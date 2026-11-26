Diez días. Según una investigación de Latinus, eso fue lo que transcurrió entre la adjudicación de un proyecto eléctrico de la CFE y la venta de las acciones de una de las empresas involucradas. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, niega haber intervenido para favorecer a persona o empresa alguna. La presidenta Claudia Sheinbaum salió en su defensa. Ahora corresponde a la Comisión Federal de Electricidad aclarar qué ocurrió en esos diez días, quién conoció la operación y qué hizo la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento del contrato.

El proyecto se llama Solitario y prevé la instalación de una planta fotovoltaica en San Luis Río Colorado, Sonora. En el reportaje de Nadia Sanders, presentado el 24 de noviembre por Carlos Loret de Mola, Latinus sostiene que San Luis Río Colorado Ingeniería vendió sus acciones a Pant3ra Infraestructura apenas diez días después de la adjudicación. El medio vincula a Pant3ra con el empresario Aby Lijtszain, a quien identifica como socio de Jack Landsmanas, antiguo jefe de la hoy secretaria. También señala que Katya Somohano, directiva de Pant3ra, es cercana a González Escobar. Para acreditar tráfico de influencias se tendría que demostrar quién intervino, cómo lo hizo y a quién benefició. Hay elementos suficientes para formular preguntas que merecen respuestas documentadas.

La secretaria sostiene que la CFE organizó una convocatoria pública y competitiva y que la asignación pasó por distintos órganos colegiados. Afirma que Pant3ra ya integraba el consorcio ganador junto con San Luis Río Colorado Ingeniería y Promotora Mexpac. Asegura, además, que Landsmanas carece de participación directa o indirecta en el proyecto. La precisión sobre el consorcio importa. Si Pant3ra ya figuraba en la propuesta original, queda explicado por qué participaba en el proyecto. Queda pendiente saber si adquirió después el control de otra integrante del consorcio, en qué condiciones lo hizo y qué efectos tuvo esa operación para la CFE.

Una convocatoria puede haber sido abierta y el fallo puede haberse aprobado conforme a las reglas. La vigilancia de la autoridad sigue siendo necesaria después de la adjudicación. Cuando la CFE selecciona un consorcio, evalúa a sus integrantes, las garantías que ofrecen y la capacidad con que cada uno respalda sus compromisos. Si uno de los socios adquiere el control de otro, corresponde determinar si eso modifica la forma en que se toman las decisiones, quién ejecuta la obra o quién responde si el proyecto se retrasa o incumple. Todo ello depende de lo pactado en el contrato. Por eso hay que conocerlo.

La CFE debe responder con fechas y documentos. ¿Cuándo se enteró del cambio accionario señalado por Latinus? ¿El contrato exigía autorización previa, una notificación posterior o alguna otra formalidad? Si hubo autorización, ¿quién la firmó y qué verificó antes de concederla? Si la operación se había pactado desde antes del fallo, ¿la Comisión lo sabía cuando evaluó las ofertas? Cualquiera de esas preguntas puede tener una respuesta legítima. Al gobierno le toca darla con el expediente en la mano.

También debe aclararse qué participación tuvo la Secretaría de Energía, si alguna, antes y después de la adjudicación. ¿Quiénes intervinieron en las decisiones? ¿Hubo algún interés que declarar o alguna persona que debió excusarse? Una revisión por parte de una instancia ajena a quienes autorizaron el proyecto debe examinar las actas, los dictámenes y las constancias correspondientes. La secretaria tiene derecho a que se tome en cuenta su respuesta y a que se valoren las pruebas con rigor. El público tiene el mismo derecho a conocer en qué se funda la defensa oficial.

A Claudia Sheinbaum le corresponde decidir hasta dónde llega su intervención. Al defender públicamente a su secretaria, asumió también el costo político de esa defensa. Puede disipar la controversia si instruye a las instituciones de su gobierno a entregar la documentación y pide que una instancia de control revise la operación. Si da por agotado el asunto con un desmentido, habrá dejado intacta la duda central. Y cada día que esa duda siga sin respuesta, la decisión de mantener cerrado el expediente pesará más sobre la presidencia.

De entrada, que se publiquen las versiones públicas del fallo, del contrato y sus anexos, de la integración original del consorcio y de las constancias relativas a cualquier cambio de control comunicado a la CFE. Que se precise quién firmó cada decisión y quién conserva hoy las obligaciones frente al Estado. Si la revisión confirma que todo se hizo conforme a las reglas, el gobierno podrá sostenerlo con pruebas. Si revela irregularidades, la investigación deberá llegar hasta quienes las autorizaron, las toleraron o se beneficiaron de ellas.

México necesita inversión en generación eléctrica. También necesita que cada empresa que compita por un proyecto de la CFE tenga la certeza de que las condiciones serán iguales para todos, desde la presentación de las ofertas hasta la ejecución de la obra. Si la autoridad exige a los concursantes que acrediten con documentos su capacidad y sus compromisos, esa misma autoridad debe poder acreditar cómo eligió al ganador y qué hizo cuando cambió la estructura empresarial que había evaluado.

La sentencia política es sencilla. Quien adjudica un contrato público responde por el fallo y por lo que permite después. Que la CFE abra el expediente y que la presidencia exija una revisión independiente. Y va la advertencia. Si el gobierno da carpetazo antes de aclarar esos diez días, hará suyo el escándalo. Lo que empezó como un señalamiento contra una secretaria terminará siendo una decisión de la presidenta.

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