“En el espejo, la luz Un destello feroz en mis ojos abiertos. El agua gris, el cristal Me devuelve cruel sus dibujos inciertos. Y yo, ¿quién soy? Y yo, ¿quién soy?” CALEQUI

“Reivindico el realismo de soñar en un futuro donde la vida sea mejor, y las relaciones más justas, más ricas y positivas, y siempre en paz.” JOAN MANUEL SERRAT

Un poco en serio y un poco no tanto, escribo la columna de hoy. Por lo que se refiere al proceso electoral del 2024, la primera en hacer esto a lo que procedo yo a emular fue Claudia Sheinbaum. En su caso más en broma —supongo—, si bien abrió una puerta que ni siquiera ella ha tocado en caso de que le pregunten —desde ahora— quiénes conformarían su gabinete. ¿Le ganarán en ello alguien más después de todo?

Enlistemos, entonces, a los contendientes del Frente Amplio por México de acuerdo al cargo o función específica que desempeñarían, si es que alguna. Y consideremos tanto a los que ya se registraron (o están por hacerlo), como aquellos que han preferido bajarse.

Dado que se trata de ‘un frente amplio’, se entiende que todos los participantes tendrán un espacio, así sea para en el fondo no tenerlo…

Otra vez, alguien lo pensó primero. En este caso fue Andrés Manuel. Él con objeto (claro está) de que en el proceso interno de Morena no hubiera una ruptura entre las corcholatas itinerantes. ¿O no dijo el presidente que pensó en uno como el coordinador de la defensa de la 4t (candidata presidencial), otro en ocupar la posición de coordinador de Regeneración Nacional en el Senado, uno más en la Cámara de Diputados, y así? Bueno, la diferencia en este ejercicio —el de mi artículo— será pensar en la capacidades y cualidades de los participantes y no tanto en evitar salidas o preocuparnos exclusivamente por la lealtad…

Comencemos, entonces.

De quienes ya se registraron o están por registrarse:

• Xóchitl Gálvez sería la presidenta de la nación.

• Enrique De la Madrid podría ser el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o, en caso que prospere la alianza entre Xóchitl (el Frente) y Movimiento Ciudadano, dicha posición sería para Salomón Chertorivski (total, por algo López Obrador ya lo trae a él en la mira igual que a Xóchitl). En ese caso, De la Madrid podría ser un secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Gálvez.

• Jorge Luis Preciado, quien ya se registró vociferando no hay piso parejo —sin presentar pruebas, obvio— se le puede tener en la banca, apuntado para ocupar esa función que siempre surge: la de traidor, del que se espera emigre a la 4t. Creo que ni ahí le querrían, pero en fin…

• Santiago Creel se quedó estacionado en una mezcla de golpeador designado y una mala plañidera. Tal vez se quede en el puesto de coleccionista de Constituciones o en el guardián de que se cumpla con todos los procesos legales a partir de octubre del 24 como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia. En eso sería bueno y sí que sería bueno para el país).

• Gabriel Quadri tendría dos responsabilidades: a) llevar la Secretaría de Ecología del país (y de preferencia mejorarla) y b) ser el primer receptor de los nuevos cursos gubernamentales en igualdad de trato.

• Beatriz Paredes sería la secretaria de Gobernación o por lo menos secretaria de Cultura, dado su bagaje cultural, su conocimiento de la música y amor por los textiles originarios.

• Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán y único miembro del PRD que hasta ahora se ha inscrito, al ser ingeniero agrónomo sería el responsable de impulsar la siembra y crecimiento de millones de árboles que tanta falta le hacen a nuestro país. Una labor titánica en realidad. Queda descartado repetir el error del actual gobierno y hacerlo director general de Pemex.

• Miguel Ángel Mancera, actual senador, haría lo mismo que hace hoy en el Senado: nada. Eso si no se forma junto con Preciado y emigra hacia Movimiento Ciudadano…

• Israel Rivas, activista de la agrupación de Padres de Niños con Cáncer (su hija tuvo cáncer y ha sido de quienes más protestaron y salieron a la luz pública por el desabasto de medicinas), quizá no alcance nivel de secretario, pero si formar parte de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación para velar porque el gobierno cumpla con sus obligaciones en diversos y protegiendo los bolsillos de toda la población.

• Sergio Iván Torres Bravo, apoyado por agrupaciones de expolicías, obvio debiera formar parte del Consejo de Seguridad.

De quienes ya se hicieron a un lado:

• José Ángel Gurría, ya se sabe que será el coordinador del equivalente al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Le interesaría luego seguir en el gabinete? Seguramente, la pregunta que tendría que hacerse la presidenta es si darle la Cancillería o la Secretaría de Hacienda dados sus amplios conocimientos en ambos frentes (no se olvide lideró la OCDE por 15 años).

• Lilly Téllez, vocal senadora, casi cualquier cosa menos la comunicación del gobierno. Habrá quienes les fascinará su forma; otros que la odiarán, pero de que comunicará su sentir, lo comunicará. Cuidado: la comunicación será uno de los temas más importantes en la próxima administración, tanto para unir a la población como para explicar el terrible estado en que se recibe al país. Habrá que pensar muy bien qué perfil designar para este puesto.

• Claudia Ruiz Massieu, senadora, nueva ex priista, deberá insertarse en algún lugar donde la congruencia sea esencial, y que además no la desprecien por sus familiares. Recordemos que le renunció a Peña Nieto cuando invitaron a Trump (siendo ella secretaria de Relaciones Exteriores) y renunció ahora al PRI por el desaguisado en que lo tiene Alito (esto último se entiende y justifica de sobra).

• Germán Martínez, sin ser doctor, otra vez en el IMSS pero para que logre hacer lo que en la 4t no le permitieron. Tener una institución que otorgue atención de primer nivel a sus derechohabientes. Una labor titánica y esas sí de las más fundamentales.

• Gustavo de Hoyos, mismo siendo empresario, no iría a la Secretaría de Economía. Mejor servicio daría a la nación en la Secretaría de la Función Pública no permitiendo corruptelas y señalando a sus demás compañeros de gabinete y de gobierno cuando se hicieran compras por adjudicación directa en lugar de licitación y esas cosas…

• Alejandro Murat, exgobernador priista de Oaxaca, obvio apoyando a la 4t.

• Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, encargado de lo que fueron las zonas económicas prioritarias del sur del país (desaparecidas en este sexenio) para forjar un desarrollo sustentable para esta región.

• Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal, secretario de Educación Pública. Alguien que conoce lo bueno, lo malo y lo peor que ha sucedido en la educación en nuestro país, que ha sido rector de la Universidad de Guanajuato, además de gobernador.

Agregaría a dos personas más que, di bien no están en el Frente, Xóchitl debería seriamente pensar en tenerles en su equipo

• López Obrador, como coordinador publirrelacionista. Que ni qué, sus modos son horribles, pero es quien la catapultó y quien la sigue ayudando al hablar todos los días mal de ella.

• Clemente Castañeda, senador del MC, quien dijo que a los emecistas sí le interesaría apoyarla, aun con el enojo de Dante Delgado. Castañeda debería estar en una posición de enlace con la próxima oposición, para escuchar y buscar caminos de encuentro. Digo, a menos que lo de Castañedo sea pura baba de perico.

Debatamos y ocupémonos no solo de la posible figura presidencial. Después de todo, si fuera a gobernar el Frente Amplio por México, uno supondría habría apertura y que las propuestas, por locas que parezcan, se van a considerar. Se vale agregar, corregir, suponer, divertirse, soñar…