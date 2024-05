Rápidamente llegó la primera confirmación de que es correcta y apunta hacia un resultado electoral sorprendente la encuesta de MetricsMX publicada hoy en SDPnoticias.

Sorprendente lo que anuncia el mencionado estudio demoscópico porque, contra lo que dicen las columnas políticas, Xóchitl va en caída libre y Máynez tiene todo para alcanzarla. Conste, en la lucha por el segundo lugar, ya que el primero está perfectamente definido: #EsClaudia.

En la encuesta de MetricsMX, Máynez pasó de tener apenas el 4.4 por ciento de las preferencias electorales al 12.8 por ciento. La candidata de la alianza PRI, PAN, PRD cayó al 21 por ciento. Xóchitl hace un mes superaba a Máynez por 19.3 puntos, hoy tal diferencia se redujo a 8.5 puntos porcentuales.

Cualquiera que sepa de encuestas sabe que Máynez y Gálvez están ya cerca del empate técnico. En lo que no hay sorpresa es el primer lugar de la contienda: Claudia Sheinbaum superaba a Xóchitl Gálvez hace un mes por 33 puntos, mismos que tiene en la más reciente encuesta.

Quienes empezaron a dudar de los anteriores números pronto encontraron una evidencia de que son correctos: el periódico El Norte, de Monterrey, hizo una encuesta solo para Nuevo León en la que Claudia Sheinbaum está muy arriba con 52%, pero en el segundo lugar ya hay empate técnico entre Xóchitl (25 por ciento) y Máynez (23 por ciento).

En Monterrey, reiteramos, es decir, en la tierra que ha sido por tradición la más conservadora y menos favorable a la izquierda mexicana. Y agárrense los estrategas y simpatizantes de la candidata X, en la muy derechista Sultana del Norte la aprobación de AMLO es de 81 por ciento, algo nunca visto en la ciudad norteña y que coincide con las aprobaciones nacionales de AMLO en estudios objetivos de Covarrubias y Asociadas y De las Heras Demotecnia.

Tanto celebraron intelectuales y columnistas enemigos de la 4T la agresividad de Xóchitl en el segundo debate que hoy jueves 2 de mayo seguramente habrá suicidios: porque no solo se publicaron las encuestas de El Norte eb Monterrey y de Metrics MX a nivel nacional que ponen muy arriba a Claudia y a Xóchitl en serios problemas para mantenerse en segundo lugar, sino que también se ha difundido este día otra encuesta, en El Heraldo de México con ventajas de Claudia cercana a los 30 puntos.

Queda claro que la gente no premió a la candidata extremadamente agresiva el segundo debate, agresiva inclusive con falsedades y que no planteó ninguna propuesta. Tan no la premió la sociedad mexicana que ya ve en riesgo su segundo lugar. Pobre Xóchit.

A la aspirante X la engañaron: pudo haber peleado con posibilidades de éxito por la jefatura de gobierno de la CDMX, pero se dejó embaucar y soñó con lo que era imposible para ella: la presidencia de México.

El hecho es que en lo referente a quien lidera la contienda presidencial, las cosas siguen exactamente como empezaron e inclusive desde antes de que los partidos definieran sus candidaturas: Claudia Sheinbaum arrasa en las encuestas y arrasará en las votaciones. Sí, guste o no a la comentocracia de derecha, este arroz ya se coció.

Todavía queda por ver si Xóchitl puede con Máynez, quien empuja fuerte en la pelea por la medalla de plata.

P.D: El avance de Máynez en Nuevo León es de él y no de su partido Movimiento Ciudadano, que podría perderse la elección de senador y la de alcalde de Monterrey. Luis Donaldo Colosio Riojas se ve en problemas frente a Waldo Fernández, este de Morena. Y la candidata de MC en la capital del estado, Mariana Rodríguez, no parece tener muchas posibilidades frente al priista Adrián de la Garza.