Pandemónium es un nombre inventado por John Milton para describir a la capital del infierno en la parte final del Libro I de El Paraíso Perdido de 1667. Esta ciudad se construyó en una hora por los demonios por indicación de Mammon, palabra aramea que describe al dios de la avaricia. Los demonios tuvieron que reducir su tamaño gigante para poder entrar a la ciudad.

Pareciera coincidencia, pero el escándalo que hicieron en la cámara de Diputados de Nuevo León el miércoles no es tan diferente a lo que narra Milton sobre Pandemónium. Los diputados locales tenían planeado reunirse para por fin tener a una persona que se convirtiera en el gobernador interino de Nuevo León según lo que establece la Constitución del Estado. En menos de una hora, llegó gente queriendo entrar al congreso a la fuerza y haciendo un verdadero pandemónium en la Cámara.

Este tipo de espectáculos se replica a nivel mundial y esto hace que quedemos en ridículo ante la opinión de todos. Vi el video y los que entran parecen estudiantes que se quieren robar la mascota de la escuela rival en universidad gringa. Una acción bastante peligrosa porque las turbas aplastan y lograron romper las cerraduras que mantienen el congreso cerrado.

Sé, por lo que publican varios diputados, que se sintieron en peligro y con un gran riesgo en el momento que ingresaron estos vándalos a la fuerza. Si usted observa el video, la gente que entra, lo hace con aire de prepotencia y muchos hasta riéndose. Destruyeron propiedad de la Cámara y esto debería de traer un castigo.

Los revoltosos empezaron a ser identificados y muchos de ellos pertenecen a Movimiento Ciudadano. Algunos son simpatizantes y otros trabajan en el gobierno estatal. ¿Habrán creído que esto que paso no iba a ser filmado y grabado? ¿O realmente sabían que esto iba a ser investigado?

Me sorprende que algunos funcionarios se hayan quejado de que la policía ministerial intervino para terminar el conflicto para que pudiera continuar la sesión donde se eligió a Luis Enrique Orozco Suárez, abogado de profesión y exvicefiscal del estado.

Aquí es donde se pone complicada la cosa. Pues el gobernador de Nuevo León dice que el secretario de Gobierno , Javier Navarro, tendrá la figura de encargado de despacho. Esto, dice Garcia, lo lograron en base amparos que son respaldados por jueces federales, parte del poder judicial.

Por qué digo que se pone complicado. En la constitución del Estado revisada y propuesta por el actual gobierno, dice claramente que, si el gobernador toma una licencia mayor a 45 días, será el congreso el encargado de elegir al interino. En ningún lugar dice que este tiene que ser del partido que esta gobernando o que tiene que ser aprobado por el gobernador. También dice que el funcionario elegido no puede ser secretario o que este haciendo esta función. Entendemos que a Arturo Salinas lo bajaron de la gubernatura por ser el representante del poder judicial, lo que no entiendo es que Navarro si pueda ser elegible si es secretario.

El día 2 de diciembre es un día clave pues veremos cómo reacciona el gobierno actual con lo que seleccionó el Congreso. Dice el ejecutivo que es un gobernador espurio, dicen los del Congreso que no.

Habría que recordar que, así como hubo una votación donde se eligió a García como gobernador, en la misma votación la gente seleccionó a los diputados estatales para que hubiera una correcta separación de poderes.

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dijo en entrevista que si no se resuelve lo de interino, el pediría la intervención del Senado para designar un jefe de gobierno. Lo que no comenta Colosio es que si de declara un estado de ingobernabilidad, la persona designada como jefe de gobierno sería temporal para que diera tiempo de llamar a elecciones donde, definitivamente, Samuel García no podría regresar a ser gobernador si pierde las elecciones.

El 2 de diciembre es un día clave para saber si vale más la Constitución del estado o los amparos propuestos por el gobierno naranja. Esperemos…