“Ya se acabó el huachicol”, aseguraba López Obrador desde su mañanera. La realidad, sin embargo, la cual tiene otros datos, nos muestra que esta práctica continúa y de forma tal ¡que ya impacta hasta los Estados Unidos! Tan solo este año, el gobierno de México ha incautado buques, depósitos con millones de litros de gasolina y, en el colmo de los colmos, hasta una refinería clandestina. El colmo es que esta produce más que Dos Bocas y deja ganancias millonarias al crimen organizado.

Increíble el monto en millones de litros y millones de dólares que arroja este delito. Pero si eso es pasmoso, que no se tenga un solo detenido por este crimen, es delirante. Falta que la autoridad nos diga que la refinería funcionaba sola o que los millones de litros de petróleo, combustible o huachicol se embarcaban solos.

La falta de detenidos nos está avisando claramente que algo no cuadra. No, no culpo a la Guardia Nacional ni Ejército o a la Secretaría de Seguridad, de no agarrar a nadie. Tan solo pregunto cómo es posible que a los delincuentes les dé tiempo para salir huyendo vez tras vez y que nadie sepa nada de quién o quiénes se trata. No ha sido una o dos veces.

La última fue esta semana cuando las autoridades descubrieron una “mini refinería de huachicol”. Se recuperaron medio millón de litros de petróleo crudo que, una vez refinados, entrarían al mercado como diésel y combustóleo, sangrando a Pemex y generando al menos 25 millones de pesos para los delincuentes. Por cierto, dicha refinería fue construida en el sexenio de López Obrador, cuando según él ya no había huachicol. Y eso que el presidente se entera de todo lo que pasa en el país… Demasiado hay que no cuadra.

El hoyo financiero que está causando el huachicol es tal que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el robo de combustible a Pemex y su tráfico hacia su país se convirtió en la segunda fuente de ingresos para los principales grupos del crimen organizado en nuestro país.

Los grandes responsables del huachicoleo para el gobierno estadounidense son: el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el CJNG.

Pero en México, nadie encuentra a los delincuentes que participan de esta industria criminal.

¿Cuánto dinero pierde México? El primer trimestre de este año, Pemex reportó pérdidas por sustracción ilegal de combustibles de 5 mil 471 millones de pesos, mientras que entre 2019-2024, el huachicol le costó a Pemex 75 mil millones de pesos.

La deuda de Pemex con proveedores supera los 400 mil millones de pesos y estos ya avisaron que dejarán de trabajar el próximo mes si no les pagan. Esta deuda equivale al presupuesto anual de Pemex. ¿Cómo les van a pagar?

Las deudas se le siguen acumulando. Por Dos Bocas, hasta mayo van más de 21 mil millones de pesos invertidos y produce apenas del 3% de lo que prometieron refinaría.

Ante el tamaño del desastre, Pemex podría parafrasear a María Antonieta cuando dijo: “si no pueden comer pan, denles pasteles” (anécdota apócrifa); sustituyéndolo por: “si no hay petróleo refinado, que les den huachicol…“.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se protegerá a nadie que tenga que ver con el huachicol. Ojalá que así sea y que sea pronto, pues todos los decomisos que ha logrado el secretario de Seguridad palidecen ante la pregunta de por qué no hay detenidos. Urge que esto cambie, de otra forma, solo habrá repetido lo mismo que dijo AMLO hace ya siete años…

Giro de la Perinola

Trágico. De continuar la guerra entre Irán-Israel, el precio del petróleo se irá por los cielos. Y si bien eso debería fortalecer a México, gracias a las pérdidas de Pemex, su pésima administración, su tecnología vetusta, solo impactará negativamente en el país.