el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Pero,…

Inclusive el arte de mentir debería tener límites, si no éticos, al menos lógicos. ¿Es mucho pedir? Atenta súplica a don ALEJANDRO JUNCO, dueño de Reforma

Hoy Reforma, en una batalla más de su guerra perdida contra la 4T, difundió un supuesto estudio profundísimo de investigadores de la Universidad Rice, de Estados Unidos.

En el periódico propiedad de la familia Junco suele concedérsele autoridad máxima a cualquier cosa que digan en el vecino país acerca de nosotros. Se vale, no lo discutiré.

Suponen los propietarios y editores de Grupo Reforma que las opiniones emitidas en institutos universitarios de una sociedad en muchos aspectos tan avanzada como la estadounidense, necesariamente son el resultado de investigaciones verdaderamente rigurosas, esto es, realizadas con objetividad, basadas en hechos comprobables y comprobados y alejadas de chismes politiqueros.

Desde luego, reconozco el liderazgo intelectual de no pocas instituciones dedicadas al análisis social, económico y político en aquella nación, pero también hay charlatanes y charlatanas.

Un caso de charlatanería extrema es del Baker Institute for Public Policy de la texana Rice University localizada en la muy desarrollada, excesivamente conservadora y todavía más aburrida ciudad de Houston.

Reforma tomó el reciente reporte sobre México del Instituto Baker, buscó lo más escandaloso que encontró y lo puso en su primera plana.

Los autores del estudio mencionan, sin argumentar nada medianamente coherente —y desde luego sin aportar evidencia de ningún tipo—, que en México vivimos una pax mafiosa y que hay una relación entre el partido Morena y el crimen organizado.

Eso es una mentira, y no la única en el estudio. Lo demostraré mencionando otra enorme falsedad publicada por el Instituto Baker; falsedad esta última relacionada con la Sultana del Norte, y que por lo tanto conocen muy bien los regiomontanos que controlan los diarios Reforma, de la Ciudad de México; El Norte, de Monterrey, y Mural, de Guadalajara.

El estudio del Instituto Baker se difundió el 18 de enero de 2024. Desde luego, trata todos los temas políticos y económicos que recordaron sus autores, aunque pone el énfasis en la situación electoral en México.

Son tan expertos en nuestro país los gringos de la Universidad Rice que saben muy bien los nombres y han profundizado en las trayectorias de quienes aspiran a la presidencia mexicana: Claudia Sheinbaum, de Morena; Xóchitl Gálvez, de la alianza PRI, PAN, PRD, ¡¡¡y Samuel García, de Movimiento Ciudadano!!!

En efecto, los expertos del Instituto Baker todavía analizan al candidato Samuel García: así de pendejos los gringos cuyos escritos son tomados por Reforma como la biblia de la politología.

¿Qué tan serio puede ser un estudio difundido el 18 de enero de 2024 que sigue viendo a Samuel García como candidato presidencial, cuando es un hecho que el alocado gobernador de Nuevo León renunció a sus aspiraciones el año pasado?

Pero lo peor ni siquiera es que hayan realizado su análisis electoral sobre México con un candidato equivocado, sino que digan estos pendejísimos gringos que la candidatura presidencial de Samuel García tiene posibilidades de ser exitosa.

Tan pendejos en el Instituto Baker, ven a Samuel fuerte rumbo a la presidencia

<br/>

En octubre de 2023, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que daría el primer paso para competir por la nominación presidencial del partido MC. Su candidatura a la nominación probablemente tendrá éxito. Con ello, el ascenso de Gálvez se hará más difícil, pero no imposible. Además, no es inconcebible que García llegue a la cima –por encima de Sheinbaum y Gálvez–, especialmente porque fácilmente podría convertirse en un candidato disruptivo que galvanice muchas de las ansiedades políticas del electorado mexicano. TRADUCIDO POR GOOGLE

De plano, es una tontería lo que han hecho los especialistas en México de la texana Universidad Rice , que no dudo sea una institución de ultraderecha, en sintonía con el gobernador Greg Abbott, quien odia a México.

Está bien, se vale, es constitucional que los periódicos del grupo Reforma calumnien a AMLO, a Sheinbaum y a Morena. Siempre respetaré y defenderé el derecho a la mentira, aunque se trate de una cosa horrible que atenta contra los valores del periodismo y las reglas de la convivencia social.

Carajo, todo tiene límites…

Si en los periódicos de la familia Junco quieren inventar estupideces para seguir perdiendo batallas frente a la 4T, adelante… Pero, por favor, si no van a ser éticos, al menos sean serios y mínimamente respetuosos de la lógica.

Porque es ridículo darle validez a un estudio electoral contra el partido de izquierda en el que los investigadores aseguran que el ya retirado y frustrado Samuel García tiene posibilidades de ganar la Presidencia.

¿Por qué si hay tantos calumniadores competentes en Estados Unidos, recurre Reforma a los más mensos? No espero que me responda don Alejandro Junco de la Vega, talentoso empresario de la comunicación. Solo me gustaría que él, que ha pasado buena parte de su vida en Texas, como muy probablemente conoce directivos o financiadores de la Universidad Rice, les llame para decirles: “Ya ni la chingan, contraten investigadores menos idiotas, para que no hagan quedar tan mal al periódico Reforma”.