La presencia del narco en territorio nacional ha sido durante la presente administración la mayor registrada en la historia, y la influencia que tiene en los gobiernos locales encabezados en su mayoría por Morena y sus aliados han hecho pensar que ya en México se tiene un narco Estado.

El mundo

En Colombia el hijo del presidente Gustavo Petro fue detenido por su relación con el narco que inyecto dinero a la campaña de su padre y en Ecuador, asesinaron al candidato a la presidencia por el proyecto Gente Buena y Movimiento Construye, Fernando Villavicencio a manos de integrantes del crimen organizado relacionados con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General de Colombia afirma que el hijo mayor del presidente de Colombia reconoció que una parte del dinero destinado irregularmente a la campaña procedía de un exnarco y que hubo cantidades no declaradas.

En Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado en Quito por un sicario de un grupo criminal que resultó estar fuertemente ligado al Cártel de Sinaloa que dirige el Chapo Guzmán.

Son dos claros ejemplos de como está operando el crimen organizado en la política y cómo buscan apoderarse de las instituciones y los protagonistas son los carteles mexicanos, el de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación que han penetrado en diversas naciones.

¿Promueve Andrés al narco?

En México la preocupación es muy grande, sobre todo por la conducta que asume el presidente López Obrador ante estos casos:

En el caso del asesinato del candidato en Ecuador, AMLO deslindo al Cártel de Sinaloa. Afirmó que “no hay elementos” que sostengan la versión de que el Cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. “No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas”.

En el caso de Colombia con el proceso al hijo del mandatario Gustavo Petro, AMLO salió a la defensa asegurando que Gustavo Petro, afronta una “reacción conservadora” “Ahora que el pueblo de Colombia decide apoyar al presidente Petro y está enfrentando una reacción conservadora de mucho tiempo, campañas mediáticas en su contra. Y ahora que se presenta esta situación familiar quieren menguar, socavar su fortaleza moral, política”.

Globalización del narcoestado

Apenas en julio pasado, la directora de la DEA Anne Milgram al comparecer ante autoridades de su país declaro que dos grandes cárteles mexicanos de la droga operan en 100 países, aseguró que 44,800 personas en más de 100 países en todo el mundo operan para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y agregó que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 29 de los 32 estados de la República Mexicana.

Ante estas declaraciones AMLO se sintió ofendido y respondió tal cual su costumbre, defendiendo al crimen organizado, “No tenemos esa información; No sé de dónde lo sacó la mujer de la DEA”; el mandatario también negó las afirmaciones de Milgram sobre la presencia de cárteles de la droga en varios estados de México: “No es cierto; sabemos dónde operan según los resultados de los delitos cometidos”.

Es preocupante para la vida democrática de los países la presencia y la impunidad con la que está actuando el narco y sobre todo ahora en México previo a las elecciones y cuando es claro que la oposición representada por el Frente Amplio por México se convirtió en una alternativa real.

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega

En estos momentos cobra especial relevancia las advertencias que vino haciendo el querido y respetado Porfirio Muñoz Ledo, quien advirtió desde el contexto de que AMLO decaiga en su poder y pierda las elecciones, fabricará un escenario nada democrático, aseguró que en la reforma propuesta para trasladar la Guardia Nacional a la SEDENA, AMLO pretende imponer un Estado de excepción en México el último año de su mandato y crear un bloque hegemónico y dictatorial.

Empezando por que AMLO se reunió con la familia del Chapo y en diversas ocasiones la ha defendido, seguido de que de los 21 gobernadores de Morena y aliados, al menos 16 de ellos han tenido vinculación o acusaciones de su relación con el crimen organizado: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur.

En todas estas entidades, se denunció en los procesos electorales la presencia activa de estos grupos delincuenciales influyendo en la elección ya sea con recursos o a través de la intimidación.

Con la complicidad de AMLO y su gobierno, el narcotráfico se ha venido apoderando de instituciones y gobiernos en el país, llegando ya, en el último año de gobierno a lo más dramático y delicado, la toma por parte del crimen organizado de la CDMX y con ello el control de la nación ya que es aquí donde se asientan los poderes de la nación.

Los últimos sucesos que se han presentado en Guerrero, Morelos y el Estado de México con la llegada de Delfina Gómez, indican que la CDMX prácticamente quedará sitiada y con ello el Estado y la soberanía de la nación.

El avance del crimen organizado va en paralelo con el avance de la oposición y en esa medida cobra más vigencia la advertencia que realizará en su momento Porfirio Muñoz Ledo, sobre la intención de AMLO de generar un Estado de excepción, es decir, una reelección.

Twitter: @diaz_manuel