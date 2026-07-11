¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa habitar un planeta con más de 8 mil millones de personas? Detrás de los fríos números de los censos y las gráficas demográficas, hay historias de carne y hueso. Hay sueños, miedos y, sobre todo, decisiones que transforman vidas enteras.

El Día Mundial de la Población no es solo una fecha para hablar de sobrepoblación o recursos, es una oportunidad humana y urgente para hablar de lo que verdaderamente sostiene nuestro futuro.

Hablemos de la planificación familiar, no como un concepto burocrático, sino como el acto de amor y respeto más grande que podemos ejercer hacia nosotros mismos y hacia las generaciones que vendrán.

Planificar es diseñar el mañana, para poder decidir, primero necesitamos saber. Por eso, la educación sexual integral no puede seguir siendo un tabú o un tema que se esquiva en la mesa familiar. La información clara y científica es la herramienta más poderosa que tienen nuestros y nuestras jóvenes para proteger su cuerpo, su salud y sus proyectos de vida.

Es doloroso ver cómo miles de adolescentes ven truncados sus estudios y sus metas debido a un embarazo no planificado. Un embarazo adolescente no es un accidente de la naturaleza, es una falla de nuestro sistema de cuidado y educación.

Y aquí es donde debemos romper, de una vez por todas, con una injusticia histórica, la responsabilidad de cuidarse, de prevenir y de criar no es una carga exclusiva de las mujeres.

La anticoncepción, el respeto y la paternidad responsable son tareas compartidas. Los hombres tienen que dar un paso al frente, el cuidado de la vida y el respeto a la autonomía del cuerpo del otro nos compete a todos por igual.

El crecimiento del mundo no se frena con prohibiciones, sino con empatía, educación y derechos compartidos. Construir un tejido social más justo empieza por entender que cada nacimiento debe ser deseado, planificado, y cada persona debe tener la oportunidad de elegir su propio camino.

Para cambiar el rumbo de nuestras comunidades y asegurar un mañana donde nadie se quede atrás, juntas y juntos impulsemos el acceso a la educación sexual integral.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

X: @JennIslas

TikTok: @jenniferislas

Instagram: @JennIslas

Facebook: Jennifer Islas V