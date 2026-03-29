Duetos femeninos vs duetos masculinos

Como ya había anunciado a principios de año, hacían falta dos o tres colaboraciones más para cerrar en este espacio el ciclo sobre cantantes que, teniendo entrenamiento vocal clásico o que cantaron bajo un espíritu y estilo de época, desarrollaron sus carreras como intérpretes de música popular entre las décadas del treinta y sesenta del siglo XX mexicano; sobre todo, de boleros que han llegado a convertirse en piezas de programas de música clásica incluso en las escuelas y conservatorios. Las colaboraciones restantes se refieren al grupo masculino, ya que se ha concluido el número de mujeres consideradas y que, sorpresivamente, han sido más del cincuenta por ciento de un total de aproximadamente cuarenta artistas expuestos aquí; abordados desde sus biografías pero, en particular, desde su talento artístico, vocal e incluso cinematográfico.

Una de esas últimas expresiones se refiere a la gestación y presencia de ciertos duetos o dúos masculinos, como para tener la contraparte a los duetos femeninos incluidos en el grupo de cantantes. Ya se ha hablado aquí del éxito enorme de las Hermanas Águila, que no sólo perduraron por décadas sino que crearon escuela en la conformación de duetos de intérpretes, entre ellos el más competitivo y semejante en repertorio al de ellas, las Hermanas Landín; a quienes siguieron duetos de varios estilos como las Hermanas Hernández, Huerta, Núñez…

Ese fenómeno prácticamente no existió, o más bien no se desarrolló entre los cantantes hombres. Pero alrededor de la misma época de los duetos femeninos hubo dos intentos: Par de Ases y The Mexican Caballeros, que desafortunadamente no prosperaron y se desintegraron pronto; aunque tuvieron actividad escénica y dejaron algunos testimonios registrados en disco.

|“Estudiantina”, de Manuel Castro Padilla, con el Par de Ases|:

De entrada, el animador de ambos duetos parece ser una misma persona, el actor y cantante Ramón Armengod, tan exitoso en su tiempo y prácticamente olvidado hoy, misterio al cual nos referimos en un texto de hace un año aproximadamente. Par de Ases lo integran Ramón Armengod y Emilio Tuero, The Mexican Caballeros, Armengod y Jorge Negrete.

El segundo dueto es un derivado del primero, y el hecho de no prosperar y no permanecer tiene que ver, con toda probabilidad, con que los tres involucrados, Armengod, Tuero y Negrete, emplearon esa figura del dueto de manera utilitaria, no como un fin sino como un medio para tener un producto presentable en público, para ganar dinero y ponerlo al servicio de su ambición de ser solistas y estrellas individuales cada uno de ellos, tal como el tiempo demostraría.

Entonces, su desaparición no tiene que ver con falta de entendimiento, solidaridad y simpatía, valores antepuestos por los duetos femeninos, sino a la prevalencia del individualismo en la figura del solista (esa batalla velada la vimos en el dueto de Carmela y Rafael que, por su parte, Lupita Palomera y Fernando Fernández vivieron con solidaridad y comprensión). Por otro lado, en los duetos de mujeres se trataba de hermanas; y aunque de entre las Águila y las Landín, tres de ellas realizaron interpretaciones y actuaciones solistas, siempre regresaron al dueto, incluso la más destacada de ellas, María Luisa Landín.

|“Me voy rancherita”, atribuida en el disco de RCA Victor a Emilio Tuero, otra del Par de Ases acompañados por el Conjunto Típico de José Sabre Marroquín|:

Los duetos de Armengod

Es correcto decir que tanto Par de Ases como The Mexican Caballeros son creación de Armengod, o que fueron animados por ese artista tan prolífico que cuenta con un gran número de canciones grabadas desde 1929, giras internacionales, presencia escénica en múltiples escenarios y alrededor de cincuenta películas, algunas como protagonista:

“Hacia mediados de los treinta, Ramon Armengod ya era una figura popular y hace amistad con varios aspirantes a estrellas como Tito Guízar, a quien recomendó hacer la película que lo haría inmensamente popular (Allá en el rancho grande, 1936), Jorge Negrete y Emilio Tuero, con quien forma el dueto Par de ases, es entonces que les proponen hacer una gira en Estados Unidos, pero debido a que la carrera de Tuero iba en ascenso en México, además de tener otros contratos, este desiste, es entonces que Ramón Armengod le propone a Jorge Negrete que lo acompañe, este acepta y se presentan en Nueva York como The Mexican Caballeros para la cadena NBC.

