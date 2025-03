Actualmente existe una narrativa, empapada del neoliberalismo, que ha dejado una profunda huella entre la gente, tanto los que están dentro de la industria aérea, así como la gente ajena a ella.

Vamos a ampliar el tema, porque mucho se ha cuestionado la existencia de la Aerolínea del Estado Mexicano, que lleva por nombre comercial Mexicana de Aviación , y que con tan solo mentarla, causa prurito y escozor en ciertos sectores.

La aviación es una de las industrias estratégicas que tienen los países, así en general. Muchas veces es un tema que no se aborda en la prensa con la regularidad que se debiera, pero que no se hable de ello no significa que no sea real, o que no exista.

A lo largo de la historia, de una manera u otra los países del mundo han cuidado y protegido a sus industrias aeronáuticas, y eso no es ninguna novedad. Por eso me resulta estridente cuando personas como María Larriva, cuyo mérito es haber sido la primera mujer controladora aérea, ahora sea la “especialista” en aviación, en el espacio de Carlos Alazraki, entre otros que le dan voz. Y lo aclaro puntualmente, lo desagradable y chirriante es su discurso falaz, que engaña a la gente que desconoce cómo funciona la aviación.

Con temeridad asombrosa afirma que “en el mundo” la aviación dejó de ser manejada por los gobiernos de los Estados, y que transitó hacía la iniciativa privada. La especialista deja flotando la idea de que “a nivel mundial” toda la aviación comercial es manejada por entes privados, pero eso es falso.

Vayamos nada más al más reciente escándalo que se acaba de dar con el sistema de comunicación de los controladores aéreos (la columna de ayer sobre Musk y el conflicto de intereses), en los Estados Unidos de Norteamérica.

Todos los aeropuertos y los controladores están bajo la administración de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), esto es, no pertenecen a ningún ente privado, sino al gobierno federal gringo.

También hemos abordado en distintas columnas que la aviación a nivel mundial se subsidia de una u otra manera. En el caso del vecino país, el Departamento del Transporte de los Estados Unidos de Norteamérica es quien determina el programa llamado “El Servicio Aéreo Esencial” (EAS, por sus siglas en inglés), ellos mismos describen al programa con las siguientes palabras:

<i>"El Servicio Aéreo Esencial (EAS) es un programa del gobierno de Estados Unidos que subsidia vuelos a pequeños aeropuertos. El objetivo es garantizar que estas comunidades tengan un servicio aéreo comercial mínimo. Su objetivo es mantener un nivel mínimo de servicio aéreo programado para estas comunidades que de otra manera no serían rentables".</i> Servicio Aéreo Esencial de Estados Unidos

Este programa de subsidios a aerolíneas y aeropuertos se tiene desde 1978, ¿saben aproximadamente de cuánto es el subsidio que otorgan? Aunque el monto es variable, generalmente ronda los 100 dólares por pasajero. Sin embargo, nuestros vecinos -por muy capitalistas y libertarios que pretendan ser- no han tocado el punto de eliminar los subsidios de la aviación, ¿y saben por qué?

La respuesta es muy sencilla, Estados Unidos es extremadamente celoso del cuidado de su espacio aéreo, y si tiene que subsidiar su aviación, no duda en hacerlo, porque es una industria fundamental, además de ser un área considerada como “estratégica”. Solamente tenemos que recordar la época del Covid, el gobierno de Trump entregó subsidios a las aerolíneas de su país, de alrededor de 25 mil millones de dólares.

Al igual que nuestros vecinos del norte, en Europa cuentan con un programa de subsidios a líneas aéreas y aeropuertos, a través del “Public Service Obligations (PSOs, por sus siglas en inglés)” ¿Cuál es la finalidad? Primero cuidar de su aviación, y segundo, el tema de la conectividad aérea. Pero vamos a ello.

En este espacio, junto conmigo hemos estado siguiendo el “drama” provocado por Ryanair en respuesta a que el gobierno español les subió los impuestos por el uso de sus aeropuertos. La situación ha escalado a dimensiones apoteósicas, y estamos cerca de verificar si el verano español será realmente un infierno en la tierra, dado el déficit en la oferta de asientos de avión.

La aerolínea irlandesa Ryanair ya empezó a desmantelar las bases desde donde opera en España, como “Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia”; así lo recaba el medio español Ok Diario.

La aerolínea de bajo costo va a dejar a mucha gente en el desempleo y va a crear un caos cuando llegue el próximo verano con los pasajeros. Ya avisó que reubicará a sus trabajadores, y nada más para que se den una idea de lo que significa la salida tan sólo de una aeronave, revisemos cómo lo expone el medio español Ok Diario: “Las fuentes explican que la retirada de un avión impone mover de su actual puesto a 15 comandantes, 15 copilotos y 60 tripulantes de cabina”.

Voy a explicar esto, por cada avión que tiene como base alguna de estas ciudades españolas, se requiere tener, no solo a la tripulación de cabina que operará el vuelo, sino que por cada equipo hay asignados más trabajadores del aire.

¿Qué es lo que ha pedido Ryanair para no afectar a España? Que lo subsidien o bajen las tasas aeroportuarias, y la respuesta de AENA (Aeropuertos internacionales y nacionales de España) ha sido que se le ha subsidiado como a las otras líneas aéreas que operan en aeropuertos regionales.

Le corresponde a España tomar una decisión, pero por el momento no ha cedido ante el chantaje de Ryanair. Eso sí, el ministro de transporte ibérico a dejado claro en los medios de comunicación “que la ‘low cost’ le planteó elevar la actividad en aeropuertos regionales con descuentos en las tasas de hasta el 100%”.

Ocupo todo este contexto para llegar a un punto concreto: desmentir a María Larriva quien afirma que el manejo de la aviación actualmente está exclusivamente en manos de entes privados.

Y eso que no me referí a las líneas aéreas de Medio Oriente y asiáticas, que pertenecen a sus Estados, y son sus gobiernos quienes directamente las administran.

Sí, se tiene la idea que solamente “Emirates” puede hacerlo porque están sentados en petróleo, pero para hacer esa crítica no se toman casos como la aviación del gigante asiático China o el de Singapore Airlines, que es la aerolínea bandera de Singapur, catalogada entre las mejores del mundo.

Hay diferentes formas, la aviación puede ser perfectamente gestionada por el Estado, esto es por los gobiernos de los países o pueden ser de capital mixto, como ocurre con la gran mayoría de aerolíneas en Europa, o bien, ser de entes privados, pero los países de una u otra forma van a encontrar la manera de subsidiar esta industria, por el papel tan importante que tienen al ser catalogadas como una industria “estratégica”.

Hoy Argentina sufre los efectos del “liberalismo de Milei”, quienes sufrieron una terrible caída en la industria turística al poner por encima empresas de bajo costo, que al final dejaron varados a varios pasajeros, mientras sacaron a Aerolíneas Argentinas de la operación de estos vuelos, como parte de un segundo proceso de privatización, porque ya vimos que la primera vez casi acaban con la aerolínea bandera del país.

Y es que hay un punto muy importante, “las low cost levantan rutas por razones financieras, no les importa mantener una red de conectividad nacional”, como señala Roberto Reinoso, coautor del libro ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones?

Por esta razón, precisamente por el tema de la conectividad aérea, es que a nivel mundial se subsidia la aviación. ¿Habrá un alma piadosa por aquí que le avise a Javier Milei y a María Larriva sobre los subsidios a la industria aérea?, gracias.

X: @xime_garmendia