Ahora sí podemos decir “consummatum est”. 13 años después se acabó el suplicio por el que pasamos los trabajadores de Nuevo Grupo Aeronáutico, mejor conocida como la aerolínea Mexicana de Aviación.

Finalmente se llevó a cabo el acto protocolario en el espacio de la conferencia “mañanera” del presidente de la República. Con los medios de comunicación por testigos, y estando presentes casi todos los Secretarios Generales y representantes de las agrupaciones de compañeros jubilados y los del personal de confianza.

Abrió Luisa María Alcalde, en su nuevo papel como Secretaria de Gobernación, haciendo un breve recuento de la historia de la “bajada de vuelo” de la línea aérea, explicando que este gobierno tuvo la disposición de buscar una salida en conjunto con los grupos de trabajadores, que no fue fácil, pero que ha rendido frutos.

Posteriormente subió al podio el capitán José Humberto Gual, quien agradeció profundamente al Gobierno Federal por la disposición de ayudarlos, y mencionó un punto que tal vez muchos medios van a obviar: el tema de la sindicalización. Y es que el secretario general de la Asociación de Pilotos Aviadores de México (ASPA) no es nada tímido, al contrario, con un arrojo extraordinario y mirando al general Sandoval, espetó que espera que los pilotos de la nueva línea aérea puedan estar sindicalizados con ellos, que son un ejemplo del sindicalismo democrático.

Después hizo lo propio Miguel Ángel Yúdico, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), quien deslizó el que se puedan contratar ahora en la nueva línea aérea al personal que trabajó para la antigua Mexicana.

Seguidos por Fausto Guerrero, sobrecargo jubilado y presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM), quien dio a conocer que hay un expediente en contra de Gastón Azcárraga, el verdadero responsable del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, que no ha podido ser judicializado, y ya lleva así tres años. Y yo agrego, quien dude que el poder judicial actúa a favor de la oligarquía, que responda por qué la denuncia en contra de Azcárraga sigue durmiendo el sueño de los justos.

No estuvo presente Ada Salazar, la secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA); en su lugar estuvo presente fue Sinuhé Viveros, vocal de la Comisión de Hacienda, quien dijo en su discurso que hoy era un día muy feliz, y agradeció al presidente de la nación.

Los discursos culminaron con el representante de la Coalición de Empleados de Confianza. Tampoco estuvo presente Adolfo Crespo y Vivó; en su lugar estuvo Francisco Noriega, quien visiblemente emocionado mencionó que se hizo justicia.

Lo más destacable del evento es que será a partir del día 15 de agosto que se comiencen a dar los pagos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como en las Juntas Locales en las ciudades que fueron mencionadas y publicadas en este mismo espacio, por lo que quedamos a la espera que los sindicatos y asociaciones emitan la información correspondiente al calendario de pagos.

Ahora hablemos del plan de arranque de la nueva Mexicana. Partamos de lo más básico, porque luego hay gente que parece no enterarse, pero el transporte aéreo es un servicio público, que sirve como un importante punto de desarrollo del país.

La aviación no solo son los viajes de placer a la playa, o los de negocios enfundados en elegantes trajes sastres. La aviación tiene un propósito más allá, que es tener conectado al país, para poder llevarles medicinas, insumos, alimentos y en el eventual caso de desastres naturales, tener la autonomía para poder evacuar a la población, y no depender de las aerolíneas privadas.

El general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, hizo una amplia exposición sobre el próximo arranque de la nueva Mexicana y presentó el “livery” que llevarían los equipos Boeing 737-800, modelo de avión que se eligió para comenzar. Aquí quiero puntualizar, en la aviación nada está escrito en piedra, es muy dinámica, y ahorita puede ser que el arranque sea con ese modelo, el Boeing 737, pero conforme se requiera prestar servicios en aeropuertos más pequeños, tendrán que buscar otros modelos de avión.

Boeing 737-800 que usará Mexicana de Aviación (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Con esto quiero dejar en claro, que lo presentado es justo eso: un plan de arranque, y que sobre la marcha se pueden hacer modificaciones, porque así funciona la industria aérea . Un punto importante a destacar es que el servicio que la nueva línea va a ofrecer, además del traslado de pasajeros, será también la carga y el correo.

Me queda claro que este plan es muy similar al que se trabajó en su momento con los trabajadores de Mexicana al buscar inversionistas. En aquel entonces el plan era iniciar operaciones con 10 equipos; en nuestro caso con los aviones que eran de la compañía aérea, los Airbus A320. Ahora el modelo que se buscó para esta nueva aerolínea es un gran “caballito de batalla”, como lo conocemos dentro del argot aeronáutico; se trata de un avión eficiente, clase única, con oferta de 180 asientos.

