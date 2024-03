“García Márquez evitaba las etiquetas pegadas a la literatura. Nunca le gustó la de “realismo mágico”. ¿Le habría gustado la de feminista? Quizás sí a Ana Magdalena, que llora “de rabia contra ella misma por la desgracia de ser mujer en un mundo de hombres” y que una noche le suelta a su marido en la cama: “Todos los hombres son iguales: una mierda.” ÁLVARO SANTANA ACUÑA / SOBRE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y SU NOVELA PÓSTUMA ‘EN AGOSTO NOS VEMOS’

Cifras que son mujeres. Vidas cercenadas. El 70.1% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un incidente de violencia en nuestro país (INEGI, 2021). Cifras oficiales señalan que del 1º de diciembre de 2018 al 31 de enero de este año se han registrado 4 mil 817 feminicidios en México. Si se considera que solo una tercera parte de los asesinatos de mujeres en México se tipifican como feminicidios, tenemos que en ese periodo han sido asesinadas 14 mil 451 mujeres. Tan es así que las dos candidatas concuerdan en que el homicidio de mujeres se debe considerar como feminicidio.

Total, que en el “gobierno más feminista de la historia”, los otros datos, los oficiales, muestran que la violencia en contra de la mujer sigue dándose en todos los ámbitos.

Este 8 de marzo, las marchas en la CDMX y en otros puntos del país continuarán, aunque no se espera el aforo de otros años. Y esto no por falta de reclamos, sino por razones varias. Desde que apenas se marchó el 18 de febrero en favor de la democracia, hasta que no todas las mujeres en México se les da un “ride”, un frutsi, torta y 100 pesos. Tampoco las obligarán de sus puestos de trabajo a asistir a la marcha so pena de ser corridas si no asisten, como les ocurrió a no pocas trabajadoras del gobierno este pasado 1 de marzo. Y dado que “cae” en viernes, muchas no podrán prescindir de una jornada de trabajo. Ergo, supongo, la marcha no será tan robusta este año. Ojalá me equivoque...

Lo que no quita que el gobierno de la Ciudad de México está listo con 2 mil 300 policías femeninas, pues López Obrador ya afirmó habrá “infiltrados”.

¿Es esa la razón por la cual, desde anoche, Palacio Nacional vuelve a estar amurallado? Las vallas de acero rodean el inmueble… El Zócalo por su parte esta adornado con velas, tapizado de cartulinas y pasto sintético simbolizando tumbas de mujeres.

Para mostrar ese “ánimo conciliatorio”, el gobierno de la CDMX tiene listos 200 extintores que serán utilizados por los policías en la marcha. Lleva razón Santiago Taboada al preguntar: “¿con cuántos extintores se apaga la indolencia del gobierno de Morena?

Seguramente la 4t dirá que hoy estamos mejor y la oposición dirá lo contrario. Sin embargo, como mujer ¿con la 4t ha habido mejoras o retrocesos? Porque de poco o nada han servido tantas mujeres en el gabinete si solo han actuado de floreros. Igual de inútil la propuesta de exigir que la mitad de todos los gabinetes estén conformados por mujeres si no tienen la capacidad de acción o sirvan de “Juanitas” o para asentir a todo lo que diga el presidente/gobernador/alcalde morenista.

Tan inútil como decir que igualdad de derechos no es suficiente, que se requiere igualdad sustantiva. ¿? Con todo respeto (diría el macuspano), pero lo que se requiere que es igualdad de derechos se cumpla. Nada más, pero tampoco nada menos.

Las propuestas de las candidatas y el candidato presidenciales para apoyar a la mujer tienen aciertos, lugares comunes y otros elementos que solo es palabrería. Se requieren hechos: inversión en diversos rubros, desde las guarderías que tanto ayudan a las madres trabajadoras (y criticadas sin razón por Claudia) hasta apoyar a las niñas y jóvenes para que estudien las carreras del futuro (sí, la ingeniera lo propuso).

Si a los hechos nos remitimos, lleva razón Xóchitl al señalar que: “Claudia Sheinbaum convirtió a la CDMX en el epicentro de la desaparición de mujeres. En su gobierno la capital se convirtió en la entidad que más mujeres desaparecen de México. Nos faltan más de 1,400. No pudo con la ciudad, imagina que podría pasarle al país…”

Otro 8 de marzo, el primero donde Xóchitl no participa para que la marcha no pierda su esencia de ser una conmemoración/demanda por y para las mujeres.

Otro 8 de marzo donde ni Claudia ni ninguna mujer de la 4t marchará porque hacerlo no agradaría al inquilino de Palacio… (en marzo dd 2020, Beatriz Gutiérrez anunció en redes sociales que participaría en la marcha de ese año y horas después se desdijo).

Otro 8 de marzo donde la violencia en contra de la mujer campea a sus anchas y sabremos de más mujeres violentadas, asesinadas. ¿Qué debemos exigirles a quienes hoy buscan nuestro voto?

Giros de la Perinola

1. Xóchitl advirtió que si alguien de su equipo ofende a una mujer —tipo lo que lo que apenas hizo Epigmenio Ibarra desde el oficialismo con ella— no seguiría trabajando con ella. La hidalguense lamenta lo dicho por el productor por ser el vocero de la otra candidata y porque Sheinbaum guardó silencio ante esto, cuando ella sí condenó a Vicente Fox cuando este se refirió a Sheinbaum como “judía búlgara”.

2. ¿Cómo se ensañarían en el oficialismo si alguien le dijera “esperpento” a su candidata? Ahí no habría defensa o impunidad para el agresor.

3. La Universidad Ibero invitó a los candidatos para presentar sus propuestas en un ambiente de diálogo, libertad y respeto. Hace 12 años Peña Nieto se escondió en los baños, hoy, una candidata se esconde al NO confirmar su presencia. Adivinen quién es. La misma que tampoco fue al foro organizado por el consejo consultivo de CitiBanamex.