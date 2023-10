Larga es la lista de los que aspiran por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México . Los que ya tenemos algunos años de vida, jamás imaginamos que fuesen tantos. Están puestos para contender varios del Frente Amplio y de Morena.

Muchos tienen una larga cola que les pisen. Inútil esfuerzo harán al tratar de ocultarla…

Así, con todo eso, tienen la plena seguridad de ganar. Están convencidos que poseen todas las facultades y experiencia, pero sobre todo ese “amor por México” que varios pregonan con falsedad. Quieren demostrar con propuestas ese fingido sentimiento que dicen tener por el país, por el que hasta pueden desgañitarse y llorar, son tan buenos actores que podrían ser contratados como plañideros.

Sabemos los mexicanos, y lo sabemos muy bien, que muchos de ellos tienen pasados oscuros; que en su trayectoria política no se condujeron con honestidad, que el cargo público no fue para servir al país… Creen muchos de ellos que no tenemos memoria, que ahora, con sus palabras amables su imagen oscura hemos de borrar.

Están ansiosos por contender Santiago Taboada, Sandra Cuevas, Kenia López, Mariana Moguel, Margarita Zavala… Ente otros.

Ser jefe de gobierno de la Ciudad de México para muchos, es la plataforma para escalar el siguiente peldaño, la presidencia de la república.

Nombres de mujeres y hombres resonarán en nuestros oídos, con lemas repetitivos, ninguno nuevo, la mayoría tienen un denominador común: la hipocresía.

Hay personajes que intentarán en vano contender. No sé si carecen de sentido común o poseen exceso de confianza . O ambas. Olvidan que ahora la información no puede manipularse, que ya no se puede callar o alabar como antes, ahora cada ciudadano puede desmentir, evidenciar.

Del Frente Amplio son varias las figuras públicas que han dicho que quieren buscar la candidatura para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Santiago Taboada:

Alcalde de la Benito Juárez. Un personaje al que la Fiscalía de la Ciudad de México implicó en la presunta red de servidores públicos que idearon un esquema de triangulación de los recursos de reconstrucción, por los sismos de 2017, para beneficio personal.

También ha dicho que el alcalde Taboada, simuló operaciones financieras en la reparación del edifico de la alcaldía. En las investigaciones del “Cártel Inmobiliario”, las autoridades publicaron la declaración de un empresario que afirma que bajo órdenes de Taboada realizó reparaciones de las instalaciones del gobierno local, por un monto de 25.6 millones de pesos. Asegura el empresario que por los trabajos cobró 15.5 millones. Otras tres empresas presentaron facturas para cobrar los otros 10,1 millones de pesos.

El “Cártel Inmobiliario” inundó a la Ciudad de México con edificios que no cumplen con las normas de construcción. El uso de suelo no fue respetado como tampoco el número de pisos por ser una ciudad de alta sismicidad . Nada pasó, ni con Taboada ni con el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Ambos impunes, con cargos.

Sandra Cuevas:

Alcaldesa de Cuauhtémoc también se apunta. Afirma que pedirá licencia por 60 días para contender por la candidatura de la Ciudad de México. “Para salir a territorio donde mejor sabe trabajar”, declaró.

Imagino que los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc se sentirán indefensos sin su alcaldesa. Ella tan interesada en el bienestar de “su gente”, en su seguridad, por eso sale valiente, determinante, vestida de policía para imponer el orden. Personalidades varias posee la alcaldesa. ¿Qué haría como jefa de gobierno? Si de alcaldesa cierra calles de lo que considera “su territorio” para llevar a cabo sus operaciones “diamante”, destruyendo con altanería sombrillas o mesas de algún negocio que no cumpla con las reglas, precedida de una comitiva de motociclistas… Cuevas está inmersa un mundo, y ese mundo, es ella misma.

Kenia López Rabadán:

Senadora del Partido Acción Nacional acérrima enemiga de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, de la Cuarta Transformación y por ende del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene un alto nivel de aprobación y además ocupa el segundo lugar entre los líderes mundiales más populares según la medición del Morning Consult. Información amarga ha de ser para la senadora.

El presidente al saberse como el segundo señaló: “El poder es humildad, pero ayuda que la gente sepa cómo vamos”.

Los arrebatos de la senadora panista López, esos discursos histéricos, son los que la caracterizan. No sé si le moleste que la nombre así, no creo, es su apellido y orgullo deberá sentir por su padre.

López Rabadán colérica, acusó a Alfonso Durazo de violencia política contra Xóchitl Gálvez. “Porque quedó al descubierto el dedazo presidencial”, afirmó. La adrenalina corre por las venas de la senadora, le transforma el rostro, se vuelve iracunda. No se oye… Afirma: respecto de la violencia contra las mujeres que “Sonora es una entidad insegura y violentada”.

Kenia no se oye. No recuerda. Solo acusa. Señala. Odia… ¿Cuántas veces se ha ensañado contra Claudia Sheinbaum? ¿Cuánto no ha dicho para desprestigiarla? Kenia López cree que tiene mucho poder, olvida lo que dijo el presidente: “el poder es humildad” …

La senadora López, pidió al gobernador de Sonora que se pusiera a trabajar, que no ande de “comparsa” de Claudia Sheinbaum… Sheinbaum, Claudia, ex jefa de gobierno, ¿próxima presidenta? Claudia… Pensamientos que le han de quitar el sueño a la senadora panista Kenia López.

¿Queremos los habitantes de la Ciudad de México a una iracunda jefa de gobierno? No lo creo.

Mariana Moguel Robles:

Es otro de los personajes que tiene la intención de contender. Anunció que realizará un evento para exponer sus intenciones políticas.

Mariana Moguel Robles, hija de la ex secretaria federal, Rosario Robles se destapó como aspirante. Afirmó que: “respectando los tiempos electorales y el momento en que se emita la convocatoria, levantaré la mano y el corazón”, levantará el corazón, dice. Pocos ya creemos en estas frases vanas…

Dicen que es tiempo de mujeres , sí, pero no de todas… Creo.

Mariana afirmó que estas aspiraciones se respaldan con el conocimiento y recorridos que ha hecho por la Ciudad de México desde pequeña. “Hoy más que nunca hay que alzar la voz por ella, porque lo que se está jugando no son proyectos individuales sino la patria, México, y por supuesto la capital”.

Reconoció que será complicado alcanzar la candidatura, que ha estado alejada de la política, -ocupada habrá estado buscando sacar a su señora madre de la cárcel-, pero aseguró que, a pesar de ello, “tengo varios pares de tenis que me llevarán a recorrer los rincones para escuchar las causas y alzar la voz de una ciudad que tiene un profundo dolor”.

Una ciudad que tiene un profundo dolor… ¿Alguien creerá en lo que dice Mariana Moguel Robles? Yo no…

Para no hacer interminable esta columna, menciono solo estos tres personajes. ¿Lo convence alguno? A mí, no.