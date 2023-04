Este fin de semana, en tres estadios donde hubo juegos de la Liga MX surgieron actos de violencia reprobables dignos de que se le de una buena revisada a todo lo que tiene que ver con la seguridad y como se deben de manejar este tipo de casos.

Mazatlán-Monterrey

Mazatlán es uno de los equipos que tenia un buen marketing en las redes sociales. El administrador de redes era irreverente y daba la sensación de que llegaba a la liga el “new kid in town” que cambiaría como se mueve todo en el futbol mexicano. Burlones y retadores, casi como luchador rudo en peleas de la Arena Coliseo, el Mazatlán empezó con todo en la liga. Con todo menos victorias, esta temporada es el equipo más malo del futbol mexicano en estos momentos. Cuando eran el Morelia les iba mucho mejor pero los actuales dueños quisieron empezar un libro sin una historia detrás. Habían destruido a los Tiburones Rojos del Veracruz, estuvieron a punto de “empinar” al Atlas, y con el Morelia ahí la llevaban. El Mazatlán es un equipo aspiracional que esta temporada va peor que el Ciudad Juárez.

Toda la expectativa sobre este equipo en una ciudad nueva hizo creer a muchos de los que los apoyan que al equipo le iría mejor pero no ha sido así. El viernes de la semana pasada con un equipo bastante alternativo, perdieron contra el Monterrey. La gente entre la expectativa y la realidad busco una excusa para desquitar su ira. No fueron los aficionados sino los policías a los que se les “paso de tueste” la aplicación de la ley.

En este juego fue mucho aficionado al Monterrey. Es lógico que, si tu equipo anota o va ganando, cantes, celebres o aplaudas. Esto le pareció provocador a varios pseudopolicias que agredieron a los aficionados regios. Con gritos de la misma afición de Mazatlán que decían “No hicieron nada”, “No se pasen” golpearon y se llevaron a los aficionados de Rayados que solo buscaban pasar un buen rato y que habían pagado su boleto llenando un estadio que, por los resultados, hubiera estado vacío.

¿El equipo de seguridad del estadio “Kraken” tendrá FanID?

Marcador final: Mazatlán 0 – 2 Monterrey

Transmisión en México: TV Azteca

Tijuana-León

En el estadio de los Xolos de Tijuana, un grupo de aficionados del Tijuana empezó a agarrarse a golpes con un grupo de aficionados del León. Esta agresión a los rivales empezó justo antes de que iniciara. El incidente no reportó nadie procesado por la justicia. El juego se llevo a cabo de manera normal.

Marcador final: Tijuana 0-0 León

Transmisión en México: TV Azteca- Fox Sports

Guadalajara- Cruz Azul

Durante el juego de Guadalajara-Cruz Azul se suscito un incidente bastante extraño, al menos no tan “publicitado” como lo que pasó en los otros dos juegos. Se reportó a una persona con una herida a la altura del ombligo que fue canalizada a la Cruz Verde de Zapopan. El joven que se presume que “navajearon” no presentó ninguna denuncia ante las autoridades.

Dicen que esta situación no se presentó en el estadio, sino que el joven estaba cerca del estadio. No conozco la zona del estadio de las Chivas, pero por lo que se ve en el mapa no hay muchos lugares cercanos al estadio donde hubieran podido herir al joven.

Marcador final: Guadalajara 2-1 Cruz Azul

Transmisión en México: TUDN, Canal 5 Televisa, TV Azteca y Afizzionados

¿Quién tiene la culpa?

Muchos buscan culpables en la dirigencia de la Liga MX pero por ahí no van las cosas. Pudiera ser la culpa de la liga si no se toman acciones para evitar que pasen este tipo de situaciones.

Los protocolos de seguridad deberían de estar determinados por el equipo, los administradores del estadio y las autoridades del estadio. En ese tipo de cosas no se puede meter la liga. En donde si se puede meter es en el equipo tecnológico con el que cuenta el estadio para proteger a los aficionados y a los equipos.

Ya están pidiendo el FanID para saber quien asistió al estadio y será obligatorio a partir de la ultima jornada. No se si todos los estadios de la primera división tienen la capacidad de sacarle ventaja a que se tienen registrados en la nube los rostros de todas las personas que van al estadio. No se si todos los estadios de la primera división tienen el equipo necesario para identificar a los asistentes al juego. Cámaras con detección de rostro conectadas a una central de seguridad que mandaría a accionar los protocolos con personas que sean problemáticas y que en automático les negarían la entrada a cualquier estadio en México y talvez en el mundo.

¿Le pedirá eso la Liga MX a los estadios de Primera División? Sabemos que les pide ciertas características que tienen que ver más con el tamaño de los estadios, de lo otro no sabemos mucho.

Si el veto a los juegos no le hace mucho a la parte de la violencia ¿qué otro tipo de cosas se puede hacer? ¿Bajarles puntos a los equipos de las personas involucradas en las trifulcas? ¿Prohibir la venta de cerveza en los estadios? ¿Vetar a los medios de comunicación que se les compruebe que generan violencia?

Se debería de castigar y fuertemente a los involucrados en este tipo de acciones. Que los municipios se pongan pantalones y realmente castiguen a los involucrados. Que los equipos realmente veten a las personas que tienen que ver con estos actos de violencia. Que la Liga MX se haga sentir y que busque que sus “asociados” tengan todo el equipo necesario para aplicar todas estas cuestiones de seguridad.

Hace una semana, en el estadio de los Rayados hubo un incidente con unos aficionados que pasados de copas se agarraron a golpes pues se frustraron porque el equipo perdió. La gente de seguridad siguió el protocolo y remitió a los rijosos a las autoridades. Ya será responsabilidad de las autoridades castigarlos o multarlos. El club debería de vetar a estas personas para que ya no entren al estadio y pasar los datos a los otros equipos para que no entre a otros juegos y quizá hasta otros eventos deportivos.

¿Qué mas se puede hacer para evitar este tipo de sucesos? La situación del país no es excusa para hacer este tipo de desmán. ¿Usted qué piensa?