“El dueto se desintegró en abril de 1937, Ramón regresa a México y Jorge intenta audicionar para formar parte del elenco del Metropolitan Opera House pero no lo consigue, posteriormente Ramón regresa en 1938, ya que fue contratado para aparecer como solista invitado con la Orquesta de Guy Lombardo, para cantar en los programas de Lady Esther a través de NBC. También apareció como invitado con la Orquesta de Xavier Cugat en el Waldorf Astoria” (Wikipedia; información que se replica en diferentes sitios). En tanto, Negrete intercaló intentos de triunfar en Nueva York como cantante de ópera con viajes a México hasta iniciar su éxito progresivo, y Tuero igualmente se afianzaba en el disco y el cine.

|“Lindo Michoacán”, de Emilio Uranga; canta el Par de Ases|:

Enrique Serna, que publicó una buena biografía de Negrete para Editorial Clío en 1993, escribe dos versiones sobre el dueto Armengod-Negrete, una vez que Tuero se ha escindido, una de Miguel Bermejo, quien llegaría a ser integrante del Trío Calaveras y otra Diana Negrete, obtenida en su biografía sobre Jorge Negrete. La primera cuenta que Negrete encontró a Bermejo en un restaurante de la calle 16 de Septiembre de la Ciudad de México, “le propuso que formaran un dueto para irse a probar a Nueva York. Bermejo rehusó la invitación porque no tenía tesitura para cantar con él. Jorge acudió entonces al tenor Ramón Armengod,… y logró contagiarle su entusiasmo por el proyecto”. En la segunda, Diana Negrete dice “que fue Armengod quien le propuso el viaje al calavera y posteriormente a Jorge”.

|“Por fin cuándo”, de Joaquín Pardavé, con The Mexican Caballeros|:

Sigamos el relato de Serna: “En menos de quince días hicieron los preparativos para la gira y en noviembre de 1936 ya tenían todo listo para salir. Emilio Azcarraga les regaló los pasajes de tren… Hicieron una breve escala en Monterrey para cantar en un programa de la emisora local XEMR. Allá los escuchó el vicepresidente de la NBC, John F. Royal… Gratamente impresionado, les prometió una audición… Al llegar a Nueva York se presentaron a la audición… Obtuvieron un contrato para una serie de programas musicales en español y por consejo de Royal adoptaron un nombre artístico en espanglés: The Mexican Caballeros.

“El 13 de enero de 1937 la NBC difundió un boletín de prensa donde se anunciaba que el programa del dueto mexicano pasaría los martes y los viernes a las tres de la tarde: ‘El barítono Jorge Negrete y el tenor Ramón Armengod serán acompañados al piano por el maestro Paul Barón. Aunque su especialidad es la canción romántica en español también interpretarán canciones americanas, tan pronto hayan dominado el inglés’” (Jorge el Bueno. La vida de Jorge Negrete; Clío, 1993).

Además de las canciones a dueto, alternaban solos. Pronto surgió el proyecto de grabar un disco de dúos que hubo de esperar debido a un viaje del barítono para filmar una película en México. Cuando regresó a La Gran Manzana, el dueto retomó sus presentaciones en NBC y diversificó los foros. Sin embargo, tras la depresión por el fracaso de la audición de Negrete en Metropolitan Opera House y enfermarse de hepatitis, Armengod le propuso disolver el dueto y regresar al país. Negrete se negó quedándose en Nueva York. Armengod regresó solo, para volver a “la ubre de hierro” tiempo después como solista.

A final de cuentas, los tres intérpretes involucrados en esos duetos truncos de 1936 y 1937, Ramón Armengod, Emilio Tuero y Jorge Negrete, siguieron sus trayectos individuales con gran éxito. En particular y hasta el día de hoy, El Charro Cantor, que aunque así llamado comercial y popularmente, tuvo, como veremos pronto, magníficas interpretaciones no rancheras gracias a su formación para el canto clásico. Afortunadamente, aunque efímeros, Par de Ases y The Mexican Caballeros dejaron registros sonoros que hoy podemos escuchar, pensar y disfrutar.

|“Besos”, bolero-son de Luis Alcaraz, la mejor grabación lograda por Negrete-Armengod|:

The Mexican Caballeros: Jorge Negrete y Ramón Armengod.

Héctor Palacio en X: @NietzscheAristo