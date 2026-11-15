II. Cronos y el periodismo cultural en México; la música y la ópera

Después de castrar a Urano, su progenitor, y ser ungido como soberano de la tierra por los cíclopes recién liberados por él, Cronos creó la medición del tiempo. Para reinar, Cronos volvió a encerrar a los cíclopes, se esposó con Rea, su hermana, devoró a todos sus hijos (el Saturno romano), temeroso de ser asesinado por uno de ellos, hasta que fue engañado por su mujer-hermana, quien, auxiliada por diversas complicidades protegió la vida de Zeus, que finalmente vencería a su propio padre (Robert Graves, “La castración de Urano” y “El destronamiento de Crono”. En Los mitos griegos 1). Sin embargo, Cronos quedaría como una impronta para la humanidad por el resto de los días y por la eternidad.

De Cronos derivó la cronología, la crónica y el cronista. Y puede decirse que el cronista se convirtió en el amanuense de los días y las gentes: del tiempo: A-temporalmente, desde la escritura cuneiforme en las tablillas que cuentan la épica y la angustia de Gilgamesh a la crónica de ayer o mañana. Pero como señala Virginia Rioseco Perry, la crónica ha mostrado tal vigor narrativo que “ha migrado” a otras disciplinas como la literatura y el periodismo y en realidad, prácticamente a todo género literario. (Virginia Rioseco Perry, “La crónica: la narración del espacio y el tiempo”). En el caso mexicano, respecto a esa migración puedo citar dos obras recientes que aunque comercializadas como novela están estructuradas y narradas desde la crónica. En este sentido se trata de novelas cronicadas o crónicas noveladas: Una novela criminal y El invencible verano de Liliana, de Jorge Volpi y Cristina Rivera Garza respectivamente, de las que hablé en “Una novela criminal y El invencible verano de Liliana; violencia y feminicidio”.

La experiencia mexicana

En relación a nuestro tema, y tal como se advierte en Humberto Musacchio, la crónica ha expresado su cualidad narrativa en revistas y diarios desde el siglo XIX, dando cuenta de novedades literarias, pero sobre todo, de eventos artísticos, escénicos y musicales. En medios como el periódico El pájaro verde, publicado entre 1861 y 1877, cuyo repertorio abordaba religión, política, literatura, artes, ciencias, industria, comercio, medicina, tribunales, agricultura, minería, teatros, modas, revista general de la prensa de Europa y del Nuevo-Mundo (Hemeroteca Nacional Digital de México. Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM). O en revistas como la conservadora El Liceo Mexicano y la liberal El Museo Mexicano, de los primeros románticos mexicanos del siglo XIX; Azul o la Revista Moderna, de los modernistas durante el Porfiriato.

Esta característica se acentuó en el siglo XX, cuando se multiplicaron las publicaciones en revistas y sobre todo en los periódicos, cuyas secciones culturales dieron cabida a crónicas, críticas y reseñas escritas por periodistas, escritores y protagonistas mismos de las distintas manifestaciones artísticas y espectáculos escénicos. Literatura, música, teatro, ópera, cine (incluso las crónicas de toreo y deportes tuvieron éxito). Estas expresiones por lo general eran breves (3-5 cuartillas; a veces menos), pero muy buscadas en las revistas y secciones de cultura de múltiples periódicos. Algunos ejemplos: México en la Cultura; La Cultura en México; Revista de la Universidad.; El gallo ilustrado ; Cultura (Proceso), El Universal Ilustrado; Sábado; La Jornada Semanal; El Ángel; Crónica Dominical; Laberinto; El Búho;…

Aquí quiero puntualizar que si a Humberto Musacchio el concepto “periodismo cultural” le parece redundante pues todo periodismo se halla en el ámbito de la cultura (México: 200 años de periodismo cultural. T. I. Conaculta), a mí me resulta impreciso, tanto por lo que nos dice su campo de acción como por su historial: se trata más bien de la observación y la crítica a géneros específicos del arte: literatura, música, ópera, teatro, danza, cine, artes plásticas, pintura; y es que el arte es una expresión específica de la cultura, que es más amplia; aunque por supuesto, se puede extender, en cuanto a crónica se refiere, a los deportes, sociales e incluso fue muy celebrada en el toreo; y hoy día a casi cualquier manifestación social o agenda política.

Ahora bien, estas crónicas, críticas y reseñas usualmente eran de consumo fin-semanal, e independientemente de su lucidez, calidad, incluso humor, difícilmente volvían a circular. Ofrecían, un lienzo escénico y musical fragmentado que en conjunto bien podía devenir en mural. Claro, un gran mural de la Ciudad de México (las ciudades de los estados tienen su propio historial) y sus escenarios principales: Teatro del Palacio de Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl y otros espacios de la UNAM, Teatros del ISSSTE y el IMSS (hasta que duraron), Teatro Lírico, Teatro de la Ciudad, el Auditorio Nacional (un poco menos, pues su ámbito es más comercial, aunque durante las últimas décadas se ha ofrecido lo “clásico” en escala mayor), los teatros del conjunto del Bosque ofreciendo música y ópera además de Teatro y Danza, Casa del Lago tuvo importancia también, y así otros espacios como las plazas públicas y las mismas calles.

