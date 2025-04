“Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva” ALEJANDRO SANZ / LAURA PAUSINI

“Cómo decirte no si me bailas en los sesos Cómo decirte no si te calaste hasta en mis huesos Cómo decirte no y salirme de este infierno Cómo decirte no y si te he visto no me acuerdo” FRANCO DE VITA

¡Qué tiempos aquellos cuando lo más terrible que ocurría en el país eran los lances y conquistas de Peña Nieto! Lo criticábamos de superficial. Y sí, la verdad sí lo es; y mujeriego y algo guapetón el señor. En gustos se rompen géneros, lo sé. Más estoy segura que en más de una ocasión sus oídos escucharon que le gritaban: “contigo, papito, hasta el colchón”.

¡Uuuuh!, ¡qué barbaridad! Aquellos tiempos donde hablar de los noviazgos de Peña Nieto era la plática más escandalosa… Francamente lo prefiero a Teuchitlán y demás masacres que suceden en México un día sí y otro también.

Ok, hubieron otros asuntos que levantaron ámpulas, como fue lo de la Casa Blanca y Angélica Rivera vestida de morado hablándole al pueblo en televisión nacional. No faltó el sesudo matemático que, haciendo míseras sumas y multiplicaciones, decía que con su salario de artista no había forma de que fuera dueña de esa propiedad. Se le criticó, se le destrozó y pocos fueron los que creyeron. Pagaban bien en Televisa, esa es la verdad.

Pocos años después, la esposa —perdón la concubina— de Manuel Bartlett resultó que era dueña de más de 23 casas, además de negocios varios, y la chairiza nada dijo… ¡Cosas vederes! Por lo visto, si las supuestas trapacerías son hechas por los integrantes (o concubinas) de la 4t, no hay fijón…

El expresidente de México actualmente enfrenta (uso este término a propósito) un nuevo noviazgo con una chica de Lituania, mientras dos de sus “ex” nos comparten sus nuevas hazañas.

Resulta ser que Tania Ruiz se volvió “Totalmente Palacio”, pues es novia de Alejandro Bailleres… A ver, a ver: se vio a la modelo y empresaria de la mano de Bailleres desde agosto del año pasado, pero fue hasta el fin de semana pasado que ya se les vio inseparables en el evento “Longiness Global Champions Tour México 2025”

La Gaviota, por su parte, retornó a la pantalla chica y al mundo de las telenovelas en la cámara de Epigmenio Ibarra. ¿Dirán algo los 4t de ella? ¿O será un buen momento para olvidar su odio irracional contra la artista y volverle a aplaudir? Yo apuesto a lo segundo; los morenistas son bien hipócritas y seres sin escrúpulos. Se sabe; todos lo sabemos, ellos lo saben.

Ambas mujeres exitosas, teniendo a Peña Nieto como pasado común pueden hacer en México su vida; mientras que el expresidente sigue sin querer (¿poder?) regresar.

Sería divertido que regresara para actuar como el galán despechado que no sabía contar hasta uno, no, menos, cinco…

Como propuesta de serie de Netflix, papel estelar con filmación en la Casa Blanca. Pero la de verdad, creo daría más confianza que la que transmite Donald Trump. Por supuesto que se tendría que enseñarle a Enrique pronunciar correctamente la palabra “infrastructure”…

Obviamente tendría que tener claro que NO podría coquetearle a Melania bajo ningún aspecto y, en una de esas, debería dejarse ganar en golf por Trump y con ello hacerle un servicio inigualable a la patria.

Pero más allá de ello, aparentemente es cierto que el exmandatario dejaba a las damas prendidas con sus encantos (de hecho, se supone que Rivera y Tania de cierta manera siguen suspirando por Quique); ahora tendrá suerte en las series a exportar.

Si tan solo EPN hubiese sido fatuo y un don Juan, pero controlando que su gobierno y equipo fueran menos corruptos, quizá nos hubiéramos ahorrado a AMLO… Esto es algo que no se debe olvidar: López Obrador llegó al poder porque la gente estaba harta y cansada de tanta pinche transa. Pocos me creían que se podía estar peor; mucho peor.

Y si bien no era el presidente más popular (de los peores en aprobación en encuestas de opinión), no le dejó un cochinero, cerró ahorros, deudas altísimas y nulos ahorros como le hizo López Obrador a Claudia Sheinbaum. Con todo y que se le criticó su falta de neuronas, la diferencia entre el país, los recursos y las buenas finanzas que Peña Nieto le heredó a López Obrador, y lo que este le entregó a Claudia Sheinbaum es enorme. La 4t ha sido todo un robo… ¡muy en poblado!

En fin, qué tiempos aquellos cuando lo más terrible en México era lo que ocurría con las conquistas de nuestro presidente.