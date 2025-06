“Si yo ordenara -decía frecuentemente-; si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía.” ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

“No se debe abandonar el puesto sin permiso de aquel que manda. El puesto del hombre es la vida.” PITÁGORAS

Tiene razón Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, al espetar: “me parece cobarde fabricar que la alcaldía tiene responsabilidad. ¿Desde cuándo una autoridad de menor jerarquía le da órdenes al Ejército?, ¿desde cuándo una alcaldía ordena sobre la policía de la Ciudad de México?”.

El Ejército depende —se supone— de Claudia Sheinbaum y la Policía capitalina de Clara Brugada. ¿O es que estamos ante el desarrollo de una dictadura castrense y la presidenta con A ni en cuenta?

Esa es la tremenda conclusión a la que se debe llegar con todo esto, pero primero debo rebobinar y comenzar por el principio:

El viernes en la noche, miembros del Ejército mexicano, acompañados de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital desalojaron un concierto en el Foro Alicia; esto sin motivo aparente. Vergüenza y pasmo generan quienes se llaman ‘Hijos del 68’. Abuso de autoridad, alarde de fuerza.

Increíble que utilicen al Ejército y a la Policía para clausurar un concierto y que, al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas —y los ciudadanos también— tengan que soportar los destrozos y desquicios de los “maestros” de la CNTE. Como increíbles fueron también las respuestas dadas en la mañana del sábado tanto por parte del gobierno federal como de las autoridades de la Ciudad de México. O el que, haciendo ver que ni uno ni otras sabían que las Fuerzas Armadas estaban desplegadas, en el transcurso de la mañana trataron de culpar a Rojo de la Vega. Como siempre, en la 4t no pueden aceptar cuando se equivocan. En esta ocasión no culparon a Felipe Calderón porque les quedaba más a la mano la alcaldesa…

César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, vaya que se lanzó contra ella y le exigió aceptar parte de la responsabilidad, pues según él “hubo por lo menos dos visitas de la alcaldía al recinto”. ¡El problema no radicó con el recinto! ¡Ni en el alcohol! ¡Ni en el desmadre! ¡Estuvo en que el gobierno estatal y federal mandaron militares a detener un concierto! Con un cinismo pasmoso el señor ese soltó: “decir que la alcaldía no tuvo nada qué ver pues me parece que es como lavarse las manos”. Claro, ¡exactamente lo que él está haciendo!

El agua de un calcetín tiene más sustancia que la aceptación de responsabilidad que hizo Cravioto de parte del gobierno capitalino: “hay una responsabilidad que se acepta por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del gobierno de la ciudad"... ¿Cuál? El gobierno de la CDMX no ha dicho nada concreto.

El concierto ofrecido por Fermín Muguruza, artista, referente de la identidad vasca de la música comprometida, compartió en sus redes: “Policía, Guardia Nacional y Ejército amenazaron con intervenir cuando estábamos actuando en el Foro Alicia. Pudo haber ocurrido una masacre, Alessandra de la Vega dice no saber nada. Exigimos responsabilidades”. Y continúo: “¿El ejército con armas largas para cancelar un concierto? Alcaldía Cuauhtémoc en CDMX, Alessandra Rojo de la Vega del PRI-PAN, ¿quería usted una masacre?...” Parte de la lectura del artista es correcta; pudo haber sucedido una desgracia. Pero por otra lado DESCONOCE las líneas de comando. Alessandra es responsable del foro, de una adecuada programación, de las condiciones de seguridad del recinto, entre otras cosas. Pero NO de desplegar fuerzas del orden. Así que ¿por qué la mala leche en culpar a alguien que nada tuvo qué ver? ¿Solo porque ella es de la oposición política; de derechas y no de izquierdas?

Lamentable el suceso; muy peligroso el antecedente de que las fuerzas militares y la policía se utilizaran para clausurar un concierto. Si de verdad nadie supo la acción del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía, mucho cuidado. Estamos ante el desarrollo de una dictadura castrense y ni siquiera los del gobierno se han enterado.

Si no es así, alguien en las altas esferas del poder se parece más a Díaz Ordaz que a los estudiantes del 68. Una vergüenza para quienes se llaman herederos de ese otro movimiento.

En todo caso, ¿por qué los de la 4t hacen todo por dinamitar a Sheinbaum?, ¿tanto les urge quitarla del camino?

Más allá de que se debe establecer la cadena de mando, eliminar la irresponsabilidad, así como las imputación de culpabilidades falsas, urge saber quién manda. Pareciera que no las mujeres que fueron votadas para ello.

Giro de la Perinola

Ahora Beatriz Gutiérrez Müller se lanza contra Lorenzo Córdova por la elección judicial. ¿Por qué arma una bronca? ¿Quiere que se nos olvide que ahora busca ser súbdita de la corona española?, ¿extraña la atención que, cuando no siendo primera dama, daba el ser esposa de López Obrador?