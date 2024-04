Taboada se reunió con integrantes del “Sindicato Libertad”. Después de las críticas y de los cuestionamientos del porqué del encuentro con un grupo de mala reputación, señaló que se reúne con quienes se quieran sumar a su proyecto para la Ciudad de México.

Santiago Taboada dijo, además, que las acusaciones en su contra sobre el supuesto Cártel Inmobiliario le hacían “lo que el viento a Juárez”, pues aseguró que no le han encontrado nada ni se le encontrarán. Olvida el exalcalde que ya se le encontró algo: una acusación en su contra por el presunto desvío de 10 millones de pesos.

Al parecer a Santiago Taboada no le importa la reputación que tengan los integrantes de su equipo ni las acusaciones que haya en contra de ellos… El que se quiera unir a su proyecto que lo haga, dijo. Parece no importarle si tiene las manos limpias o no. Prueba de ello es que ya están varios ex funcionarios de Felipe Calderón con serias acusaciones en su equipo y ahora se reúne con integrantes del Sindicato Libertad…

“Libertad”, lindo nombre... profundo…

La reputación de dicho grupo es que hacen lo contrario: Han privado de la libertad a ciudadanos. Sus integrantes han sido acusados de extorsión en la industria de la construcción y son reconocidos por detener obras para amedrentar empresarios.

¿Detener obras? ¿Amedrentar empresarios? ¿Taboada? ¿Cártel inmobiliario?

Santiago Taboada Cortina, el candidato a la jefatura de gobierno de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, se reunió con gente que extorsiona a la industria de la construcción… La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma que el “Sindicato Libertad”, cuyo nombre completo es “Confederación Libertad de Trabajadores de México”, pertenece al cártel de Tláhuac. Miguel Ángel Mancera, cuando fue jefe de gobierno, negó de manera rotunda la existencia del cártel de Tláhuac hasta que ya no pudo sostener su mentira; se presume que Mancera es integrante del “cártel inmobiliario”. ¿Simples coincidencias?

Taboada, cártel inmobiliario, sindicato Libertad, Mancera, cártel de Tláhuac.

El candidato de “Fuerza y Corazón por México” será apoyado por el Sindicato Libertad, que en realidad es una “asociación delincuencial”, cuyo líder es Hugo Bello Valenzo, quien fue vinculado a proceso por extorsión y amenazas. Se presume que Taboada tiene relación con este grupo desde 2020 y cuya actividad es falsificar escrituras y documentos de compraventa para acreditarse como dueños de propiedades.

Taboada, cártel inmobiliario, sindicato Libertad, falsificación…

Hugo Bello, el dirigente de la “Confederación Libertad de Trabajadores de México”, fue detenido en 2020 como probable responsable del delito de secuestro exprés de tres personas de la empresa CEMEX, plagio cometido en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México en 2018. Salió de prisión luego de depositar dos y medio millones de pesos.

Taboada se reúne con el sindicato Libertad…

Hugo Bello tuvo otra orden de aprehensión por estar bajo su mando sicarios que operaban en Oaxaca. Este sindicato controla grupos de recolectores y pepenados de basura, tianguistas, mototaxistas y conductores de rutas del transporte público, principalmente en el Estado de México, Oaxaca y Puebla.

Este “cártel” disfrazado de sindicato Libertad controla pipas de agua, de gas, camiones de volteo, tractocamiones, obliga a los concesionarios a afiliarse a la organización y además les cobra derecho de piso.

Sindicato Libertad cobra derecho de piso, extorsiona…

Santiago Taboada afirma que ganará y que blindará la alcaldía Cuauhtémoc contra extorsiones. ¿Quién es alcaldesa de la Cuauhtémoc? Sandra Cuevas, antes aliada, pero la dejaron fuera de la jugada. Desenmascaró a su colega, amigo, o lo que fuese… Los del PAN quieren repartirse la CDMX, así como tenían acordado repartirse el estado de Coahuila; un reparto cínico, indignante, que dio a conocer el líder del PAN, Marko Cortés. Taboada y socios, compañeros, amigos, compadres que quieren dividir y repartirse la Ciudad de México.

Después de que hicieron a un lado a Sandra Cuevas, la alcaldesa afirmó que, luego de su triunfo y a pesar de no haber recibido apoyo de sus “aliados” durante su campaña por la alcaldía Cuauhtémoc, los dirigentes del PRI, PAN y PRD le solicitaron diferentes “posiciones”, como la Dirección Territorial del Zócalo, la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Obras.

¿Dirección General de Obras? ¿Taboada? ¿Cártel Inmobiliario? ¿Sindicato Libertad? ¿Blindar la alcaldía Cuauhtémoc contra extorsiones?

Bello Valenzo es un personaje ligado a privaciones de la libertad, robo calificado agravado, extorsiones e incluso asesinatos. Taboada se reúne con los miembros del sindicato en un predio llamado “Las Calabacitas”, en la alcaldía Tláhuac. “Libertad” es una organización que opera en varios estados y en la capital del país. En 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó depósitos y retiros que realizó por más de 800 millones de pesos.

También se le ha acusado de estar relacionado con extorsiones, robo, asesinatos, despojo, invasión de predios, amenazas, golpizas y el cobro de derecho de piso en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Coyoacán.

Esta organización tiene más de 2 millones de agremiados; Santiago Taboada afirma que se reúne con mucha gente que se quiere unir a su proyecto, que las críticas son porque Morena y sus aliados van a perder.

El lema de Taboada: “el cambio viene”… Sí, si él gana vendrán las represiones brutales con Mondragón y Kalb. Se acabaron las manifestaciones libres, se silenciarán las voces; vendrán las extorsiones…

Sí, claro que vendrá el cambio…

Pero será para los capitalinos un cambio al “terror”, al sometimiento, al control, al despojo. Habrá la total libertad para que continúe la construcción desmedida de edificios que incumplen toda reglamentación. Durante el periodo de Santiago Taboada como alcalde de la Benito Juárez, el Cártel Inmobiliario siguió operando, se elevaron 266 pisos ilegales en diez años y 66 fueron con Taboada.

“El Rey de la Basura” el exlíder priista sale a relucir… ese que está tras las rejas por la trata de personas.

Sandra Cuevas afirmó que Taboada llegó a un presunto acuerdo con Cuauhtémoc de la Torre, quien se encuentra encarcelado por trata de personas, en su modalidad de explotación sexual en las instalaciones del PRI. Taboada habría llegado a un acuerdo con el “Rey de la basura” que contaría con su estructura y aparato en las diferentes alcaldías de la ciudad para competir por la jefatura.

Si Santiago Taboada llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sí vendrá el cambio y será brutal, a los habitantes de la Ciudad de México se nos arrebatarán los derechos y la libertad.