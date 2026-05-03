No obstante que ya prácticamente he concluido en este espacio el ciclo sobre cantantes, hombres y mujeres, con entrenamiento vocal clásico o semiclásico que tuvieron éxito como cancioneros populares (sólo falta Jorge Negrete), es indudable que el tenor Raúl Martínez Montiel (1920-1993) merece un lugar para su voz y su canto en ese grupo. Sería muy injusto no hablar de Raúl Martínez Montiel y, mucho más, no difundirlo. Si lo escuché hace años, lo que es muy probable, no lo recuerdo, pero lo he recién descubierto cuando buscaba piezas cantadas por Agustín Lara para una columna pasada.

De hecho, de acuerdo a la estética que hemos desarrollado como punto de partida dentro de un contexto histórico determinado, Martínez exhibe una mejor voz que varios de los cantantes incluidos en la serie e incluso una técnica más sólida. Un dato interesante es que, al igual que Mario Alberto Rodríguez, El Charro Avitia y Dora Luz, Raúl Martínez nació en Chihuahua; otra cantante que llegó a Ciudad Juárez desde la infancia, Adelina García, ahí se formó también.

[“Rosa”, de Agustín Lara, interpretada en la película ¿Por qué ya no me quieres?; Chano Urueta, 1954]:

Desafortunadamente, hay muy poca información biográfica sobre este cantante que también participó varias películas del cine mexicano, incluso como protagonista. Ni en el internet ni en diccionarios; sólo se hallan algunos testimonios en youtube que reiteran su calidad vocal, su “galanura” y su intervención en el cine. Hace falta un estudio serio sobre este artista de importancia y excelentes cualidades vocales para no tirarlo al olvido; de hecho, algunos le llaman El Charro Olvidado. Y es que junto a los boleros, también cantó canción vernácula (como su paisano Avitia), pero en este espacio se deja de lado el subgénero ranchero, aunque lo haya hecho muy bien y al nivel de los mejores intérpretes del estilo.

[“Oración caribe”, también de Lara y del filme ¿Por qué ya no me quieres?]:

Es precisamente en el Internet Movie Database (IMDb) donde se encuentra una escuetísima información biográfica:

“Raúl Martínez nació el 14 de junio de 1920 en Méjico. Fue un actor, conocido por Ssuperzam el invencible (1971), No me platiques más (1956) y Cantando nace el amor (1954). Estuvo casado con Lilian Jaime. Murió el 8 de marzo de 1993 en Méjico”.

El sitio Estrellas de los 50’s 60’s 70’s del Cine Mexicano, agrega las siguientes películas:

“Aparece en el panorama de nuestro cine en 1938, apenas iniciado el importante período de la época de oro, y entra por la puerta grande, pues participa en importantes filmes como: Canto a las Américas, Serenata en Acapulco, El Fronterizo, que tuvo tanto éxito que le dejo el sobre nombre con que fue conocido desde entonces; El Plebeyo, Tu Recuerdo y Yo, Se Solicitan Modelos, Por Qué ya no Me Quieres, Cantando Nace el Amor, Al Diablo las Mujeres, Las Viudas del Chachachá, Yo fui Novio de Rosita Alvírez, El Fantasma de la Casa Roja, Una Lección de Amor” (“Recordando a Raúl Martínez”, tomado del post del sitio del 17 de marzo de 2022).

[“Otra primavera”, de Vicente Garrido, cantada en la película Se solicitan modelos; Chano Urueta, 1954]:

Con seguridad, un rastreo minucioso arrojará otros títulos, ya que Martínez Montiel tuvo una fuerte y constante presencia cinematográfica. Por otra parte, compartió el escenario con destacadas figuras femeninas y masculinas del cine y la canción: Elsa y Alma Rosa Aguirre, Sara Montiel, Rosita Arenas, Cristian Martel, Evangelina Elizondo, Luis Aguilar, Agustín Lara, Adalberto Martínez “Resortes”, Óscar Pulido, Fernando Casanova, Arturo Martínez, Andrés y Domingo Soler, entre otros.

[“Granada”, de Agustín Lara, película Cantando nace el amor, Miguel M. Delgado, 1954. En la escena, el compositor dirige la orquesta y después toma el sitio del pianista acompañante]:

[“Cuerdas de mi guitarra”, de Agustín Lara, interpretada en la película ¿Por qué ya no me quieres?, aquí también el conjunto musical es dirigido por el compositor]:

Volviendo al punto inicial, encontré los videos, la voz y el canto del tenor porque es copartícipe en al menos dos películas con Agustín Lara, quien en ellas dirige la orquesta y aun toca el piano para acompañarlo. Como vimos en la columna dedicada a Agustín, este mismo canta “Cada noche un amor” en la película ¿Por qué ya no me quieres?, dirigida por Chano Urueta en 1954, cuya secuela es al parecer Cantando nace el amor; mismo año, mismo director.

“La nube gris”, de Eduardo Márquez Talledo; película El plebeyo, Mario M. Delgado, 1953]:

[“Estrellita del sur”, de Felipe Coronel Rueda; también de la película El plebeyo]:

Raúl Martínez posee una muy buena voz de tenor. No se tiene información sobre quién fue su maestro, cuál fue su formación, si cantó o intentó cantar ópera, zarzuela u opereta, pero tiene una técnica lograda que se aplica muy bien a la canción popular en el registro del tenor “legítimo” (como dirían los gringos), no únicamente en el del cancionero que teniendo voz de tenor canta cómodo y sin riesgos en una tesitura media. En general su voz suena libre, con colocación alta, brillante, mas en algunas notas medias o bajas cae en el engolamiento y en algunos registros agudos nasaliza y restringe el sonido. Más allá de ello, se escucha a un tenor profesional de la canción, vital y empeñado en la mejor interpretación posible.

Hay que explorar sus filmes para ver si se descubre también a un buen actor, como presumen algunos de los comentarios en las redes sociales. Lo importante es contribuir a sacarlo del olvido, explorar y ampliar su biografía. Pero es necesario comenzar por el principio: escuchándolo. Por ello se comparten aquí un buen número de sus muy buenas interpretaciones.

Para concluir este concierto del tenor Raúl Martínez, dos piezas más:

“¿Por qué ya no me quieres?, canción de Agustín Lara dirigida en la cinta por él mismo, Cantando nace el amor:

“¿Quién será?”, de Pablo Beltrán Ruiz. De la película Se solicitan modelos; Chano Urueta, 1954:

Raúl Martínez, tenor; 1920-1999

Héctor Palacio en X: @NietzscheAristo