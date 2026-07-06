Tiene 28 años de edad, trabaja, es mamá y, como miles de mujeres, durante años soportó violencia dentro de su propia casa. Primero fueron los gritos. Después, los insultos. Más tarde llegaron los empujones y las amenazas. Hasta que un día tuvo el valor suficiente para hacer algo que parecía sencillo, pero que para ella representaba una de las decisiones más difíciles de su vida: denunciar.

Llegó a una oficina pública con la esperanza de que, por fin, alguien la escuchara. Pensó que aquel sería el primer paso para recuperar su tranquilidad. Sin embargo, la realidad fue distinta. Tuvo que contar su historia una y otra vez. Le hicieron preguntas que la hicieron sentir culpable. Le pidieron pruebas que no sabía cómo conseguir. Pasaron los días, luego las semanas, y la respuesta nunca llegó.

Entonces hizo lo que muchas mujeres terminan haciendo: regresó a casa con la sensación de que denunciar no había servido de nada.

Lamentablemente, durante mucho tiempo, la violencia contra las mujeres ha sido vista como un asunto privado. Se piensa que eran problemas de pareja, conflictos familiares o situaciones que debían resolverse puertas adentro. Esa forma de pensar no solo invisibilizó el problema, también dejó a miles de mujeres atrapadas entre el miedo, el silencio y la falta de respuesta institucional.

Por eso son tan importantes las Fiscalías Especializadas para las Mujeres.

Porque la violencia de género tiene características propias y requiere una atención distinta. No es lo mismo investigar un robo que investigar años de violencia psicológica. No es lo mismo atender una denuncia por daños materiales que escuchar a una mujer que teme por su vida o por la seguridad de sus hijas e hijos.

Cuando una mujer decide denunciar, generalmente no está dando el primer paso de un problema, sino el último de una larga cadena de agresiones. Antes de llegar a una oficina pública, probablemente enfrentó amenazas, dependencia económica, vergüenza, miedo o incluso la presión de familiares y conocidos para guardar silencio. Por eso necesita encontrarse con autoridades que comprendan esa realidad y que sepan cómo actuar ante ella.

Las mujeres que denuncian necesitan personal capacitado para escucharlas sin juzgarlas, para orientarlas, protegerlas y acompañarlas durante todo el proceso. Necesitan instituciones que investiguen con sensibilidad, pero también con profesionalismo y eficacia.

Y hoy esto ya no es solo una idea o una promesa. Es una realidad. Desde el Congreso, el Partido Verde, logramos avanzar en la creación de Fiscalías Especializadas para atender la violencia contra las mujeres. Es un paso importante porque reconoce algo muy simple: las mujeres que viven violencia necesitan ser escuchadas por personas capacitadas para entender lo que están pasando y actuar de manera inmediata. La justicia debe estar del lado de las víctimas, no convertirse en un obstáculo más en su camino.

Porque detrás de cada carpeta de investigación no hay un número ni un expediente. Hay una historia. Hay una madre. Hay una hija. Hay una estudiante. Hay una trabajadora. Hay una mujer que merece vivir libre de miedo y ejercer plenamente sus derechos.