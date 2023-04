La reforma para reducir la jornada laboral en México está avanzando en la Cámara de Diputados . Esta iniciativa busca reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas semanales. Esto quiere decir que se trabajarían 5 días por dos de descanso cuando las jornadas laborales son de 8 horas.

La reforma ya pasó el primer filtro que es la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados donde la iniciativa continuo su camino con 27 votos a favor y 5 abstenciones.

Los empresarios

Dice Eduardo Ocampo, vicepresidente de la CONCAMIN que el país no está preparado para hacer frente a una reforma de este tipo. Según Ocampo, ellos tienen información para que veamos el impacto que el cambio puede causar. Esto lo comento en un foro de las cámaras industriales que se llevó a cabo el 20 de abril.

Ocampo señala que apenas las empresas están recuperando la actividad económica que se traía en el 2019. Que se acaba de hacer una reforma para la subcontratación que también impacto en los números de las empresas. El aumento del salario mínimo también ha afectado a los números de los empresarios. El incremento de las aportaciones para el retiro ha sido otro tema y lo de las vacaciones también ha afectado la productividad.

La OCDE

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el país en donde se dedican más horas al trabajo. Los mexicanos en promedio trabajan 2,137 horas al año, 757 más que en Dinamarca donde laboran alrededor de 1,380 horas. El promedio de los países que mide la OCDE está en 1,730.

La salud

Un solo día de descanso trae repercusiones a la salud física y emocional. Es complicado que las cabezas de familia se puedan reunir con los demás, pues es normal que la persona necesite tener descanso. El estrés y no poder recargar las baterías puede llevar a muchos malos hábitos que acaban en una posible hospitalización.

Las opiniones

Dice Javier Lozano A., ex senador y ex Secretario del Trabajo en un tweet:

No, señor. Primero productividad y, luego, más vacaciones, menos horas de trabajo y mejores salarios. Están buenos para legislar sin hacerse cargo de las consecuencias. La dignidad laboral es tener trabajo digno y decente, con seguridad y previsión social. Lo demás es demagogia. https://t.co/pVsMu8VIYm — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) April 25, 2023

Esto lo escribió respondiéndole a una persona que le dijo que en Francia tienen una jornada laboral de 35 horas y son más productivos que en México con 48, eso tiene que ver con la dignidad laboral.

Habría que analizar un poco más a fondo. Los franceses tienen toda la vida trabajando con sus sindicatos que en realidad si buscan defender al trabajador y no solo buscar las aportaciones. El trabajo de los sindicatos y de los empresarios, en conjunto, ha logrado que la productividad de las empresas sea mayor.

El que en México no seamos tan productivos no tiene que ver con el trabajador sino con el diseño de los sistemas de trabajo y la cantidad de personas que trabajan en los procesos. Cuando se tenga un balance entre el trabajo, los costos, los márgenes, la tecnología y los trabajadores, seguramente México será más productivo.

Pongamos de ejemplo a Checo Pérez, ¿porque ahora si gana y antes no? Porque ahora está en un mejor equipo, con una mejor maquina y con objetivos claros. “Pero no le gana a Verstappen” dirían algunos, la cosa es que no lo dejan, pero esas son las políticas de donde trabaja.

Si a los trabajadores mexicanos se les dan las mismas herramientas que a los franceses seguramente serían igual de productivos. La cosa es que ser productivo cuesta y se tiene que ser inteligente para lograr los resultados. El factor común de que no se logre la productividad tiene que ver con un mal de muchos, la “hueva”. Muchos dirigentes se saben y se sienten huevones por lo que creen que las personas que trabajan en sus empresas son huevonas, aunque trabajen una jornada de 50 o 60 horas semanales. Si le pusieran un poco de ingeniería y diseñaran sistemas de trabajo mejores, seguramente la productividad aumentaría.

Dice Javier Lozano, “primero productividad y, luego, más vacaciones, menos horas de trabajo y mejores salarios”. La ecuación no es lineal, tendría que ser multifactorial. Si hay mejores salarios, más vacaciones y menos horas de trabajo seguramente los trabajadores serían más productivos. Verlo como lo ve Lozano es como decir “a ver cómo le haces para hacer más cosas teniendo las mismas herramientas y recursos”.

Entonces, ¿está bien o está mal?

Se les ha pedido a los empleadores ser más empáticos con la situación de sus trabajadores de diversas maneras, pero al parecer no han hecho muchas cosas para cambiar el esquema de trabajo de sus empleados.

Se subió el salario mínimo porque muchos vivían con salarios de miedo, y los empresarios no hicieron mucho por ser más productivos.

Se aumentaron los días de vacaciones porque muchos problemas de salud tienen que ver con la falta de descanso, y los empresarios no hicieron mucho por ser más productivos.

Pueden disminuir las horas de trabajo a la semana que nos podría dar como resultado que los trabajadores puedan tener más tiempo de convivencia con la familia y los empresarios dicen que no les va a alcanzar.

Veo bien estas iniciativas para que los trabajadores estén más frescos, descansados y que no tengan que estar preocupándose tanto por sus ingresos. Con esto, los trabajadores empiezan a tener las herramientas para ser más productivos. Ahora si les toca a los empleadores pensar en cómo ser más productivos y donde se tienen que hacer las inversiones para aprovechar mejor los recursos.

Esperemos que todos tengan la capacidad de buscar mejores maneras de hacer las cosas, esa es la respuesta a la productividad y no tener más horas de trabajo.