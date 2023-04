Este lunes 24 de abril de 2023, tuve la oportunidad de tener una entrevista con el general Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para preguntarle sobre algo que me causó preocupación después del sismo de la semana pasada donde las alertas sísmicas no sonaron debido al diseño de su funcionamiento.

A los que nos ha tocado estar en sismos sabemos que la alerta sísmica es solo un indicativo de lo que viene. No nos protege solo nos advierte para que busquemos un lugar donde estar a salvo. Estar en un edificio, casa, o instalaciones que estén preparados para cualquiera de estos eventos da tranquilidad pues ya sabemos que si hay un evento de este tipo estaremos protegidos.

En la plática que tuve con el general Pastor me comentó que en la construcción de los edificios de todo el AIFA se tiene un sistema de aisladores sísmicos que ayudan a las edificaciones a que los movimientos del subsuelo no lleguen a los edificios. Me comentó el general que se cuentan con 1,316 pilotes distribuidos en toda la construcción del edificio. Estos pilotes están cimentados a 16 metros de profundidad. Los aisladores sísmicos son de tipo péndulo superior, inferior y central convirtiendo a todas las instalaciones del AIFA en edificaciones de ultima generación.

¿Cuántos grados Richter pueden resistir los edificios del AIFA? Se tiene el calculo que las instalaciones del AIFA no tendrían problema si el sismo fuera de 9 grados en esta escala. El sismo de 1985 fue de 8.1 grados y el del 2017 fue de 8.2 grados para que nos demos una idea de lo destructivo que tendría que ser el sismo para hacerle algo al AIFA. Súmele esto que el tipo de suelo donde esta construido el AIFA no sufre tantos sismos como lo que pasa en el centro de la Ciudad de México, La Condesa o la Roma.

El AIFA, como cualquier edificio público, tiene un protocolo de sismo donde una unidad de protección civil ayuda a los usuarios y trabajadores que se encuentren en el edificio para llegar de manera segura a los puntos de reunión.

Con todas estas previsiones en la construcción del aeropuerto, podremos estar seguros de que, si algún evento sísmico de gran magnitud ocurre en la ciudad, el AIFA tendría la capacidad para recibir la ayuda que se envié de otros lugares por la vía aérea.

Agradezco como siempre al general Isidoro Pastor por la entrevista. Al ingeniero Ramón Molina y a la ingeniera Alejandra Celina García, gracias por la explicación técnica sobre los pilotes y su funcionamiento.

Desde la inauguración hasta ahora, no se ha detectado ningún evento de sismo en la zona de AIFA, esperemos que así siga. Si no es así, el aeropuerto esta preparado para cualquier eventualidad.