Estas publicaciones de las secciones culturales solían perderse en archivos y hemerotecas, hasta que apareció la posibilidad de la recopilación y la antología de artículos de autores que habían alcanzado cierta relevancia ya sea por la trascendencia de su opinión y/o la calidad de su pluma. Compilaciones hechas por los propios autores aún vivos o como un reconocimiento u homenaje una vez fallecidos; una manera de poner de nuevo en circulación lo que se tuvo por trabajos efímeros. Esta relatoría, las crónicas, reseñas y críticas del periodismo cultural compiladas en libros son aún escasas en el medio de la música clásica o académica –como se le llama alternativamente-, y en la ópera; otras expresiones de ese periodismo cultural desde la literatura y el cine acaso tengan mayor presencia.

Publicaciones sobresalientes

Cabe apuntar que ha habido algunas publicaciones formales o académicas como las revistas Pauta, Cuadernos de teoría y crítica musical y Heterofonía, o las publicaciones del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez. También hay, aunque pocas, contribuciones de libros integrales ya sea desde el análisis como Panorama de la música mexicana, de Otto Mayer-Serra (1941), la crónica de recuerdos como La ópera en México de 1924 a 1984, de Carlos Díaz Du-Pond (1986), o la memoria, como La música no viaja sola, de Luis Herrera de la Fuente (1998). Existen también trabajos de mucho auxilio como los diccionarios de Gabriel Pareyón y José Octavio Sosa.

Pero lo que compete a este texto es la compilación en libros de crónicas, reseñas y críticas aparecidas primigeniamente en suplementos culturales, revistas no especializadas y periódicos. Por lo pronto, comparto algunos autores y títulos, de hecho, son los más visibles durante los últimos 40 años:

En primera instancia, vale la pena revisar la Colección Periodismo Cultural del Conaculta que comprende 75 títulos dedicados a las diversas expresiones artísticas abordadas por los autores más destacados del periodismo cultural. También acaba de aparecer otra compilación general publicada por la UNAM en 2023, Constancia de la fugacidad.

En segunda instancia, a autores que han sido compilados:

Jorge Velazco. De música y músicos. UNAM. 1983. La música por dentro. UNAM. 1988. Juan Vicente Melo. Notas sin música. FCE, 1990. Rafael Solana. Crónicas. Claudio Rodríguez y Mireya Rodríguez, compiladores. Universidad Veracruzana, 1991. José Antonio Alcaraz. Carlos Chávez. Un constante renacer. INBAL, 1996. Luis Ignacio Helguera. Atril del melómano. Conaculta, 1997. José Octavio Sosa, compilador. José Antonio Alcaraz a través de sus textos. Conaculta, 2008. Juan Arturo Brennan. Pentagrama de letras. Conaculta, 2009. Vladimiro Rivas Iturralde. Noches de ópera (Treinta y tantos años de ensayos y reseñas, crónicas, apuestas y reflexiones). UAM, 2020.

¿Por qué son importantes estas compilaciones? Porque significan el testimonio, la crónica y el análisis de la representación en vivo (por lo general) de la escena musical y operística de México (aquí una nota de reconocimiento a la revista ProÓpera, que en su sitio virtual tiene un amplio registro del acto vivo de la ópera y sus protagonistas). Son parte de la riqueza y la memoria artística y musical del país. Son el referente para quienes hoy procuran ejercer lo que hicieron escritores, periodistas y artistas del pasado (aunque ya señalamos en la entrega anterior el desinterés y una tendencia a desaparecer o disminuir las secciones culturales en los medios). Son el material para el análisis de los fenómenos relativos a su organicidad. La complejidad de una sociedad que, al tratar de explicarse a sí misma, no lo hace desde una concepción lineal, simplista, sino por una mirada enriquecida de diversos fenómenos que anacrónicamente la conforman, en términos de Didi-Huberman. Y esto es así porque en este ejercicio, señala Musacchio, “entran en juego valores como la oportunidad y lo útil para iluminar un momento o una época”. Una intervención de Kairos (personificación griega de la oportunidad, el momento propicio o el instante supremo), digamos, mas siempre teniendo en consideración el proverbio latino que pesa sobre la humanidad: memento mori (“recuerda que morirás” o “no olvides que vas a morir”, pues no eres inmortal), que compele a atrapar fragmentos de la fugacidad de la vida: agarrar literalmente y con fiereza de las greñas a Kairos.

Y en esas compilaciones se puede apreciar el valor literario del cronista y/o el periodista cultural: su bagaje, sus intereses, su pasión, la capacidad de observación y análisis, el rigor factual, el deseo de comunicar. Idealmente, la buena prosa, sin barroquismos ni afectaciones lingüísticas, el vaciamiento de su temperamento y la personalidad en el periodismo.

Y si lo aquí expuesto ha sido demasiado “clásico” y demodé, comparto el anuncio de un taller ofrecido por la Casa Universitaria del Libro de la UNAM no hace mucho (2022): “Crónica periodística en tiempos de postpandemia y postpatriarcado”.

Final musical: en vez de compartir la broma de John Cage Organ²/ASLSP (As SLow aS Possible), pieza escrita para durar 639 años (terminará su ejecución en el año 2640 en una iglesia alemana donde se está ejecutando en este momento), y ya que ha comenzado un friecillo otoñal en Ciudad de México, mejor escuchemos algo más simple, El Otoño, de Vivaldi con la Salzburger Kammerorchester:

Wikipedia: Memento mori es un pequeño mosaico datado en el siglo I a. C., encontrado durante las excavaciones arqueológicas de Pompeya en la denominada casa de los albañiles y conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

Héctor Palacio en x: @NietzscheAristo