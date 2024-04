La Ciudad de México, donde alguna vez fue la región más transparente (Carlos Fuentes), en la siempre asombrosa capital del país, en esta temporada electoral también vibra con el sentir de sus ciudadanos y para eso está la encuesta MetricsMx.

Además de votar para elegir a la próxima presidenta del país, los capitalinos también sufragarán por su nuevo/a jefe de gobierno.

Razón por la cual, MetricsMx a través de SDPnoticias, da seguimiento al sentir de la población de la gran urbe para saber cómo piensan votar este 2 de junio.

Encuesta MetricsMx CDMX: “Si hoy fueran las elecciones a jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por quién votaría usted?”

Ante la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones a jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por quién votaría usted?”.

Un 46.3% dijo que por Clara Brugada Molina de la coalición “Juntos Hacemos historia en la Ciudad de México” seguida muy de cerca por Santiago Taboada Cortina de la coalición “Va por la Ciudad de México” con un 40.7%.

Salomón Chertorivski Woldenberg de Movimiento Ciudadano va con un 4.3%; mientras el “no sé” tiene un 6% y quienes indicaron que no votarían suman el 2.7%.

Cabe destacar que en la primera medición realizada por MetricsMx, Clara Brugada empezó con un 52.6% y Santiago Taboada con un 28.8%.

En esta tercera medición la primera ha perdido 6.3% y Taboada ha crecido un 11.9%. mientras que Salomón se mantiene casi sin cambio (ganó una décima). Con estos cambios, se puede decir que las elecciones estarán muy reñidas.

Encuesta MetricsMx CDMX: “De entre los siguientes dos políticos, ¿por quién nunca votaría para jefe de gobierno de la Ciudad de México?”

Con la pregunta: “De entre los siguientes dos políticos, ¿por quién nunca votaría para jefe de gobierno de la Ciudad de México?”.

Un 45.2% de los encuestados dijo que por Santiago Taboada y un 43.8% por Clara Brugada. Mientras que un 7.3% no votaría por ninguno de los dos y un 3.7% no sabe.

Quienes no votarían por Taboada pasaron de un 42% a un 45.2%; en el caso de Brugada, pasó de un 37.4% a un 43.8%; el rechazo a ella creció en mayor proporción.

Encuesta MetricsMx CDMX: “De las siguientes, ¿Cuál opción le describe mejor a usted?”

De las siguientes, “¿Cuál opción le describe mejor a usted?”.

Un 83.9% considera que ya decidió definitivamente por quien votar para jefe de gobierno de la Ciudad de México; un 7.8% contestó que ya tomó una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión.

Un 5.8% contestó que “aún no decido por quien votar, lo estoy pensando” y solo un 2.5% contestó que no les interesa votar.

Encuesta MetricsMx CDMX: “Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?”

Por último se pregunta: “Si hoy fueran las elecciones a presidente de México, ¿por quién votaría usted?”.

El 54.8% de los encuestados dijo que por Claudia Sheinbaum de Morena, Verde y PT, un 36.2% y solo el 2.2% por Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano; superado por quienes aun no deciden por quien votar, que es un 5.8% y el 1% dijo no saber o aun no se ha decidido.

Xóchitl Gálvez creció en 1.2% y Claudia perdió 0.5%. En el caso de Álvarez Máynez, el perdió un punto. Quienes aun no han decidido se incrementaron en un punto y quienes dijeron que no votarán disminuyeron en 0.7%.

MetricsMx a través de SDPnoticias continuará dando seguimiento al sentir de la ciudadanía en vista de las próximas elecciones. Usted, ¿por quién piensa votar?.

Metodología de la encuesta MetricsMx CDMX

Encuesta telefónica con robot, realizada el 1 de abril de 2024 a 600 mayores de edad residentes de Ciudad de México. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del Ciudad de México. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 21 de marzo de 2024 de residentes en Ciudad de México. Margen de error máximo de +/-4.00% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 98.4%