Últimamente en los medios de comunicación mexicanos he leído diversas noticias sobre la trata de personas, la alerta es por el Mundial 2026 que está próximo a celebrarse en la CDMX, pero sabemos perfectamente por documentos internacionales que estos delitos se cometen diariamente y no son exclusivos por eventos de talla internacional.

Es un delito transnacional que afecta a naciones de origen, tránsito y destino. Mujeres, niñas, niños, personas migrantes, comunidades indígenas y personas en situación de pobreza son las principales víctimas.

“En todo el mundo las personas víctimas de trata –a menudo migrantes, jóvenes y menores– son obligadas a cometer delitos como fraude en línea, tráfico de drogas y robos, y en lugar de ser reconocidas como víctimas, son criminalizadas negándoseles todo tipo de apoyo.

“La trata para criminalidad forzada incentiva la corrupción y el delito organizado. Los delincuentes obtienen ganancias con el sufrimiento humano en tanto que las víctimas deben enfrentar castigos y estigmatización”. (OIM, 2025).

La globalización ha perjudicado a diversos grupos vulnerables, en contraste, ha beneficiado a muchos delincuentes que operan a nivel mundial. La trata crece mientras muchos gobiernos permanecen paralizados, omisos o incluso cómplices.

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, son vulnerables diariamente por los agresores, es fundamental que los gobiernos y la sociedad trabajen coordinadamente para terminar con las problemáticas que lastiman a los menores de edad.

A pesar de tratados internacionales, marcos legales y discursos oficiales de condena, millones de personas continúan siendo explotadas sexualmente, laboralmente o sometidas a formas modernas de esclavitud.

El 4 de diciembre de 2025 la UNICEF, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) dieron a conocer una alianza para prevenir la violencia y explotación sexual infantil por el Mundial que se realizará en CDMX.

Es urgente que se elaboren políticas públicas y leyes con visión a corto, mediano y largo plazo, que protejan a los menores de edad, ser más estrictos con los operadores turísticos, pese a la derrama económica millonaria que deja ese sector.

Mientras las y los gobernantes y las y los legisladores continúen elaborando raquíticas políticas públicas y leyes al vapor, la trata de personas seguirá en México y en el mundo. Hay que poner un freno a los maleantes sean empresarios, políticos o gobernantes.

La violencia a la que son sometidos los menores de edad y mujeres resultado de trata de personas es inimaginable, en México, el estado de Quintana Roo lidera en la esclavitud del siglo XXI, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las víctimas hasta de un año de edad.