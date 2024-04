“La única cosa que puede protegerte es que no te encuentre, y ya te he encontrado.” PELÍCULA ‘LA BRIGADA DEL SOMBRERO’

‘Caballo que alcanza gana’, reza el refrán y todo indica que Santiago Taboada ya alcanzó —y pasó— a Clara Brugada en la carrera por la Ciudad de México. Los resultados de la última encuesta de MetricsMx publicada el día de ayer en SDPnoticias muestran el crecimiento que él ha tenido y cómo ella no solo se estancó, sino que está registrando una caída en las preferencias electorales. Brugada inició precampañas contando con un 52.6% de la intención del voto y Taboada con 28.8% —de acuerdo con dicha casa encuestadora—. En esta segunda medición, él se ubica con un 40.7% y ella descendió a un 46.3%.

Perder la llamada ‘Ciudad de los Palacios’ significaría decirle adiós al al bastión más importante de Morena. Al obradorismo se le iría de las manos la ciudad donde nació y se forjó el movimiento que hoy está en el poder en gran parte del territorio federal y a nivel nacional. Sin olvidar casi 27 años de gobierno en la capital.

Significativo que en la ciudad que ha gobernado —y hecho campaña, precampaña y actos muy anticipados de campaña— Claudia Sheinbaum, candidata oficial de la y a la Presidencia, se pierda.

Recordarán que quien ganó las encuestas internas de Regeneración Nacional para ser el abanderado de la 4t en la Ciudad de México fue Omar García Harfuch; quitarlo fue una demostración de que ‘la opinión del pueblo’ no les era importante; la decisión de quien desde Palacio receta: “lo que diga mi dedito” es lo que vale.

Como dije hace un mes, quizá lo mejor que le puede pasar a Claudia Sheinbaum es que pierda Clara Brugada. Para todo fin práctico, supone desactivar a la oposición. No podrán gritar “fraude” en las elecciones federales en general ni impugnar estas si en la contienda por la capital del país Taboada resulta ganador.

Para los “rudos” de la 4t, será un golpe importante y perderán cierto grado de control sobre Claudia (suponiendo que ella gane la Presidencia), lo cual es positivo para la hoy candidata. Si bien ellos y el propio Andrés Manuel seguirán blandiendo sobre ella la espada que significa la amenaza de la revocación de mandato; manipularla o echarla es de lo que se trataría el juego a partir de octubre de este año…

Y claro, siempre cabe la posibilidad de que López Obrador desconozca la victoria de Taboada en lo que sería un AUTO golpe de Estado (no en balde se cura en salud: unas 174 veces en sus mañaneras ha hablado de que se “cuece” un atropello contra él; Consultora SPIN)… Ya sabemos lo que eso anuncia. Que no tiene ninguna intención de soltar la capital. Mas, en ese caso, los ‘aspiracionistas’ clasemedieros chilangos, esos que AMLO ha denostado hasta el cansancio, no se lo permitiríamos.

López Obrador ha subido la apuesta (o el calor del fuego) al decir que: “como su futuro y el de la 4t dependen de que Claudia Sheinbaum gane la Presidencia, esta dispuesto a lo que sea”. ¿Pues no había dicho que él se retiraba a la “Chingada” ocurriera lo que ocurriera? Su bravata es preocupante; aviso de que no quiere hacer su salida de manera democrática.

Algo queda claro a partir de esas amenazas no tan veladas desde el atril de Palacio Nacional: Morena definitivamente debería prepararse para decirle adiós a la Ciudad de México. Sus números y su candidata no les dan.