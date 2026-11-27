Cuando un juez de inmigración en Estados Unidos llama a un mexicano por su nombre, del otro lado del expediente puede haber una familia entera esperando. Tal vez sea la de un hombre que lleva años trabajando allá y cuyos hijos jamás han vivido en México. Tal vez sea la de una mujer que salió a trabajar y cuya familia todavía está tratando de averiguar dónde quedó detenida. En la sala, esa persona tendrá que entender qué le atribuye el gobierno, qué opciones le concede la ley y qué debe probar para sostener su defensa. Y puede tener que hacerlo sola. ¿Cuántos de nuestros connacionales llegan en esas condiciones ante un juez? México tendría que poder responder.

Al cierre de septiembre de 2026, los tribunales migratorios de Estados Unidos tenían pendientes 400,915 procedimientos de deportación contra mexicanos, según los registros judiciales sistematizados por TRAC y publicados por La Jornada el 22 de noviembre. De ese total, 3,274 expedientes, menos del uno por ciento, se sustentaban en acusaciones penales o de seguridad nacional. En los otros 397,641, las autoridades estadounidenses invocaban causas migratorias ajenas a esas categorías. La distinción importa porque el discurso que asocia migración y delincuencia termina por tratar como una amenaza a cientos de miles de personas cuyos casos se tramitan por razones de otra índole.

El tamaño de la cifra también obliga a preguntarse qué ocurre durante la espera. Allí caben personas que siguen trabajando y viviendo con sus familias mientras se resuelve su caso, y otras que deben preparar su defensa desde un centro de detención. Hay familias que tienen que decidir quién recogerá a los hijos de la escuela si uno de los padres falta, cómo pagarán la renta si se quedan con un solo ingreso o quién podrá encargarse de un familiar enfermo. El juicio lo enfrenta una persona. Sus consecuencias alcanzan a todos los que dependen de ella.

En los procedimientos migratorios, la persona tiene derecho a contar con representación legal sin costo para el gobierno estadounidense. Puede contratar a un abogado o acudir a un profesional autorizado que acepte representarla gratuitamente. La diferencia entre tener ese derecho y poder ejercerlo se vuelve concreta cuando hay que hacer llamadas desde un centro de detención, conseguir documentos que quedaron en casa o encontrar a alguien que estudie el expediente antes de la audiencia. Para quien apenas reúne lo necesario para mantener a su familia, los honorarios pueden decidir si llega con abogado o tiene que defenderse por su cuenta.

La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un programa de asistencia jurídica mediante asesorías legales externas en Estados Unidos. Esa estructura permite orientar a los connacionales y vincularlos con profesionales que puedan intervenir en sus casos. Lo que la Cancillería debe explicar es hasta dónde llega la ayuda cuando la persona está detenida, la audiencia está próxima o la familia carece de recursos. ¿Quién recibe la primera llamada? ¿Quién verifica que el abogado pudo hablar con el detenido? ¿Quién confirma que aceptó llevar el caso y que estará presente cuando el juez lo llame? Cada una de esas preguntas corresponde a una tarea que alguien debe asumir.

Una familia que llama al consulado desde la angustia necesita saber quién dará seguimiento a su caso y cuándo puede esperar una respuesta. Si la oficina consular la canaliza a un despacho u organización, importa saber si había capacidad para atenderla, cuánto iba a costar la defensa y qué ocurrió después de la canalización. La llamada inicial abre la puerta. Lo que la familia necesita es que alguien compruebe que pudo cruzarla. Y si el primer abogado al que se recurrió carece de tiempo para tomar el asunto, conviene saberlo ese mismo día, cuando todavía hay margen para buscar a otro.

Jalisco y las demás entidades con comunidades numerosas en Estados Unidos también pueden asumir una parte de ese trabajo. Sus oficinas de atención a migrantes pueden coordinarse con la Cancillería para localizar familiares en México, facilitar la obtención de documentos y ayudar a preparar la recepción de quienes regresen. Vale la pena acordar desde ahora a quién corresponde cada tarea. Una madre en Jalisco que busca a su hijo detenido debería poder acudir a una oficina estatal y recibir seguimiento hasta que el consulado competente tome el caso. Cada día que se pierde averiguando a quién le toca responder es un día menos para preparar la defensa.

También hay trabajo en la relación con Estados Unidos. México puede pedir a las autoridades de ese país canales que permitan localizar con rapidez a los detenidos, conocer sus traslados y facilitar el contacto con sus abogados. Esas gestiones diplomáticas pueden traducirse en algo muy concreto para una familia que lleva días buscando a uno de los suyos. Cuando se pierde el rastro de una persona, la defensa también pierde tiempo. Y si el procedimiento termina en expulsión, tendrá que haber coordinación para que quien regrese a México pueda comunicarse con su familia y encontrar apoyo desde su llegada, sobre todo si sus hijos o sus dependientes permanecen del otro lado.

La Cancillería debería informar, por consulado y con resguardo de los datos personales, cuántos mexicanos solicitaron apoyo por un procedimiento de deportación, cuántos obtuvieron asesoría y cuántos consiguieron representación ante el tribunal. También debería decir cuánto tardó esa intervención, en qué ciudades la demanda rebasa la capacidad disponible y cuántas personas seguían sin abogado cuando llegó su primera audiencia. Una consulta puede aclarar una duda urgente. La representación permite estudiar el expediente, reunir pruebas y sostener la defensa ante el juez. Si ambas se contabilizan como una sola clase de atención, al Congreso y a las familias les seguirá faltando la información que más importa.

Con esos datos, el Congreso podría discutir el presupuesto de protección consular sobre bases concretas. Si en una ciudad se acumulan solicitudes que los abogados disponibles ya no pueden atender, ahí se justifica ampliar los convenios. Si las personas detenidas tardan más en recibir asistencia, ahí deben revisarse los procedimientos y asignarse recursos. Y si una familia tiene audiencia en unos días y carece de medios para pagar la defensa, el programa debe tener capacidad para atender una urgencia con el calendario del tribunal.

La próxima vez que la Cancillería presente su balance de protección consular, el Congreso debería abrir la comparecencia con una pregunta: ¿cuántos mexicanos llegaron solos ante el juez después de haberle pedido ayuda a su país? De esa respuesta deberían salir el presupuesto y los compromisos que el gobierno pueda cumplir y el Congreso pueda vigilar. Porque mientras en México todavía se discute cuánto cuesta sostener una defensa, en Estados Unidos un juez ya está llamando a alguien por su nombre. Si ese mexicano pidió ayuda y llegó solo a la audiencia, la Cancillería le debe una explicación a él, a su familia y al país.

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