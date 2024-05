Vi el segundo debate presidencial con mis dos nietos mayores, de 11 y 13 años de edad. Sin profundizar demasiado, ellos siguen las campañas electorales presidenciales. Lo hacen jugando, como la inmensa mayoría de quienes han llegado —o están cerca de llegar— a la adolescencia.

Si todos jugáramos como ellos en las elecciones, nos iría mejor. Lo dijo Friedrich Nietzsche y tenía razón: “No hay mayor seriedad que la del niño y la niña cuando juegan”.

Cuando les pregunté por quién votarían, los dos pequeños, sin ponerse de acuerdo, entonaron la viral cancioncilla del candidato de Movimiento Ciudadano: “Si yo digo presidente, tú dices Máynez. Presidente, Máynez”. Después se carcajearon.

Bromeaban al expresar su preferencia, desde luego, y me lo hicieron saber. Mis nietos rápidamente me aclararon que todos sus amigos y todas sus amigas se saben esa canción, pero que nadie realmente votaría por un meme —eso es, a juicio de ellos, Jorge Álvarez Máynez: un meme—.

Fue divertido ver con dos menores de edad el debate. Cada vez que le tocaba hablar a Máynez, cantaban eso de “si yo digo presidente, tú dices Máynez”, lo que me impedía escuchar las propuestas del aspirante de MC; por supuesto, no importaba gran cosa lo que él afirmaba, ya que consideraba irrelevante lo que comentara alguien hundido en las encuestas.

A Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez mis nietos sí las escuchaban con atención —y yo también—. Quizá porque en mii familia hay más personas simpatizantes de la candidata de izquierda que de su rival de derecha, ellos opinaron que la agresividad de la aspirante X la delataba como perdedora.

Eso dijeron: “Sabe que va a perder, por eso ataca”. No les pregunté si se trataba de un juicio que en ese mismo momento se les estaba ocurriendo o bien si lo habían escuchado en algún noticiero o en la escuela.

El hecho es que mis dos nietos conocen más a Máynez —básicamente por su canción—, pero piensan que nadie va a votar por él; están seguros de que Claudia va a ganar la contienda presidencial, y opinan que Xóchitl es agresiva porque sabe que va a perder.

Ayer, cuando conocí los números de la encuesta de MetricsMx que hoy publica SDPNoticias, les dije a mis dos nietos: “Se equivocaron, sí hay gente que quiere votar por Máynez. Este hombre tenía hace un mes 4.4% en la encuesta y ahora tiene 12.8%, ya está cerca de Xóchitl y su 21.3%, aunque sigue lejísimos de Claudia con su 54.4%”.

Encuesta MetricsMX Presidencia 2024 al 26 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Les aseguré que de ser un candidato irrelevante —así lo veía yo—, Máynez por una canción y seguramente por sus actuaciones en los debates presidenciales, puede ahora aspirar al segundo lugar en la contienda, lo que sería un extraordinario resultado para él y su partido, encabezado por Dante Delgado.

Los dos me dijeron que no se equivocaron. Y me dieron una explicación, que sintetizo de esta manera: La gente no quiere votar por Máynez para presidente porque es un meme, pero sí tiene apoyo para ser segundo lugar porque Xóchitl se vio muy perdedora en el debate y a nadie le gusta una perdedora.

Les pregunté entonces lo que no hice durante el debate: ¿Por qué dicen que Xóchitl se vio perdedora en el debate? ¿Solo por agresiva? Sí, solo por agresiva, respondieron. Lo habían platicado entre ellos porque uno de los dos ha estado en algo así como clases de debates en el colegio y algún maestro le dijo que la mejor manera de verse ganador en un debate es no atacar, ya que solo quienes van a perder exhiben agresividad. La sugerencia de ese profe fue: si van a un debate presidencial y llegan abajo en las encuestas, digan que van ganando y actúen con tanta seriedad que la gente crea que efectivamente van arriba y que las encuestas mienten. Si atacan la gente entenderá que lo hacen porque van perdiendo, y nadie quiere apoyar al perdedor o la perdedora.

¿Una canción viral puede cambiar el resultado de una elección presidencial en México? Sí, si a la canción se le suma un papel decoroso y hasta serio en los debates.

Si Xóchitl se sigue equivocando Máynez la va a rebasar.

Hace un mes, la ventaja de Xóchitl sobre Máynez era de 19.3 puntos; ahora es de 8.5 porcentuales, ya muy cerca del empate técnico y, ya se sabe, quien empata gana.

Máynez sigue lejos de Claudia. El mes pasado la candidata de izquierda le superaba por 52.7 puntos; ahora la ventaja de Sheinbaum sobre el aspirante de MC es de 41.6 puntos.

Encuesta MetricsMX Presidencia 2024 al 26 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

¿De dónde sacó apoyo Máynez para su espectacular crecimiento en un mes? De Claudia y Xóchitl: a cada una le quitó poco más de 2 puntos y de las opciones “no sé” o “no votaría”.

En la recta final, el interés estará en la pelea por el segundo lugar porque Máynez se ha acercado muchísimo a Xóchitl, y en una de esas la rebasa.

Jorge Álvarez Máynez podría completar la hazaña de quedar en segundo lugar difundiendo más su cancioncilla y, sobre todo, con una actuación seria en el último debate —seria, en efecto, esto es, que contraste con la agresividad de perdedora de la candidata X—.

Posdata: El arroz se sigue viendo muy cocido en lo relacionado con la ganadora de la elección presidencial. Claudia Sheinbaum mantiene este mes los 33 puntos de ventaja que tenía el mes pasado. Insisto, lo único por definir es si Xóchitl llega segunda o se cae a la tercera posición debido al empuje de Máynez.