Es decir, es el modelo estándar, no hay peticiones especiales. Aquí yo sí haría varias peticiones en cuanto a la configuración de las aeronaves. Yo sé que a mayor volumen de pasajeros, es más redituable, pero tomando en cuenta que en la operación de una aeronave el costo es igual si va lleno que vacío, yo pondría a consideración ampliar el espacio entre asientos.

Les diré el por qué: Aeroméxico tiene este mismo modelo de avión, que fue utilizado en un programa/producto que se llamó “Aeroméxico Contigo” y que los pasajeros terminaron por llamarle “Aeroméxico castigo”, por el reducido espacio entre asientos.

Nos informan que la nueva aerolínea comenzará con 209 empleos directos y al momento del arranque de operaciones contará con 745 trabajadores. Lo digo con honestidad, aquí es donde tengo muchas dudas: ese personal, ¿es civil o militar?, el capitán Gual ya soltó el buscapiés, ¿sí se podrán sindicalizar?, yo creo que en este punto la SEDENA tiene que ser mucho más transparente, y si de verdad existe el compromiso de contratar al personal que laboró en Mexicana (que por supuesto tenga la edad, las ganas y las aptitudes necesarias para los cargos), sería de gran ayuda que nos dijeran dónde y cuándo se harán estos reclutamientos de personal.

Además del Certificado de Operador Aéreo, faltó que nos informaran cómo van las pláticas con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), porque es imperante saber si el BPS (sistema de venta de agentes acreditados por parte de la IATA) va a ser utilizado por la nueva aerolínea, pues este sistema es operado por más de 370 aerolíneas, en 180 países alrededor del mundo.

Un grave error en la presentación que hizo el general Sandoval fue la división de tripulantes: él expuso que cada equipo operará “con tres tripulaciones” y eso es falso. Me explico: un avión es operado por una sola tripulación, que está compuesta por un capitán o comandante, un copiloto o primer oficial y cuatro sobrecargos, jamás se divide en tres como lo hizo el General.

Es así como vemos que otra aerolínea de bajo costo se suma al mercado. Aquí yo veo una gran área de oportunidad; mi propuesta es: si el arrendador estuviera dispuesto a modificar la configuración de las aeronaves, para dejarlas con una oferta de 165 asientos (en lugar de 180) en aras de ganar más espacio entre asientos, esto marcaría una clara diferencia con el resto de las aerolíneas de bajo costeras.

A los primeros 20 destinos, que incluyen los clásicos destinos de playa, se suman otros no tan turísticos pero sí necesarios para la conectividad que se requiere como país. Espero que haya una siguiente fase con destinos a aeropuertos en los que se requiere de equipos más pequeños para operar, por ello no deben tardar en empezar a trazar esa ruta e ir avanzando.

Una duda más: la contratación, en aras de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la industria aeronáutica, ¿serán sindicalizados?, porque los militares no deben ver a los sindicatos como enemigos, al contrario, el sindicalismo real y democrático ha empujado a tener empresas más y mejor consolidadas. Queda pendiente el tema de las contrataciones y la transparencia de cómo se lleven a cabo.

Cierro con el plan de arranque, que es una copia del que se hizo en un ya lejano 2010, para Mexicana de Aviación. El plan original era arrancar con 350 millones de dólares y 10 aviones A320, y 350 sobrecargos para el inicio de operaciones con un modelo de aviación tradicional. Una disculpa si solo recuerdo este dato, pero fue lo que me tocó trabajar.

Ahora la situación es distinta, pues en el inicio de operaciones se tiene planeado invertir alrededor de 235 millones de dólares, con un modelo de aviación de bajo costo, con 10 equipos Boeing 737-800, y cerca de 745 trabajadores en total, donde deben estar incluidas las tripulaciones de pilotos y sobrecargos, mecánicos, personal de tráfico y operaciones, mantenimiento, ventas y administrativo.

Me parece que la SEDENA está presentando un plan viable, bajo el modelo de bajo costo, y para una aerolínea regional que tendrá su base en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ). Me parece correcto y adecuado que no se presenten planes imposibles de realizar con la finalidad de vender “grandilocuencias”.

Estamos viendo los pininos de la nueva Mexicana de Aviación. Por supuesto que lo celebro y le deseo un arranque exitoso. Por supuesto que seguiré de cerca sus pasos, con toda la objetividad e imparcialidad que me permita mi víscera cardíaca, y no vaticinando fracasos como lo hacen aves de mal agüero.